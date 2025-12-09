كيفن هاسيت مستشار رؤساء أميركا المرشح لقيادة الاحتياطي الفدرالي

كيفن هاسيت خبير اقتصادي أميركي بارز، عمل أستاذا في جامعة كولومبيا وخبيرا اقتصاديا في مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي، ثم باحثا في معهد أميركان إنتربرايز. قدم المشورة الاقتصادية لحملات رئاسية جمهورية عدة، وأصبح من عام 2017 إلى 2019 رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين أثناء ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى.

عام 2025 برز اسم هاسيت مرشحا لرئاسة الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي)، إلى جانب حاكم البنك السابق كيفن وورش وآخرين.

المولد والنشأة

وُلد كيفن ألين هاسيت يوم 20 مارس/آذار 1962 ونشأ في مدينة غرينفيلد بولاية ماساتشوستس، وهو متزوج من كريستي هايست ولهما طفلان.

الدراسة والتكوين العلمي

تخرج هاسيت في مدرسة غرينفيلد الثانوية، ثم حصل على البكالوريوس في الاقتصاد من كلية سوارثمور في ولاية بنسلفانيا، وأكمل الماجستير والدكتوراه في المجال نفسه من جامعة بنسلفانيا.

التجربة العملية والسياسية

بعد حصوله على الدكتوراه عام 1990، عمل هاسيت أستاذا في كلية إدارة الأعمال بجامعة كولومبيا، ثم خبيرا اقتصاديا في مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي الأميركي.

في أواخر تسعينيات القرن الـ20، أصبح هاسيت باحثا مقيما في معهد أميركان إنتربرايز، وهو مؤسسة بحثية رائدة في العاصمة واشنطن، وقد ركزت أبحاثه على سياسة الضرائب والاستثمار المؤسسي والإصلاح المالي.

شارك في تأليف كتاب "داو 36000: الإستراتيجية الجديدة لتحقيق الربح من الارتفاع القادم في سوق الأسهم" بالتعاون مع الكاتب الصحفي جيمس غلاسمن. ويجادل الكتاب بأن تقييمات سوق الأسهم في ذلك الوقت كانت منخفضة بشكل كبير مقارنة بقيمتها الحقيقية، وهي أطروحة تعكس النظرة الاقتصادية المتفائلة للمؤلفين ودعمهما للنمو الاقتصادي.

وفي عام 1999، انتقل إلى عالم السياسة وعمل كبيرا للاقتصاديين في حملة السيناتور جون ماكين الرئاسية، وواصل العمل مستشارا اقتصاديا في حملة إعادة انتخاب الرئيس جورج بوش الابن عام 2004.

كما قدم المشورة لماكين عام 2008 وللسيناتور ميت رومني عام 2012 في حملتهما الرئاسية، وعمل مستشارا في وزارة الخزانة أثناء إدارتي الرئيسين جورج بوش الأب وبيل كلينتون.

في عهد ترامب

عندما رشحه الرئيس ترامب عام 2017 لقيادة مجلس المستشارين الاقتصاديين، أرسل مجموعة من 44 اقتصاديا رسالة تؤيده، قائلين إنه "بذل جهدا مستمرا للوصول إلى مجموعة واسعة من الأشخاص من مختلف الأطياف الأيديولوجية لتعزيز الحوار الاقتصادي والتعاون في الأبحاث ومقترحات السياسة العامة".

ترأس هاسيت المجلس من عام 2017 إلى 2019، وفي هذا الدور كان مهندسا رئيسيا لقرار تخفيضات الضرائب على الشركات عام 2017، وجادل بأن ذلك سيعزز النفقات الرأسمالية للشركات، كما أيد سياسات الهجرة التي تعطي الأفضلية للعاملين ذوي المهارات العالية.

عاد إلى البيت الأبيض عام 2020 مستشارا اقتصاديا أثناء جائحة كورونا (كوفيد-19)، وفي عام 2024 عمل مستشار اقتصاديا لحملة ترامب الرئاسية، وبعد فوزه انضم هاسيت مرة أخرى إلى الإدارة الأميركية وتولى رئاسة المجلس الاقتصادي الوطني.

وبصفته معلقا منتظما في برامج الأخبار السياسية في القنوات الأميركية، دافع هاسيت عن السياسات والإعلانات الصادرة عن ترامب. وأثار هذا الدفاع القوي تساؤلات حول ما إذا كان الخبير الاقتصادي قد تحول من كونه مستشارا مستقلا إلى أحد المؤيدين السياسيين للرئيس الأميركي.

وفي أغسطس/آب 2025 دافع هاسيت عن قرار ترامب بإقالة رئيس مكتب إحصاءات العمل بعد صدور تقرير يظهر معدلات توظيف أقل من المتوقع، مشيرا إلى وجود "أنماط حزبية" ومؤكدا أن "البيانات لا يمكن أن تكون مجرد دعاية" دون تقديم أي دليل يدعم هذا الادعاء.

كما أيد هاسيت دعوات ترامب لخفض أسعار الفائدة وانتقد رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول. ومع انتهاء فترة باول في عام 2026، برز اسم هاسيت إلى جانب الحاكم السابق للاحتياطي الفدرالي كيفن وورش وآخرين على قائمة قصيرة لتولي المنصب.

وعن رد فعله إذا عُرض عليه هذا المنصب قال هاسيت في تصريح لفوكس نيوز "إذا طلب مني أن أكون رئيسا للاحتياطي الفدرالي فعندئذ بالطبع سأقول نعم لأنني أريد أن أخدم بلدي ورئيسي".

وقد شغل هاسيت منصب نائب رئيس مجموعة ليندسي للاستشارات الاقتصادية، وأصبح باحثا زائرا في معهد هوفر للأبحاث السياسية والاقتصادية، كما كان محللا اقتصاديا لقناة "سي إن إن" وكذلك مستشارا لموقع "كابيتال مارتز"، وهو الموقع الاقتصادي لمجلة ناشيونال ريفيو، الذي يركز على تحليل ومناقشة القضايا الاقتصادية.