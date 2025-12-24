فالكون 50.. طائرة فرنسية صممت للرحلات الطويلة

فالكون 50 هي طائرة مصممة لرجال الأعمال، فرنسية الصنع، طورتها شركة داسو عام 1974 لتكون قادرة على الطيران مسافات طويلة، بما في ذلك عبور المحيط الأطلسي دون توقف، وهي أول طائرة مدنية مزودة بجناح خاص يخفف تأثير الهواء ويحسن الأداء عند السرعات العالية.

وقد استخدمت فالكون 50 في رحلات مدنية وعسكرية رفيعة المستوى، كما شهدت نسخة منها حادثة تحطم مأساوية قرب العاصمة التركية أنقرة في ديسمبر/كانون الأول 2025.

التصنيع

بدأت شركة داسو الفرنسية للطيران في دراسة وتصميم طائرة فالكون 50 عام 1974 استجابة للطلب الأميركي على طائرة خاصة برجال الأعمال ذات مدى طويل يمكنها عبور المحيط الأطلسي أو الولايات المتحدة دون توقف، وهو ما لم يكن متاحا لأي طائرة من هذا الطراز سابقا.

تم تجهيز الطائرة بثلاثة محركات من نوع "غاريت تي إف إي 731-3″، وانطلقت أول رحلة لها في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1976 من مطار بوردو ميرينياك بقيادة الطيارين هيرفي لوبرنس رينغوي وجيرار جويوس.

وفي ديسمبر/كانون الأول 1976، قررت إدارة شركة داسو تعديل النموذج الأولي عبر تزويده بجناح خاص مصمم لمقاومة الهواء أثناء الطيران وتحسين أداء الطائرة عند السرعات العالية القريبة من سرعة الصوت، إذ يقلل من درجة الاحتكاك مع الهواء.

وأُجريت أول رحلة بهذا الجناح الجديد في مايو/أيار 1977 ببلدة إيستر، وأثبت التصميم نجاحه، مما جعل فالكون 50 أول طائرة مدنية في العالم مزودة بهذا النوع من الأجنحة، مع زيادة في مدى الطيران.

وأتاح هذا التقدم التكنولوجي لشركة داسو الاستفادة من تصميم الجناح في النماذج الموالية مثل فالكون 900 وفالكون 2000 مع تحسينات طفيفة.

وبدأ التصنيع الرسمي للطائرة في نوفمبر/تشرين الثاني 1976 بعد اتفاق بين الحكومة الفرنسية وشركة آيروسباسيال وشركة داسو. وتولت آيروسباسيال من مصنعها في سان نازير تصنيع 55% من جسم الطائرة، بينما صُنعت الأجنحة في مصنع داسو بكولوميير، وتم التجميع النهائي واختبارات الطيران في ميرينياك.

وقد حصلت الطائرة على شهادة صلاحية الطيران الفرنسية في 27 فبراير/شباط 1979، تلتها شهادة إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية في 7 مارس/آذار من العام نفسه.

واشترت البحرية الفرنسية 4 طائرات مستعملة من نوع فالكون 50، وتمت عملية تعديل وتحديث هذه الطائرات في مصنع شركة داسو، بما يتوافق مع متطلبات البحرية لعمليات نشر الطائرات في مواقع بعيدة ومعزولة.

تم تسليم أول طائرة من طراز فالكون 50 إلى شركة أنهويزر آند بوش الأميركية في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1979، بينما سُلمت الطائرة الثانية إلى رئاسة الجمهورية الفرنسية في أواخر يناير/كانون الثاني 1980.

وفي منتصف ثمانينيات القرن الـ20، قُدمت مبادرات لتوسيع استخدام طائرة فالكون 50، شملت نسخة مخصصة للمراقبة البحرية أُطلق عليها اسم غارديان 50، وأخرى مجهزة للتزود بالوقود جوا. ورغم إعداد هذه المشاريع، لم يتم تنفيذ أي منها عمليا.

ومع استمرار الطلب التجاري على طائرات فالكون 50، أعلنت شركة داسو في أبريل/نيسان 1995 إطلاق نسخة محسنة تحت اسم فالكون إي إكس-50.

وتم تزويد النسخة بـ3 محركات جديدة من نوع "ألايدسغنال تي إف إي 731-40" أقوى وأكثر كفاءة، إضافة إلى أنظمة طيران متقدمة، مما مكنها من الطيران على ارتفاع أعلى وبسرعة أكبر، مع زيادة قدرة الطائرة على الطيران لمسافة تصل إلى 6050 كيلومترا عند سرعة تقارب ثلاثة أرباع سرعة الصوت.

وقد أجرت فالكون إي إكس-50 أولى رحلاتها في 10 أبريل/نيسان 1996 في ميرينياك بقيادة الطيارين جان بونغيرو وإتيان فورديسوس، وبدأت عمليات التسليم الفعلية مطلع عام 1997.

المواصفات

فالكون 50

طول الطائرة : 18.52 متر.

18.52 متر. ارتفاع الطائرة : 6.98 متر.

6.98 متر. سعة الوقود: 8763 لتر.

8763 لتر. السرعة القصوى: 870 كيلومتر في الساعة.

870 كيلومتر في الساعة. مدى الطيران: 5830 كيلومتر.

5830 كيلومتر. المحركات: 3 محركات نفاثة من نوع "غاريت تي إف إي 731-3".

فالكون إي إكس-50

طول الطائرة : 18.52 متر.

18.52 متر. ارتفاع الطائرة: 6.98 متر.

6.98 متر. سعة الوقود: 7040 كيلوغرام.

7040 كيلوغرام. مدى الطيران: 5695 كيلومتر.

5695 كيلومتر. المحركات: 3 محركات نفاثة من نوع "ألايدسغنال تي إف إي 731-40".

حادث تحطم

في مساء يوم 23 ديسمبر/كانون الأول 2025، تعرضت طائرة من طراز فالكون 50، كانت تقل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد علي الحداد والوفد المرافق له، لحادث تحطم بالقرب من منطقة هيمانا في ولاية أنقرة التركية.

وقد أسفر الحادث عن مقتل جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 8 أشخاص، بينهم 4 عسكريين ومصور صحفي. وأعلنت السلطات التركية أن الاتصال بالطائرة قد انقطع بعد وقت قصير من إقلاعها، بعد طلبها هبوطا اضطراريا في منطقة أنقرة، كما عُثر لاحقا على الصندوق الأسود وجهاز تسجيل الصوت الخاص بالطائرة.