راما دوجي.. الفنانة السورية الأميركية زوجة زهران ممداني

فنانة ورسامة أميركية من أصل سوري، حصلت على درجة ماجستير الفنون الجميلة في الرسم التوضيحي من كلية الفنون البصرية في نيويورك، عرفت بأعمالها الفنية التي تشمل الرسوم التوضيحية والفخار والتصميم الغرافيكي، وتتناول فيها قضايا إنسانية واجتماعية وسياسية، تزوجت عام 2024 زهران ممداني أول عمدة مسلم لمدينة نيويورك.

المولد والنشأة

وُلدت راما دوجي عام 1997 في مدينة هيوستن بولاية تكساس لأسرة سورية تنحدر من دمشق. انتقلت إلى دبي وهي في التاسعة من عمرها، وأمضت هناك قرابة عقد، ثم عادت مجددا إلى الولايات المتحدة الأميركية.

الدراسة والتكوين العلمي

تلقت دوجي تعليمها الأولي في مدارس دبي، والتحقت فترة قصيرة بفرع كلية الفنون بجامعة فرجينيا كومنولث في قطر، لاحقا، انتقلت إلى فرع الجامعة في ريتشموند بالولايات المتحدة، وتخرّجت عام 2019 بدرجة البكالوريوس في فنون الاتصال.

وفي 2024، حصلت على درجة ماجستير الفنون الجميلة في الرسم التوضيحي من كلية الفنون البصرية في نيويورك.

التجربة الفنية

تُعبّر أعمال دوجي الفنية عن موقفها السياسي، فهي تتضمن غالبا رسومات بالأبيض والأسود لنساء الشرق الأوسط، وتسلط الضوء على أزمة الجوع في غزة، مع إبراز رموز مثل العلم الفلسطيني، بما يتماشى تقريبا مع مواقف زوجها النقدية تجاه الحكومة الإسرائيلية وأحداث الحرب التي أعقبت عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

تعتبر دوجي فنانة متعددة التخصصات، تشمل أعمالها الرسوم التوضيحية والفخار والتصميم الغرافيكي. وتبرز رسوماتها باللونين الأبيض والأسود اهتمامها بالقضايا الإنسانية، بما في ذلك الوضع في قطاع غزة والسودان ولبنان، إضافة إلى تجسيد بعض من مشاهد الحياة في الشرق الأوسط.

نشرت دوجي كثيرا من أعمالها على منصة إنستغرام، وكونت قاعدة جماهيرية خاصة بها.

وتعاونت مع مؤسسات بارزة، من بينها مجلة نيويوركر، وصحيفة واشنطن بوست، وهيئة بي بي سي، وشركتا آبل وسبوتيفاي، ومؤسسة فايس، ومتحف تيت مودرن. كما قدّمت ورش عمل في الرسم والتحريك عام 2021.

وعلى الرغم من تركيزها على الوسائط الرقمية، تميل راما أحيانا إلى الانفصال عن التكنولوجيا لصنع قطع يدوية، وتمزج بين شغفها بالرسم والفخار وبين الارتباط بالوسائط الرقمية، وتشارك هذه المهارة عبر ورش عمل متخصصة في الخزف.

ووفقا لموقعها الإلكتروني، تستخدم دوجي البورتريه والحركة في الرسم لإبراز عدد من الموضوعات منها الأخوّة والهوية العربية والتجربة الجماعية والمقاومة السياسية.

كما تركز كثير من أعمالها على الرسائل المؤيدة لفلسطين، بما في ذلك تصوير العنف الإسرائيلي والتطهير العرقي والتواطؤ الأميركي.

ومن بين أعمالها المتحركة، هناك رسوم تنتقد مؤسسات خيرية في نيويورك بدعوى تمويل ما تصفه بـ"جرائم الحرب الإسرائيلية". كما ظهرت أعمالها عام 2022 في أحد الأفلام الوثائقية بعنوان "من قتل جدي؟"، الذي تناول اغتيال سياسي يمني عام 1974.

سيدة نيويورك الأولى

عام 2021 تعرفت دوجي عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي على زهـران ممداني، الذي كان حينها نائبا محليا، وتزوجا في فبراير/شباط 2024 في مكتب الزواج في مانهاتن، ثم أقاما احتفالا بالزفاف في يوليو/تموز من العام ذاته في أوغندا، مسقط رأس ممداني.

على الرغم من اختيارها البقاء بعيدا عن الأضواء، أسهمت دوجي في تصميم الهوية البصرية لحملة ممداني الانتخابية، بما في ذلك الرموز والألوان الصفراء والبرتقالية والزرقاء، والخطوط المستخدمة في المواد الدعائية.

كما يُنسب إليها دور بارز في تعزيز حضور زوجها الرقمي والجماهيري على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق وسائل إعلام أميركية.