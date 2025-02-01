غوما مدينة الحمم السياسية والبركانية

غوما مدينة تقع شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، على الشاطئ الشمالي لبحيرة كيفو، وبالقرب من الحدود الكونغولية الرواندية، وذلك ما جعلها مركزا سياسيا وتجاريا إستراتيجيا في المنطقة.

تحيط بها تضاريس بركانية، إذ تقع بين بركاني نيراغونغو ونياموراغيرا النشطين اللذين أثرت ثوراتهما على بنيتها العمرانية واقتصادها المحلي.

وقد شهدت غوما اضطرابات متكررة على مدى عقود، آخرها سيطرة حركة "إم 23" المتمردة في 28 يناير/كانون الثاني 2025 على مطار المدينة، ثم إعلان السيطرة الكاملة عليها بعد معارك عنيفة مع الجيش الكونغولي.

الموقع

تقع مدينة غوما في الجزء الشرقي من الكونغو الديمقراطية على الشاطئ الشمالي لبحيرة كيفو وشرق الحدود الكونغولية الرواندية، وهي العاصمة الإدارية لإقليم كيفو الشمالي، وتبعد عن عاصمة البلاد كينشاسا نحو 1500 كيلومتر إلى الغرب.

الجغرافيا

تبلغ مساحة غوما حوالي 66.45 كيلومترا مربعا، وترتفع عن سطح البحر بنحو 1640 مترا، وتتكون تربتها بشكل أساسي من صخور بركانية. ويحيط بالمدينة بركانان نشطان هما نيراغونغو الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 11 ألف قدم، ونياموراغيرا الذي يرتفع نحو 10 آلاف قدم.

وتتميز تضاريس مدينة غوما بانتشار الحمم البركانية، مع وجود بعض المناطق ذات التربة الرملية. وتغطي الأشجار أجزاء واسعة من المدينة.

ويبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 19 درجة مئوية على مدار العام، ويكون موسم الأمطار من مارس/آذار إلى مايو/أيار، ومن سبتمبر/أيلول إلى ديسمبر/كانون الأول.

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السكان

تعد مدينة غوما من أكثر المدن الكونغولية اكتظاظا بالسكان، إذ يبلغ عددهم أكثر من مليون نسمة، وقد تدفق إليها وإلى محيطها آلاف اللاجئين الهوتو أثناء حرب الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.

وتتميز المدينة بتنوعها الثقافي الواسع، ويتحدث سكانها مجموعة من اللغات، من بينها السواحلية والفرنسية، إضافة إلى لهجات محلية.

التاريخ

يعود تاريخ نشأة مدينة غوما إلى القرن 19 الميلادي، حين اكتشفها المستكشف الألماني غوستاف غوتزن عام 1886، أثناء تتبعه مسار أحد المبشرين القادمين من الساحل الشرقي لأفريقيا في طريقه إلى رواندا.

وفي حقبة الاستعمار أصبحت المدينة مستعمرة بلجيكية، وكانت العلاقات بين المستعمرين البلجيكيين والألمان متوترة، فحدثت مواجهات في البداية، أجبرت البلجيكيين على الفرار إلى مدينة بوكافو الكونغولية، وبعد مفاوضات انسحب الألمان إلى رواندا، واستعاد البلجيكيون السيطرة على مدينة غوما.

وقد شهدت المدينة تطورا سريعا، خاصة بعد نقل مقر إدارة المنطقة البلجيكية من روتشورو إلى غوما، مما جعلها مركزا مزدهرا بالتجارة والتعدين.

ومع توسع النشاط الاقتصادي في المدينة، تدفق العديد من سكان المدن المجاورة بحثا عن فرص عمل لدى المستعمرين البلجيكيين، وفي عام 1962 أصبحت عاصمة إدارية لمقاطعة كيفو، ولاحقا في عام 1988 تحولت المقاطعة إلى إقليم إداري.

وفي عام 1994 استقبلت المدينة آلاف اللاجئين الهوتو الفارين من رواندا، ونشبت حربان متتاليتان بين عامي 1996 و2003، واحتلت المدينة حركة "التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية" المعارضة، وتسبب ذلك في نشأة العديد من الجماعات المسلحة وانتشار العنف.

وقد دمرت المدينة بشكل كبير عام 2002 جراء تدفق الحمم من بركان نيراغونغو الذي شهد أكبر ثوران له في ذلك الوقت، أدى إلى أزمة لاجئين.

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وفي عام 2012، سيطرت حركة "إم 23" المتمردة على غوما ومناطق واسعة من إقليم كيفو الشمالي، حتى انتهت في نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

وبعد هزيمتها وتراجع نشاطها، عادت الحركة مجددا وسيطرت على طرق التجارة الغربية من مدينة غوما، مما أسفر عن تزايد الاشتباكات مع الجيش الكونغولي في فبراير/شباط 2024.

وفي 29 يناير/كانون الثاني 2025، بسطت حركة "إم 23" سيطرتها على غوما بعد وقت قصير من احتلالها مطار المدينة، في معارك أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص، بينهم عناصر من القوات الأممية.

