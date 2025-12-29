عبد القادر الحصرية حاكم مصرف سوريا المركزي

عبد القادر الحصرية، خبير اقتصادي وقانوني سوري في مجال السياسات العامة والإصلاح الاقتصادي والمالي، وله خبرة واسعة في اللوائح المصرفية والتنظيمية السورية والعربية، وكان شريكا دوليا سابقا في شركة المحاسبة العالمية "آرنست ويونغ"، وهو حاكم مصرف سوريا المركزي منذ 7 أبريل /نيسان 2025.

المولد والنشأة

وُلد عبد القادر الحصرية عام 1961 في العاصمة السورية دمشق، وعاش متنقلا بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسوريا. والده هو عزة محمد خير الحصرية، أحد أبرز رواد الصحافة السورية ومؤسس جريدة "العلم" في عام 1946 وصاحب امتيازها، ووالدته ماجدة الكزبري.

بدأ الحصرية دراسته الابتدائية في مدرسة إبراهيم هنانو، ثم أكمل دراسته الإعدادية والثانوية في ثانوية الثقفي بدمشق.

الدراسة والتكوين العلمي

حصل الحصرية على تعليم أكاديمي في مجموعة من المؤسسات التعليمية الرائدة، منها كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأميركية في بيروت، التي حصل منها على البكالوريوس عام 1984 والماجستير في إدارة الأعمال عام 2006.

كما نال الحصرية الليسانس في الحقوق من جامعة دمشق عام 1986، والبكالوريوس في علم الكمبيوتر من الجامعة اللبنانية الأميركية في العام نفسه.

تابع دراسته وحصل على الدكتوراه في التمويل من جامعة درهام في المملكة المتحدة عام 2010، وكانت أطروحته تتناول دور أسواق المال في تمويل الإسكان.

وحصل أيضا على ماجستير في القانون العام من كلية أوسغود للحقوق في كندا عام 2021، وكان بحثه عن تطوير تنظيم العملات والأصول الرقمية.

أكمل الحصرية كذلك مجموعة من البرامج التنفيذية المتخصصة، مثل برنامج تمويل الإسكان وتطوير أسواق المال في كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا عام 2013، وبرنامج التمويل العقاري في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عام 2015، والبرنامج الذي تناول السياسات الضريبية والإدارة الضريبية في كلية كينيدي بجامعة هارفارد عام 2016.

إعلان

وعلى الصعيد المهني، يحمل الحصرية شهادات عدة معترفا بها دوليا، منها شهادة محاسب قانوني معتمد من هيئة البورد في كاليفورنيا ومدقق داخلي معتمد من معهد المدققين الداخليين في فلوريدا وأخصائي تقييم معتمد من المعهد الدولي لتقييم الأعمال.

كما ينتمي الحصرية إلى عدد من المؤسسات المهنية المرموقة، منها المعهد الكندي لعضوية مجالس الإدارة والمعهد الأميركي لمدققي الحسابات.

التجربة المالية

بين عامي 2012 و2015، شغل الحصرية عضوية اللجنة المالية في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جنيف، ثم تولى رئاسة اللجنة المالية العالمية وعضوية مجلس إدارة الاتحاد بين عامي 2016 و2019.

كما أسس بالتعاون مع مجموعة من الخبراء والمستشارين السوريين في الداخل والخارج المنتدى الإستراتيجي السوري، المهتم بالسياسات العامة وقد تأسس بوصفه مؤسسة سورية غير ربحية. وتم انتخاب الحصرية رئيسا لمجلس أمناء المنتدى.

وإلى جانب خبرته الواسعة في مجالات الاستشارات المالية والتدقيق، يمتلك الحصرية خبرة طويلة تمتد أعواما في اللوائح المصرفية والتنظيمية في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط.

وقد أدى الحصرية دورا محوريا في صياغة مجموعة من القوانين المصرفية في سوريا، مثل قانون المصارف الإسلامية وقانون شركات الصرافة وقانون التأجير التمويلي، إضافة إلى قانون "مصرف سوريا المركزي".

كما كان له دور بارز في تطوير نموذج التمويل العقاري ووضع التشريعات المرتبطة به، إضافة إلى تنظيم مهنة خبراء التقييم العقاري. وأسهم الحصرية في تطبيق معايير التقارير المالية الدولية في القطاع المصرفي والشركات.

ويُعد الحصرية كاتبا منتظما في مجالات سياسات الإصلاح الاقتصادي وتطوير أسواق المال، إذ ينشر مقالات وتحليلات متخصصة تركز على تعزيز البيئة الاستثمارية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

وفي مجال اللوائح التنظيمية، كان له دور كبير في صياغة اللوائح الخاصة بـ"هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية" و"سوق دمشق للأوراق المالية"، مما أسهم في تعزيز الشفافية وتطوير بيئة الاستثمار في السوق المالية السورية.

وشارك الحصرية في تطوير قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع "البنك الدولي"، وكذلك في وضع الإطار المؤسسي لهذه الشراكة.

وقدم استشارات لإصلاح "مصرف سوريا المركزي" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعمل على تطوير الأطر التنظيمية للقطاع المصرفي وتعزيز كفاءة السياسات النقدية.

وعلى الصعيد الاستثماري، كان للحصرية دور كبير في تطوير مشاريع بارزة، مثل "فندق فور سيزونز دمشق"، وشغل فيه منصب نائب رئيس مجلس الإدارة تحت رئاسة الأمير السعودي الوليد بن طلال.

وأسهم الحصرية في مشروع "البوابة الثامنة" بالتعاون مع شركة إعمار الإماراتية، ومشروع تكرير السكر في حسيا مع شركة كارغيل العالمية. كما أسس "شركة الحصرية ومشاركوه للاستشارات المالية" وكان الشريك الإداري فيها.

إعلان

وشغل كذلك منصب الشريك الدولي في "شركة إرنست ويونغ" العالمية في منطقة الشرق الأوسط أكثر من 20 عاما، وقدم استشارات مالية وضريبية لشركات عالمية ومستثمرين في مجالات التمويل والبنية التحتية والاستثمار العقاري والقطاع النفطي.

وكان الحصرية المؤسس والشريك المسؤول في "شركة الحصرية ومشاركوه إرنست ويونغ" لتدقيق الحسابات والاستشارات في سوريا. وقبل انضمامه إلى "إرنست ويونغ"، شغل منصب مدير تدقيق في "شركة أرثر أندرسن" العالمية.

وأصدرت الحكومة السورية في 27 مارس/آذار 2025، قرارا بتعيين الحصرية حاكما لمصرف سوريا المركزي خلفا لميساء صابرين، وذلك بعد نحو 3 أشهر من تعيينها حاكمة للمصرف بالوكالة، عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد.

أبرز المناصب والمسؤوليات

شغل الحصرية عضوية عدد من المؤسسات المهنية، من أبرزها:

المعهد الكندي لعضوية مجلس الإدارة.

المعهد الأميركي لمدققي الحسابات.

جمعية المحاسبين القانونيين في سوريا.

الجمعية الدولية للمدققين الداخليين.

المعهد الدولي لتقييم الأعمال.

وشغل الحصرية أيضا عضوية مجالس إدارة عدة، بما في ذلك: