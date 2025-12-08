سيخريد كاخ المبعوثة الأممية الخاصة في الشرق الأوسط

سيخريد كاغ دبلوماسية وسياسية هولندية، وُلدت عام 1961 في مقاطعة جنوب هولندا، حصلت على درجات علمية في دراسات الشرق الأوسط والعلاقات الدولية من جامعات مرموقة، وتجيد لغات عدة، منها العربية، بدأت مسيرتها المهنية في وزارة الخارجية الهولندية وشركة رويال داتش شل في لندن، ثم انتقلت للعمل مع الأمم المتحدة وشغلت مناصب دولية مهمة، بما في ذلك منسقة خاصة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة عليا للشؤون الإنسانية في قطاع غزة.

وفي 17 يناير/كانون الثاني 2025 أعلنت الأمم المتحدة تعيين كاخ مبعوثة للمنظمة الدولية في الشرق الأوسط.

المولد والنشأة

وُلدت سيخريد أغنيس ماريا كاخ يوم الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 1961 في مدينة رايسفايك بمقاطعة جنوب هولندا، وهي متزوجة من الدبلوماسي الفلسطيني أنيس القاق، ولهما 4 أولاد.

الدراسة والتكوين العلمي

تحمل كاخ البكالوريوس في دراسات الشرق الأوسط من الجامعة الأميركية في القاهرة، وكذلك الماجستير في المجال نفسه من جامعة إكستر البريطانية، وماجستير الفلسفة في العلاقات الدولية من جامعة أكسفورد، وتجيد اللغات الهولندية والألمانية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية، إلى جانب اللغة العربية.

التجربة العملية

بعد دراستها الجامعية عملت كاخ في وزارة الخارجية الهولندية وشركة رويال داتش شل النفطية بالعاصمة البريطانية لندن.

بدأت العمل مع الأمم المتحدة عام 1994، ومن 1998 إلى 2004 شغلت منصب رئيسة علاقات المانحين في المنظمة الدولية للهجرة، كما عملت مديرة أولى للبرامج في مكتب العلاقات الخارجية بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وفي إطار عملها في الشرق الأوسط كانت مسؤولة عن مناطق تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان والأردن وسوريا.

ومن عام 2007 إلى 2010 أصبحت كاخ المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في مقرها بالأردن، ثم عُينت مساعدة الأمين العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حتى 2013.

وبين أكتوبر/تشرين الأول 2013 وسبتمبر/أيلول 2015 عملت منسقة خاصة مشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وبعثة الأمم المتحدة في سوريا، حيث تولت مسؤولية الإشراف على تدمير الأسلحة الكيميائية هناك.

وفي مطلع ديسمبر/كانون الأول 2014 أصبحت كاخ المنسقة الخاصة لبعثة الأمم المتحدة في لبنان حتى 2017، ثم عادت إلى هولندا وتولت منصب وزيرة التجارة والتعاون الدولي حتى مايو/أيار 2021، وبعدها وزيرة للشؤون الخارجية إلى سبتمبر/أيلول 2021.

انتُخبت كاخ زعيمة للحزب الاشتراكي الليبرالي في هولندا في سبتمبر/أيلول 2020، واستقالت من المنصب في أغسطس/آب 2023، وقد قادت حزبها إلى الفوز بالانتخابات البرلمانية في مارس/آذار 2021.

منسقة عليا في غزة

وفي يناير/كانون الثاني 2022 شغلت منصب النائبة الأولى لرئيس الوزراء مارك روته وأول وزيرة للمالية في الحكومة الهولندية، ثم استقالت بعد أن عينها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش منسقة عليا للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة في ديسمبر/كانون الأول 2023.

وبحسب الأمم المتحدة، تعمل كاخ في هذا الدور على تسهيل وتنسيق ومراقبة والتحقق من شحنات الإغاثة الإنسانية في غزة، كما تنشئ آلية تابعة للمنظمة الدولية تُعنى بتسريع إرسال الإغاثة إلى القطاع عبر الدول التي ليست طرفا في الصراع.

وقد واجه تعيينها استنكارا إسرائيليا، إذ قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيلون ليفي إن بلاده لن تتعاون مع مسؤولي الأمم المتحدة الذين "يدعمون دعاية حماس".

وبعد الإعلان سارعت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى تسليط الضوء على الدبلوماسية الهولندية وعلى زواجها من فلسطيني في محاولة لإثارة الشكوك بشأن حيادها.

وفي 17 يناير/كانون الثاني 2025 أعلنت الأمم المتحدة تعيينها مبعوثة للمنظمة الدولية في الشرق الأوسط، وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم المنظمة إن كاخ ستواصل أيضا دورها كبيرة لمنسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.

وقد دعت كاخ مرارا إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف العنف في قطاع غزة وتوصيل المساعدات وتفعيل حل الدولتين، محذرة من أن سكان القطاع يتعرضون للتجويع ويحرمون من الاحتياجات الأساسية للحياة اليومية، في حين تقف المنطقة عند مفترق طرق خطير.

وأكدت أن المدنيين يتعرضون باستمرار لإطلاق النار ويعيشون في مناطق تزداد ضيقا يوما بعد يوم ويحرمون من الإغاثة المنقذة للحياة، ودعت إسرائيل إلى وقف ضرباتها المدمرة للحياة المدنية والبنية التحتية.