واتهمت الكونغو الديمقراطية رسميا جارتها رواندا بإرسال قوات إلى غوما لدعم المتمردين ونهب الثروات الطبيعية بالمنطقة، بينما ردت رواندا بأن القتال الجاري في المنطقة يهدد أمنها، من دون أن تؤكد بشكل مباشر إذا كانت قواتها موجودة في الكونغو.

المعالم

تعجّ مدينة غوما بالعديد من المعالم البارزة، ومنها:

مطار غوما الدولي

مطار غوما الدولي من أبرز المطارات في الكونغو الديمقراطية، ويشكل بوابة مهمة نحو شرق البلاد، ويربط المدينة بعدد من الوجهات المحلية والدولية.

وبفضل موقعه الإستراتيجي بالقرب من الحدود مع رواندا، يسهم المطار بشكل كبير في تعزيز التجارة والسياحة وكذلك الجهود الإنسانية في المنطقة.

وتعرض المطار لأضرار كبيرة ناتجة عن ثوران بركان نيراغونغو عام 2002، إذ غطت الحمم البركانية ما يصل إلى 6 أمتار من المدرج. وأعيد تأهيله عام 2015، بتمويل من وزارة الخارجية الألمانية.

ويوم 28 يناير/كانون الثاني 2025، سيطرت حركة "إم 23" المتمردة على المطار بعد أسابيع من التقدم العسكري في المنطقة.

بحيرة كيفو

بحيرة كيفو من أكبر البحيرات المتصدعة في أفريقيا، وتقع على الحدود بين رواندا والكونغو الديمقراطية، وتغطي مساحة 2700 كيلومتر مربع.

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تضم البحيرة العديد من الجزر، أكبرها جزيرة إيدجوي، وأدت الضغوط الناتجة عن تحركات الصفائح التكتونية إلى ترقّق في القشرة الأرضية، أثار نشاطا بركانيا، نتجت عنه ينابيع ساخنة تحت سطح البحيرة.

بحيرة كيفو غنية بالأسماك المتنوعة، إضافة إلى كميات كبيرة من غاز الميثان المذاب الذي يستخدم مصدرا للطاقة، وهي من أبرز الوجهات السياحية في غوما بفضل مناظرها الطبيعية الخلابة، كما أن شاطئها مكان مثالي للاسترخاء.

محمية فيرونغا الوطنية

تمتد محمية فيرونغا الوطنية على مساحة 790 ألف هكتار، وتتميز بتنوع بيئي فريد يتضمن سهوبا وسهولا وسافانا وأراضي رطبة وغابات جبلية أفريقية، إضافة إلى غطاء نباتي أفريقي جبلي مميز وحقول جليدية في جبال رونزوري التي يتجاوز ارتفاع قممها 5 آلاف متر.

تضم المحمية جبال رونزوري وجبال فيرونغا، التي تحتضن أكثر بركانيين نشطين في أفريقيا. وأدى التنوع البيئي الكبير إلى تنوع بيولوجي استثنائي يضم حيوانات نادرة مهددة بالانقراض منها غوريلا الجبال.

تقع محمية فيرونغا في قلب صدع ألبرتين، وهو جزء من وادي الصدع العظيم، وأدت الأنشطة التكتونية إلى ظهور سلسلة جبال فيرونغا في جنوب المتنزه.

وتحتضن المحمية 218 نوعا من الثدييات، و706 أنواع من الطيور، و109 أنواع من الزواحف، إضافة إلى 78 نوعا من البرمائيات.

جبل نيراغونغو

يقع جبل نيراغونغو في منطقة بركانية بمحمية فيرونغا الوطنية، على بعد 19 كيلومترا شمال غوما. ويبلغ ارتفاعه نحو 11 قدما، ويحتوي على فوهة بركانية ضخمة بعرض كيلومترين، وعمق يصل إلى 820 قدما.

اشتهر الجبل بثورانه البركاني المدمر، إذ أسفرت الحمم عن مقتل آلاف الأشخاص، وتدمير القرى المجاورة لمدينة غوما، إضافة إلى تشريد مئات الآلاف.

الاقتصاد

موقع غوما على الحدود مع رواندا جعلها مركزا سياسيا وتجاريا مهما، وأسهمت تربتها البركانية الخصبة في تعزيز النشاط الزراعي في المنطقة.

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كذلك تتمتع غوما بموقع إستراتيجي بالقرب من مدن التعدين الكبرى التي تستخرج معادن ثمينة مثل الذهب والقصدير والكوبالت والكولتان، مما يعزز قطاع التجارة في المدينة.

أصبحت غوما وجهة سياحية مهمة مع تأسيس محمية فيرونغا الوطنية التي تعد من أقدم المتنزهات في أفريقيا.

وتستضيف غوما قاعدة كبيرة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وذلك يعزز من أهميتها الدولية ويجذب العديد من الشركات والمنظمات الدولية، إضافة إلى قنصليات وبعثات دبلوماسية.

وقد أثرت النزاعات المسلحة والبطالة والفقر على اقتصاد المدينة، فأعاقت هذه الأزمات تطوير البنية التحتية، وأثرت سلبا على الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية.