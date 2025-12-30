بيان الخارجية السعودية بشأن تصعيد المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن

هو بيان أصدرته وزارة الخارجية السعودية يوم الثلاثاء 30 ديسمبر/كانون الأول 2025، بشأن الجهود المبذولة لمعالجة خطوات المجلس الانتقالي الجنوبي التصعيدية في محافظتي حضرموت والمهرة، وشددت فيه على "أهمية استجابة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لطلب الجمهورية اليمنية خروج قواتها العسكرية من الجمهورية اليمنية خلال أربعة وعشرين ساعة".

وأعربت المملكة العربية السعودية في البيان عن أسفها لما قامت به دولة الإمارات من ضغط على المجلس الانتقالي الجنوبي، لدفعه للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة الجنوبية في محافظتي حضرموت والمهرة، وهو ما اعتبرته خطوة بالغة الخطورة، وعدته تهديدا للأمن الوطني للمملكة، والأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية والمنطقة، وذكرت أنه لا ينسجم مع الأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية في اليمن، ولا يخدم جهوده في تحقيق الأمن والاستقرار.

وأكدت المملكة في البيان أن أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني هو "خط أحمر لن تتردد المملكة حياله في اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهته وتحييده"، مشددة على التزامها بأمن اليمن واستقراره وسيادته، وداعمة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي وحكومته، ومؤكدة على أن القضية الجنوبية هي قضية عادلة، وأن السبيل الوحيدة لمعالجتها هي طاولة الحوار السياسي الشامل الذي تشارك فيه كافة الأطياف اليمنية، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي.

واختتمت المملكة بيانها بالتشديد على أهمية استجابة دولة الإمارات لطلب اليمن خروج قواتها العسكرية من الجمهورية اليمنية خلال 24 ساعة، وإيقاف أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف كان داخل اليمن.

وفيما هذا الرابط نصّ البيان الذي أصدرته الخارجية السعودية يوم الثلاثاء 30 ديسمبر/كانون الأول 2025.