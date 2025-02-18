عوني عبد الهادي أول رئيس للديوان الأميري الأردني

عوني عبد الهادي سياسي فلسطيني ولد في مدينة نابلس عام 1882، وهو أول رئيس للديوان الأميري الأردني، عمل مع الأمير عبد الله بن الحسين، وتوفي في القاهرة سنة 1970.

أثناء دراسته في مدينة إسطنبول انتسب سنة 1909 إلى "المنتدى الأدبي العروبي"، ومضى يدافع عن العرب في مواجهة حملات التتريك.

المولد والنشأة

ولد عوني قاسم عبد الهادي في مدينة نابلس بالضفة الغربية في النصف الأول من أبريل/نيسان 1882.

والده الحاج قاسم كان موظفا في سلك القضاء في الدولة العثمانية وله اهتمامات بالأدب، وكانت عائلته تملك العديد من الأراضي، ولها نفوذ وجاه قلما توفر لعائلة في ذلك الوقت.

تزوج عوني عبد الهادي من طرب سليم ابنة عمه، وهي ناشطة نسوية ومناضلة فلسطينية ولدت في جنين، وأنجبا ولدين هما مازن ووائل.

شاركت زوجته مع مجموعة من نساء مدينة القدس في تأسيس جمعية السيدات العربيات بهدف معارضة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، ودعم الكفاح المسلح من أجل الاستقلال.

الدراسة والتكوين العلمي

تلقى دراسته الأولى في نابلس، ثم في مدرسة حي البسطة في بيروت، ثم التحق بالمدرسة الملكية التابعة لجامعة إسطنبول، وانتسب إلى "المنتدى الأدبي العروبي"، ودافع عن العرب في مواجهة حملات التتريك.

عام 1910 اتجه إلى العاصمة الفرنسية باريس للالتحاق بجامعة السوربون، وفيها تابع دراسة الحقوق وتخرج عام 1914.

عمل معلما في مدرستي سانت لوري وفولتير في باريس، وفي الصحافة والترجمة من التركية إلى الفرنسية، وأسس مع زملائه الجمعية العربية الفتاة، وكان مستشار الأمير فيصل بن الشريف حسين.

إعلان

التجربة السياسية

شهد سنة 1908 الإطاحة بالسلطان العثماني عبد الحميد الثاني، فاستيقظ فيه الحس القومي العربي، وكان أحد أعضاء اللجنة التي دعت إلى المؤتمر العربي الأول الذي عقد في باريس برئاسة عبد الحميد الزهراوي وبالتعاون مع حزب اللامركزية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 1918 التقى لأول مرة في باريس بالأمير فيصل بن الحسين، ومنذ ذلك الوقت لازمه معظم الفترة التي تولى فيها حكم سوريا ما بين سبتمبر/أيلول 1918 ويوليو/تموز 1920.

كان عوني عبد الهادي مع الأمير عبد الله بن الحسين عند لقائه ونستون تشرشل في القدس يوم 24 مارس/آذار 1921، وقد أقنع تشرشل الأمير عبد الله بقبول إمارة شرق الأردن، على أن تمده بريطانيا بالمال والموظفين، وقد أسندت إلى عوني عبد الهادي رئاسة الديوان الأميري، لكنه ترك عمّان وعاد إلى القدس في أواخر عام 1921.

رافق عوني الأمير فيصل في زياراته الدبلوماسية إلى لندن وباريس، ثم انتقل إلى القاهرة ففلسطين، وفي القدس التقى بالمندوب السامي البريطاني في فلسطين السير هربرت صموئيل الذي حمله رسالة إلى الأمير عبد الله يدعوه فيها إلى العودة للحجاز.

استقال عوني عبد الهادي من منصب رئيس الديوان الأميري، ورجع إلى ممارسة المحاماة في مدينة القدس فترة من الزمن.

أدلى بشهادته أمام معظم اللجان التي قدمت إلى فلسطين للتحقيق، وفي يوليو/تموز سنة 1932 عمل على إعادة تشكيل حزب الاستقلال، وهو حزب قومي عربي تأسس في القدس في أغسطس/آب 1932.

اعتقلت سلطات الانتداب البريطاني عبد الهادي على إثر مشاركته في مظاهرة يافا الحاشدة في نوفمبر/تشرين الثاني 1933 ضد السياسة البريطانية المؤيدة للصهيونية، وحكم عليه مع عدد من رفاقه بالسجن 10 أشهر مع الأشغال الشاقة، لكنه لم يسجن فعليا سوى مدة قصيرة وخرج من السجن بعد تعهد مكتوب.

كما اعتقلته السلطات البريطانية مع من اعتقلت في معتقل الصرفند لبضعة أشهر بعد الإضراب العام ضدها في أبريل/نيسان 1936، ثم أُفرج عنه.

إعلان

وعندما أوصت لجنة التحقيق الملكية بتقسيم فلسطين بعثت اللجنة العربية العليا عوني عبد الهادي إلى بغداد، ثم إلى جنيف ليشارك في شرح وجهة النظر العربية في مشروع التقسيم أمام لجنة الانتداب الدائمة في عصبة الأمم.

فقد حضر مؤتمر بلودان في يونيو/حزيران سنة 1946، والمؤتمر الوطني في غزة عام 1948، ووقّع على ميثاق حكومة عموم فلسطين، وكان أحد أعضائها، لكنه استقال بعد فترة قصيرة وانتقل إلى دمشق ومنها إلى عمّان سنة 1951، واعتزل العمل السياسي في سنة 1964، ثم غادر إلى القاهرة.

الوظائف والمسؤوليات

أمين الخارجية في دمشق مطلع سنة 1920.

مارس المحاماة، وشارك في معظم الوفود الفلسطينية إلى الخارج.

شارك في المؤتمر الإسلامي العام الذي عقد في القدس سنة 1931.

انتخب عميدا لحزب الاستقلال.

سكرتير اللجنة العربية العليا التي أُسست في أبريل/نيسان 1936.

سفير للأردن في القاهرة حتى سنة 1955.

عضو في مجلس الأعيان.

وزير الخارجية سنة 1956.

رئيس الإدارة القانونية في جامعة الدول العربية.

مؤلفاته

ترجم من التركية إلى الفرنسية كتاب "مقدرات تركية التاريخية".

كتب مقالات في الصحف العربية والأجنبية.

كتب مذكراته ونشرتها المؤرخة خيرية قاسمية تحت عنوان "عوني عبد الهادي.. أوراق خاصة" 1974.

الوفاة

توفي عوني عبد الهادي في القاهرة يوم 15 مارس/آذار 1970، وفيها شيع جثمانه ودفن.