المعادن والمواد النادرة؟ ما هي؟ وما أهميتها؟ ولماذا هي نادرة؟

المعادن والمواد النادرة من العناصر الحيوية التي لها دور مهم في تطور الصناعات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة، فهي مادة خام أساسية في تصنيع كثير من الأجهزة مثل الهواتف الذكية ومحركات الأقراص وتوربينات الرياح، وغيرها من الأجهزة الحديثة. ورغم اسمها فإن ندرتها لا ترجع إلى كميتها بل إلى كيفية توزيعها وصعوبة استخراجها.

تعريف المعادن النادرة

وصف المعهد البريطاني للمسح الجيولوجي المعادن النادرة بأنها "مجموعة عناصر تستخدم في أكبر قدر من المنتجات الاستهلاكية في العالم". وهي مجموعة من 17 عنصرا كيميائيا تستخرج من قشرة الأرض.

ورغم اسمها، فإن المعادن النادرة ليست نادرة من حيث الكمية، لكنها تتميز بنوع آخر من الندرة، فهي لا توجد منفصلة في الطبيعة، بل تكون مختلطة مع معادن أخرى، مما يجعل استخراجها وفصلها عملية معقدة تتطلب تقنيات متقدمة.

هذه التعقيدات في عمليات استخراج المعادن النادرة تنعكس مباشرة على أسعارها وتجعلها مرتفعة، إلى جانب خصائصها الفريدة التي تمنحها قيمة إستراتيجية عالية.

أهمية المعادن النادرة واستخداماتها

تكمن أهمية المعادن النادرة في دورها المحوري في عصر المعلومات والتكنولوجيا المتقدمة، إذ تدخل في صناعات حيوية، منها الهواتف الذكية والمركبات الكهربائية والتطبيقات العسكرية، مما يجعلها من الموارد الإستراتيجية التي تسعى الدول إلى تأمينها والحفاظ على استدامة إمداداتها.

كما تدخل هذه المعادن في صناعات متعددة، منها المنتجات الطبية مثل عقاقير علاج مرض السرطان، ومنتجات التكنولوجيا الفائقة، والعتاد العسكري.

وتشكل أيضا أهمية حيوية لمستقبل الطاقة المتجددة على الأرض من حيث إنتاج توربينات الرياح الكهربائية، والمصابيح الموفرة للطاقة، والسيارات الكهربائية والبطاريات القابلة لإعادة الشحن.

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أين توجد المعادن النادرة؟

منذ بداية تسعينيات القرن الـ20، استشعرت الصين أهمية المعادن النادرة في الصناعات الحديثة والذكية، فاستثمرت في تطوير تكنولوجيا استخراجها وفصلها عن بقية المعادن وتكريرها، حتى هيمنت بنسبة 90% على الإنتاج العالمي مع مطلع القرن الـ21، مستفيدة من انخفاض أجور اليد العاملة وعدم تشدد البلاد في شروط الحفاظ على البيئة، مما أتاح تصدير الفائض من إنتاجها بأسعار تنافسية.

وتمتلك الصين أكبر مصانع معالجة المعادن الأرضية النادرة في العالم، وتأتي في مقدمة الدول القليلة المنتجة لهذا النوع من المعادن، وتحتكر قرابة نصف الاحتياطي العالمي للمعادن الأرضية النادرة، تليها البرازيل ثم فيتنام وروسيا، مقابل 12% فقط في الولايات المتحدة.

ولا تملك أميركا سوى منجم واحد في كاليفورنيا يصدر مستخلصات المعادن النادرة إلى الصين لتتم معالجتها هناك، ويعود ذلك للأضرار البيئية الناجمة عن عملية المعالجة، التي تحاول الولايات المتحدة تجنبها.

أما في أوكرانيا، فقد أكدت الوكالة الجيولوجية الوطنية وجود معادن نادرة منتشرة في مناطق عدة، لا سيما شرق البلاد الخاضع جزئيا للسيطرة الروسية.

مساومات أميركية

في الرابع من فبراير/شباط 2025، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رغبته في أن تزود أوكرانيا الولايات المتحدة بالمعادن الأرضية النادرة مقابل الدعم المالي لجهودها الحربية، في محاولة لتعزيز العلاقة الإستراتيجية عبر الاستفادة من موارد أوكرانيا الطبيعية.

وفي 12 فبراير/شباط من العام نفسه، قدم وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت عرضا أثناء اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف.

تضمن العرض منح الولايات المتحدة حقوق امتلاك 50% من المعادن النادرة في أوكرانيا مقابل المساعدات العسكرية السابقة التي قدمتها واشنطن، والتي قدرت بنحو نصف تريليون دولار، وتشمل الليثيوم والتيتانيوم والغرافيت، وهي معادن حيوية للصناعات التقنية المتقدمة، وتقع أغلبها في مناطق النزاع شرق أوكرانيا.

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من جهته رفض زيلينسكي هذا العرض، في وقت تمر فيه أوكرانيا بحرب مع روسيا منذ عام 2022، وتعتمد بشكل كبير على الدعم العسكري والاقتصادي الغربي.

أبرز المعادن النادرة

التيتانيوم

هو أحد أقوى المعادن على الأرض، تُعد أوكرانيا من أبرز الدول في امتلاك احتياطيات التيتانيوم، إذ تقدر بنحو 7% من الاحتياطيات العالمية وفق ما أعلنته هيئة الجيولوجيا الحكومية الأوكرانية، مما يجعلها الأكبر في أوروبا.

وتتركز هذه الاحتياطيات بشكل رئيسي في المناطق الشمالية الغربية والوسطى من البلاد.

الليثيوم

وهو معدن أساسي في تصنيع البطاريات، إضافة إلى استخدامه في صناعات السيراميك والزجاج.

توجد رواسب الليثيوم في الوسط والشرق والجنوب الشرقي لأوكرانيا، وبسبب الحرب الروسية على أوكرانيا استولت روسيا على موقعين من هذه الرواسب في دونيتسك وزاباروجيا، في حين لا تزال كييف تسيطر على احتياطيات مهمة في منطقة كيروفوهراد الوسطى.

الغرافيت

تمتلك أوكرانيا حوالي 20% من موارد الغرافيت العالمية، وهو معدن بالغ الأهمية في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية والمفاعلات النووية، تتركز رواسب الغرافيت بشكل رئيسي في وسط وغرب البلاد.

اليورانيوم

أحد المعادن الأكثر كفاءة في توفير الطاقة المنخفضة الكربون، وهو الوقود الأساسي المستخدم في المفاعلات النووية، وتمتلك أوكرانيا واحدة من أكبر احتياطيات اليورانيوم في أوروبا، وهي من بين أكبر 10 دول منتجة لهذا الخام، إذ تستخرجه من 3 مناجم في منطقة كيروفوهراد.

وتنتج البلاد 2% من تركيز اليورانيوم في العالم، وتلبي حوالي 30% من احتياجات محطات الطاقة النووية الخاصة بها.

البيريليوم

هو رابع أخف المعادن على سطح الأرض، يتكون عندما تصطدم نوى الذرات الكبيرة بالأشعة الكونية، وهي جسيمات فضائية عالية الطاقة.

يدخل في تصنيع مكونات الطائرات والتلسكوبات الفضائية والمعدات الطبية والأسلحة ووسائد الهواء وغيرها.

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ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأوكراني، تمتلك أوكرانيا 15 ألفا و300 طن من أكسيد البيريليوم، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات الإنتاج العالمي مدة 40 عاما.