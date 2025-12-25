وثيقة.. رواية حماس بشأن معركة طوفان الأقصى

نشرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم 25 ديسمبر/كانون الأول 2025 ما سمتها روايتها الثانية بشأن معركة طوفان الأقصى، التي كانت قد أطلقتها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مستوطنات غلاف غزة.

وجاءت الرواية في وثيقة تحت عنوان "طوفان الأقصى.. عامان من الصمود وإرادة التحرير"، ونشرتها الحركة باللغتين العربية والإنجليزية.

وقالت الحركة في بيان لها إن طوفان الأقصى "لم يكن حدثا عسكريا فحسب، بل لحظةَ ميلاد مجيد، وانبعاثَ وعيّ حرّ لا خداع فيه ولا تزييف". وأضافت "بعد عامين من الإبادة والصمود، تتجلّى روايتنا واضحة جليّة: شعبٌ لا يُمحى، ومقاومة باقية ولا تُهزم، وذاكرة لا تُنسى".

وأكدت حركة حماس في بيانها أن "الدولة الفلسطينية المستقلّة، وعاصمتَها القدس، وعودة اللاجئين إلى أرضهم، ليست حلما، بل هي هدف تقره كل المواثيق الدولية والإنسانية، واستحقاق تاريخي وسياسي يفرضه شعب صمد تحت الإبادة ولم ينكسر".

ووثقت الحركة في كتابها أحداث عامين من المعركة، واستعرضت فيه دوافع عملية طوفان الأقصى وسياقاتها التاريخية باعتبارها ردا مقاوما للاحتلال، وتناولت المسار العسكري للحرب في قطاع غزة، موثقة حجم الدمار والضحايا، مع تسليط الضوء على صمود الشعب الفلسطيني في وجه سياسات التهجير.

واستعرضت حماس الجهود السياسية التي بذلتها لوقف العدوان على القطاع، بما في ذلك التعامل مع المبادرات الدولية واتفاقات تبادل الأسرى، وتناولت الإنجازات الإستراتيجية لمعركتها، وأهمها إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد العالمي وعزل الاحتلال الإسرائيلي قانونيا وأخلاقيا.

وتختتم الحركة كتابها بالتأكيد على فشل مخططات تصفية القضية، مشددة على الحق في تقرير المصير وإدارة الشأن الوطني دون وصاية خارجية.

وجاءت رواية حماس في 8 فصول:

الفصل الأول: الطوفان.. دوافع وسياقات.

الفصل الثاني: طوفان الأقصى-يوم العبور المجيد (7 أكتوبر/تشرين الأول 2023).

الفصل الثالث: التحقيق في هجوم 7 أكتوبر نعم لكشف الحقائق.

الفصل الرابع: مسار الحرب على غزة.

الفصل الخامس: جهود حماس لوقف العدوان وخطة (الرئيس الأميركي) ترامب.

الفصل السادس: إنجازات طوفان الأقصى.

الفصل السابع: لا يمكن عزل حماس.

الفصل الثامن: أولويات المرحلة.

وفي ما يلي رابط لقراءة النص الكامل للوثيقة:

"طوفان الأقصى.. عامان من الصمود وإرادة التحرير"