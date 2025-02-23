"قمة الويب" أكبر تجمع عالمي لشركات ورواد التقنية

"قمة الويب" هي أكبر تجمع تقني يقام سنويا ويستقبل الآلاف من الشركاء والمستثمرين والقادة وخبراء قطاع التكنولوجيا من كافة أنحاء العالم، بدأت أول نسخة لها من دبلن عام 2009، ثم توسعت لتنظم فعاليات تقنية سنوية في دول عدة حول العالم.

وتهدف "قمة الويب" إلى تطوير تقنيات وبرمجيات تسهم في تعزيز التواصل الفعّال بين الرؤساء التنفيذيين والمؤسسين والمستثمرين ووسائل الإعلام والسياسيين و"قادة الفكر الثقافي الذين يسهمون في تشكيل مستقبل العالم".

حظيت قمة الويب بإشادة واسعة من وسائل الإعلام العالمية، إذ وصفتها صحيفة تايم بأنها "أكبر مؤتمر للتكنولوجيا في العالم"، بينما أطلقت عليها بلومبيرغ لقب "دافوس رواد التكنولوجيا"، في إشارة إلى تأثيرها العالمي المماثل لمنتدى دافوس الاقتصادي. أما صحيفة تلغراف، فاعتبرتها "أفضل مؤتمر تقني في العالم".

تاريخ القمة

تأسست "قمة الويب" في دبلن عاصمة أيرلندا عام 2009 على يد رجل الأعمال الأيرلندي بادي كوسغريف، وبدأت حدثا تقنيا صغيرا حضره حيئنذ 150 شخصا في أكتوبر/تشرين الأول من ذلك العام، وعقدت القمة في دبلن إلى غاية عام 2016، ثم انتقلت بعد ذلك إلى مدينة لشبونة في البرتغال بشكل دائم.

استقطبت القمة منذ تأسيسها وحتى عام 2024 أكثر من مليون رائد أعمال من مختلف أنحاء العالم، وحدثها الأبرز "قمة الويب في لشبونة"، التي تقام سنويا في نوفمبر/تشرين الثاني، إضافة إلى وجود فعاليات عالمية أخرى تقام سنويا، أبرزها "قمة الويب في قطر".

الفعاليات العالمية

وتدير قمة الويب أحداثا سنوية في جميع أنحاء العالم تركز على قضايا التكنولوجيا والمساهمة في توفير الحلول الناجعة فضلا عن كون تلك الأحداث مكانا للقاء المتخصصين في هذا المجال من كافة دول العالم، ومن أبرزها:

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القمة الرئيسية في لشبونة، وهي الحدث الأبرز ويقام سنويا، وفي آسيا، يُقام الحدث التقني الأهم في المنطقة في هونغ كونغ، ويجمع رواد الأعمال والمبتكرين من مختلف الدول.

"قمة الويب ريو" في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في مايو/أيار 2023، وهي أول نسخة غير أوروبية من القمة تستهدف أميركا الجنوبية، واستقطبت أكثر من 30 ألف مشارك، في حين أشارت تقديرات البلدية إلى أن المؤتمر درّ ما يقرب من 1.2 مليار ريال برازيلي، أي حوالي 240 مليون دولار، على اقتصاد المدينة.

واستضافت دولة قطر النسخة الأولى من قمة الويب في الشرق الأوسط وأفريقيا، في الفترة من 26 إلى 29 فبراير/شباط 2024 بهدف إشراك المنطقة في القضايا التقنية الأكثر إلحاحا في العالم، وتماشيا مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للبلاد، التي تستهدف إطلاق العديد من المبادرات للارتقاء بمنظومة الأعمال التكنولوجية في الدولة.

وأطلقت صحيفة فوربس على النسخة القطرية الأولى من القمة "أفضل مؤتمر تقني على هذا الكوكب". وستقام نسخ للقمة في الدوحة وريو دي جانيرو حتى عام 2028.

