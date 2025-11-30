نصري عصفورة رائد أعمال من أصل فلسطيني يسعى لرئاسة هندوراس

نصري عصفورة، سياسي ورجل أعمال هندوراسي من أصل فلسطيني، وُلد عام 1958 في العاصمة تيغوسيغالبا. بدأ مسيرته السياسية عام 1990، وشغل مناصب عامة عدة، أبرزها عضوية الكونغرس الوطني وعمدة المقاطعة المركزية مدة 8 سنوات.

ترشح عام 2021 للانتخابات الرئاسية لكنه خسر أمام منافسته، ثم ترشح مجددا عام 2025، مركزا في رؤيته على خلق فرص العمل وتعزيز اللامركزية وتحسين الأمن وتشجيع الاستثمار وتطوير قطاعات الصحة والتعليم، إضافة إلى السعي لبناء تحالفات إستراتيجية دولية، خاصة مع الولايات المتحدة.

المولد والنشأة

وُلد نصري خوان عصفورة زبلح يوم 8 يونيو/حزيران 1958 في تيغوسيغالبا عاصمة هندوراس، لأبوين فلسطينيين هاجرا إلى أميركا الوسطى أثناء الصراع العربي الإسرائيلي في أربعينيات القرن الـ20.

لُقب بـ"تيتو عصفورة"، وتزوج من ليسيت دل سيد، وله منها 3 بنات هن ستيفاني ومونيك وألكسندرا.

الدراسة والتكوين العلمي

درس عصفورة المرحلة الابتدائية والثانوية في تيغوسيغالبا، ثم التحق بالمعهد الكاثوليكي سان فرانسيسكو في مدينة كوماياغوا، ودرس لاحقا الهندسة المدنية، لكنه ترك التخصص قبل التخرج ليتفرغ للعمل في مجال البناء.

التجربة السياسية

قبل انخراطه في الحياة السياسية، برز عصفورة رجل أعمال متمكنا في قطاع البناء، إذ أسس شركات عدة في هذا المجال، واكتسب فيه خبرة تجاوزت ثلاثة عقود.

دخل الحياة العامة عام 1990 مشاركا في مشاريع اجتماعية ومبادرات بنية تحتية، وكانت علاقته بالحزب الوطني الهندوراسي هي التي وجهت طموحاته السياسية.

بين عامي 1990 و1994 شغل عصفورة منصبي مساعد المدعي العام البلدي في العاصمة ومساعد رئيسة البلدية آنذاك نورا غويرا دي ميلغار. وبين 1994 و1998 تولى إدارة الخدمات العامة بالعاصمة.

وكان عصفورة جزءا من فريق حكومة عمدة العاصمة سيزار كاستيلانوس مدريد في عام 1998، وبعد وفاته تعاون مع خليفته فيلما رييس.

وفي فبراير/شباط 2005 شارك في الانتخابات الداخلية للحزب الوطني مرشحا لرئاسة بلدية المقاطعة المركزية، لكنه خسر أمام ريكاردو ألفاريز. وفي تلك الحملة استخدم التعبير "بابي على أمرك" شعارا دعائيا، والذي أصبح لاحقا لقبا له.

إعلان

وفي عام 2010 انتُخب عضوا في الكونغرس الوطني عن إدارة فرانسيسكو مورازان، وفي فترة عضويته التي استمرت حتى 2014 شارك عصفورة في لجان مرتبطة بالبنية التحتية والتطوير البلدي. كما تولى في الوقت نفسه إدارة صندوق هندوراس للاستثمار الاجتماعي حتى 2011.

وبرز عصفورة بشكل أكبر عند انتخابه عمدة للمقاطعة المركزية (تيغوسيغالبا وكوماياغوا) للفترة بين 2014 و2018، ثم أعيد انتخابه في ولاية ثانية حتى 2022.

وعلى مدار 8 سنوات من ولايته، أشرف عصفورة على تنفيذ مشاريع بارزة شملت إنشاء جسور وأنفاق وتقاطعات مرورية محسنة، إضافة إلى توسعة الشوارع وإعادة تأهيل الحدائق وتركيب أنظمة كاميرات أمنية للمراقبة المجتمعية.

وفي عام 2020 واجه عصفورة اتهامات من السلطات الهندوراسية تتعلق باختلاس الأموال العامة وغسل الأموال، شملت مزاعم بتحويل أموال لمصلحته الشخصية، وأدت إلى حجز بعض ممتلكاته وأعماله التجارية، لكن أُلغيت الإجراءات القضائية ضده لاحقا.

مرشح للرئاسة

في عام 2021 خاض عصفورة أولى تجاربه في السباق الرئاسي، وفاز بالانتخابات التمهيدية للحزب الوطني في فترة صعبة، أعقبت تسليم رئيس الحزب السابق، خوان أورلاندو هيرنانديز إلى الولايات المتحدة في أبريل/نيسان 2022، إذ صدر بحقه حكم بالسجن مدة 45 عاما بتهم تتعلق بتجارة المخدرات.

ورغم ذلك خسر عصفورة السباق الرئاسي أمام زيومارا كاسترو، مرشحة حزب ليبر اليساري، التي حصلت على دعم السياسي وخبير الانتخابات سلفادور نصر الله.

أعاد الحزب ترشيح عصفورة للانتخابات الرئاسية المقررة في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2025. وبحسب موقعه الرسمي، تركزت رؤيته الوطنية على خلق فرص العمل وتعزيز اللامركزية وتحسين الأمن وتشجيع الاستثمار وتطوير قطاعات الصحة والتعليم.

كما يدعم عصفورة تعزيز علاقات إستراتيجية مع الولايات المتحدة، تركز على الاستثمار والتعاون الدولي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مؤكدا التزامه ببناء هندوراس أكثر عدلا وأمانا وتوفير فرص متساوية للجميع.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأييده عصفورة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنهما يمكن أن يعملا معا ضد من وصفهم بـ"تجار المخدرات الشيوعيين في المنطقة".

وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال إن "الصديق الحقيقي الوحيد للحرية في هندوراس هو تيتو عصفورة"، مضيفا "يمكنني أنا وتيتو أن نعمل معا لمحاربة تجار المخدرات وتقديم المساعدات اللازمة لشعب هندوراس".