قضايا القمة

تتمحور قضايا القمة حول حزمة بروتوكولات الإنترنت والتكنولوجيات الناشئة ومخاطر رأس المال، وتسعى إلى تعزيز الاستثمارات في بناء القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

أبرز المتحدثين

ويشارك في القمة سنويا رؤساء تنفيذيون وخبراء ومشاهير وسياسيون وشخصيات من مختلف قطاعات ومستويات الصناعات التقنية في العالم، ومن أبرز الشخصيات التي شاركت:

إيلون ماسك

وهو مهندس ومخترع وملياردير يحمل 3 جنسيات، جنوب أفريقية وكندية وأميركية، صنف أغنى رجل في العالم عام 2021، وقدرت ثروته بـ250 مليار دولار أميركي حسب مجلة فوربس عام 2024.

امتلك ماسك وأسس وأسهم في تأسيس عدد من الشركات البارزة في المجال الرقمي والتقني، منها شركة "تسلا" للسيارات و"سبيس إكس" التي أطلقت في فبراير/شباط 2018 أقوى صاروخ في العالم.

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سام ألتمان

رجل أعمال أميركي ولد في ولاية شيكاغو اشتهر بأنه رئيس شركة "واي كومبينيتور" منذ 2014 وحتى 2019، إضافة إلى توليه منصب الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" من عام 2019 حتى 2023.

في 2015، شارك ألتمان مع ماسك ومجموعة من أصحاب رؤوس الأموال الآخرين في تأسيس شركة "أوبن إيه آي" التي بدأت مركز أبحاث غير ربحي ومنظمة تهتم بتطوير الذكاء الاصطناعي، وهي التي اخترعت روبوت الدردشة "شات جي بي تي".

ريد هاستينغز

أحد أبرز رجال الأعمال الأميركيين، شارك في تأسيس وإدارة شركة "نتفلكس"، وشغل عضوية مجالس إدارة العديد من المؤسسات التعليمية والتكنولوجية، من بينها مؤسسة "كيب" ومعهد "باهارا"، وفي عام 1997، تعاون مع أحد رواد الأعمال الأميركيين في تأسيس منصة متخصصة في توفير الخدمات الإعلامية عبر الإنترنت، وبدأت نظام تأجير عبر البريد الإلكتروني.

سرعان ما توسعت شركة "نتفلكس" عبر تقديم خدمة استئجار أقراص الفيديو الرقمية من الإنترنت عام 1998، قبل أن تعتمد نموذج الاشتراك الشهري عام 1999، مما سمح للمستخدمين باستئجار عدد غير محدود من الأقراص.

شغل مناصب في مجالس إدارة العديد من المؤسسات الرائدة، منها "المؤسسة الإسبانية لوادي السيليكون" و"دريم بوكس" إضافة لفيسبوك ومايكروسوفت، وأسهم في تأسيس وإدارة عدد من الشركات الناشئة الناجحة، إلى جانب إشرافه على المئات من رواد الأعمال في مراحلهم المبكرة.

ميلاني بيركنز

أحد أكثر رواد الأعمال الأستراليين نجاحا، وهي المؤسسة المشاركة والرئيسة التنفيذية لشركة "كانفا"، في عام 2007، أطلقت مع آخرين مشروعا تجاريا باسم "فوجيون بوكس"، وهو منصة تتيح للطلاب تصميم وطباعة كتبهم السنوية بسهولة، وسرعان ما أدركت مع شركائها إمكانية توسيع هذه الفكرة لتشمل جمهورا أوسع، عبر تطوير أداة في الإنترنت تسهّل عملية التصميم.

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وفي عام 2012، تعاونت مع "كاميرون آدمز" لإطلاق منصة "كانفا" التي أصبحت واحدة من أكثر الأدوات استخداما في مجال التصميم الرقمي حول العالم، وإحدى أنجح المؤسسات في مجال تصميم رسوم الغرافيك عبر الإنترنت.

أبرز الشركاء

ومن أبرز الشركاء المتعاونين مع القمة في فعالياتها، شركات كبرى وأخرى ناشئة، منها:

أبل، وهي شركة أميركية متعددة الجنسيات، متخصصة في تصميم وتطوير وبيع الأجهزة الإلكترونية وبرامج الحاسوب والحواسيب الشخصية.

مايكروسوفت، شركة أميركية متعددة الجنسيات، متخصصة في تطوير وتصنيع وبيع ودعم وترخيص برمجيات الحاسوب وألعاب الفيديو وأنظمة التشغيل، كما تنشط في مجال إنتاج مكونات الحواسيب والخوادم والهواتف.

أمازون، شركة أميركية للتجارة الإلكترونية، بدأت ببيع الكتب ثم توسعت منتجاتها، لتحدث لاحقا ثورة في عالم التسوق والمتاجر الإلكترونية، تقدم آلاف السلع في صناعات متعددة كالملابس والإلكترونيات والكتب ومواد التجميل وغيرها، وليس لها مقر على أرض الواقع، لكن لها مخازن.

غوغل، من كبريات شركات الخدمات الإلكترونية المرتبطة بالإنترنت، خاصة البحث المعلوماتي والبريد الإلكتروني والإعلان، واقترن اسم غوغل بأشهر محرك بحث؛ مما جعلها ضمن أقوى العلامات التجارية عالميا.

تيسلا، شركة متخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية وتطوير تقنيات النقل المستدام، يقع مقرها في كاليفورنيا، وتركز على الابتكار في مجال التنقل الكهربائي وحلول الطاقة المتجددة.

مرسيدس، شركة ألمانية رائدة في صناعة المركبات الفاخرة، تنتج مجموعة واسعة من السيارات وعربات النقل والشاحنات والحافلات وسيارات الإسعاف. يقع مقرها في شتوتغارت، بادن فورتمبيرغ.

سامسونغ، شركة عالمية متخصصة في إنتاج الأجهزة الإلكترونية والوسائط الرقمية، تأسست عام 1969 في كوريا الجنوبية، وهي إحدى الشركات الرائدة في العالم في مجال التقنيات الرقمية وتصنيع الأجهزة والمكونات الإلكترونية، خاصة الهواتف.

ميتا، إحدى أكبر الشركات حول العالم، وخامس شركة في أميركا بعد شركة ألفابت وغوغل ومايكروسوفت وأمازون وآبل، وعام 2022 أعلن مؤسس شركة فيسبوك مارك زوكربيرغ عن تغيير اسمها إلى "ميتا".

أدوبي، وهي شركة لإنتاج برامج الغرافيكس وتعديل الصور، أسسها تشارلز غيشكي وجون ورنوك عام 1982 في سان خوسيه في أميركا.

شركة فيزا المحدودة، وهي مؤسسة عالمية متعددة الجنسيات تتخذ من سان فرانسيسكو، كاليفورنيا مقرا لها. وتُعد المشغل لأكبر شبكة للمدفوعات الإلكترونية في العالم، وتسهم في تسهيل عمليات الدفع وإدارتها، مما يجعلها ركيزة أساسية في قطاع المعاملات المالية الرقمية.

هواوي، أكبر شركة صينية لإنتاج معدات الاتصالات في العالم وتوفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية، وتنتشر منتجاتها في أكثر من 170 دولة حول العالم.

لويس فويتون، وهي شركة فرنسية لتصنيع الأزياء والسلع الفاخرة، تأسست عام 1854.

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أبرز المستثمرين

حضرت القمة الكثير من الشركات المصنفة على أنها "شركات رأس المال الجريء"، بهدف الاستثمار، ومنها شركة "إن إي إيه" التي استثمرت في أوبر، وشركة سيكويا كابيتال التي مولت شركات كبرى من بينها زوم وإنستغرام وواتساب و"بي بال" وغوغل وأبل و"إير بي إن بي".

ومن الشركات الأخرى شركة "أندريسن هورويتز"، وهي واحدة من أكثر شركات الاستثمار الجريء تأثيرا في وادي السيليكون، وعرفت باستثمارها في "كلوب هاوس" وموقع "إكس" (تويتر سابقا) وفيسبوك و"إير بي إن بي"، وشركة "بينش مارك" التي كان لها دور رئيسي في تمويل سنابشات وإنستغرام وتويتر و"إي بي" و"دروب بوكس".