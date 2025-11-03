"القدس الدولية".. مؤسسة للتوعية بقضية القدس والأقصى ونصرتهما

"القدس الدولية" مؤسسة رأت النور عام 2001 في لبنان، وتعرف نفسها بأنها مستقلة وغير ربحية، وهدفها العمل على إنقاذ مدينة القدس المحتلة والمحافظة على هويتها العربية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وتثبيت سكانها وتعزيز صمودهم، وتدعو الأمتين العربية والإسلامية إلى نصرة المسجد الأقصى المبارك.

ونفذت المؤسسة العشرات من المشاريع والحملات الداعمة لمدينة القدس والمسجد الأقصى، وعلى خلفية ذلك أدرجتها الخارجية الأميركية في 2012 على لائحتها الخاصة بـ"الإرهاب" وقررت تجميد أصولها المالية.

النشأة والتأسيس

في يوم 28 سبتمبر/أيلول 2000 انطلقت شرارة الانتفاضة الفلسطينية الثانية عقب اقتحام زعيم المعارضة الإسرائيلية آنذاك أرييل شارون باحات المسجد الأقصى، تحت حماية مشددة من جيش الاحتلال.

وعلى خلفية هذه الانتفاضة التي سميت بانتفاضة الأقصى اجتمعت في 28 يناير/كانون الثاني 2001 نحو 400 شخصية سياسية وفكرية وثقافية من أكثر من 30 دولة عربية وإسلامية بالعاصمة اللبنانية بيروت تحت مظلة مؤتمر القدس الأول.

واتفق المؤتمرون وقتها على تأسيس مؤسسة القدس الدولية بهدف الحفاظ على هوية المدينة المقدسة والحيلولة دون تهويديها.

وضمت هيئة المؤسسين أعضاء مجلس الأمناء إضافة إلى 13 عضوا من أعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر القدس، وهي اللجنة التي شكلها المؤتمر القومي الإسلامي، الذي انعقد ببيروت بين 21 و23 يناير/كانون الثاني 2000.

وأقر المؤتمر مجلس أمناء المؤسسة، الذي تكون وقتها من رئيس مجلس الأمناء العلامة الشيخ يوسف القرضاوي وأمين السر مسعود الشابي ونواب رئيس مجلس الأمناء، وهم كل من: رئيس مجلس النواب اليمني وقتها عبد الله الأحمر، والنائب في البرلمان الإيراني وقتئذ علي أكبر محتشمي، والوزير اللبناني ميشال إده.

ومنذ ذلك الحين انطلقت "مؤسسة القدس" وأخذت على عاتقها مهمة مواجهة مشاريع تهويد المدينة واقتلاع سكانها، والحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها ودعم صمود سكانها.

وعقدت المؤسسة مؤتمرا في 16 فبراير/شباط 2002 في بيروت وحصلت في العام نفسه على ترخيص بصفتها "مؤسسة دولية" بقرار من مجلس الوزراء اللبناني، كما حصلت على ترخيص قانوني لإنشاء فرعها في اليمن، ولاحقا حصلت المؤسسة على موافقات لإنشاء فروع في عدد من الدول العربية والإسلامية.

مؤتمرات وملتقيات

ودأبت المؤسسة على عقد مؤتمر دولي سنوي لبحث الأوضاع في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، بحضور نخبة من العلماء والمفكرين والمثقفين ورجال الدين، فضلا عن إصدار تقارير سنوية وشهرية ترصد انتهاكات الاحتلال في القدس والأقصى.

وفي عام 2004 عقدت الملتقى الأول للمؤسسات العاملة من أجل القدس بمشاركة أكثر من 40 هيئة ومؤسسة دولية، وفي عام 2009 نظمت الحملة العالمية لنصرة الأقصى في الذكرى الـ40 لإحراقه تحت عنوان "40 عاما وناره تشتعل.. فلنحم أقصانا"، وتزامنت الحملة مع إعلان القدس عاصمة للثقافة العربية لعام 2009.

وفي الرابع من أكتوبر/تشرين الأول 2012، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية إدراج المؤسسة على قائمة المنظمات التي تعتبرها "إرهابية" وجمدت أصولها المالية، وذلك بزعم أن لها علاقة بحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، واتهمتها بجمع أموال لصالح الحركة.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2017 أطلقت حملة عالمية بعنوان "القدس عربية.. وستبقى"، بمناسبة مرور 100 عام على الاحتلال البريطاني للقدس.

وفي أغسطس/آب 2020، نظمت ‏حملة إعلامية وحراكا سياسيا تحت عنوان "بسواعدنا نطفئ الحريق -51 عاما"، وذلك في الذكرى الـ51 لإحراق المسجد الأقصى.

المقر والفروع

تتخذ مؤسسة القدس الدولية من العاصمة اللبنانية بيروت مقرا لها، ومنحتها السلطات اللبنانية ترخيصا قانونيا بوصفها مؤسسة أجنبية يحق لها إنشاء الفروع في الدولة اللبنانية وخارجها.

وأسست فروعا لها في كل من سوريا ومصر وفلسطين والجزائر والكويت واليمن والسودان وجزر القمر وإيران وجنوب أفريقيا، كما تمتلك المؤسسة جهات تمثيلية عديدة ومندوبين في عدد من دول العالم.

الرؤية

تتبنى المؤسسة رؤية تستند إليها في تنفيذ برامجها، تتمثل في "أن تكون أكبر وأوسع إطار مدني عربي وإسلامي وعالمي، يجمع ويمثل ألوان الطيف الديني والمذهبي والفكري والسياسي والعرقي والثقافي للأمتين العربية والإسلامية".

كما يضمن هذا الإطار -بحسب المؤسسة- "تنظيم الجهود للحفاظ على الهوية الحضارية للقدس وإنقاذها ودعم أهلها في الداخل والخارج".

الأهداف

اتخذت مؤسسة القدس الدولية مجموعة من الأهداف للعمل على تحقيقها، ومن أبرزها:

مواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة لتهويد مدينة القدس.

تثبيت الوجود الفلسطيني في القدس وتوفير جميع مقومات صموده.

نشر الوعي حول خطر الصهيونية العالمية على القدس.

تعزيز التفاهم الإسلامي المسيحي حول القدس.

توحيد الموقف الفلسطيني والعربي والإسلامي حول القدس.

كشف ممارسات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

توسيع جبهة مناهضة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

تثبيت المقدسيين في أرضهم لمواجهة مخططات الاحتلال.

وسائل العمل

وضعت مؤسسة القدس الدولية عددا من وسائل العمل للوصول إلى أهدافها التي أعلنت عنها. وفيما يلي أبرز هذه الوسائل:

إقامة المؤتمرات والندوات وتنظيم البرامج للوصول إلى القوى والشخصيات المؤثرة والشعوب العربية والإسلامية.

تأمين التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات في مدينة القدس.

إصدار الأبحاث والدراسات والتقارير والنشرات حول قضية القدس.

التواصل مع المؤسسات الرسمية والأهلية العربية والإسلامية والدولية وحثها والتعاون معها في قضية القدس.

تنمية الموارد البشرية العاملة من أجل القدس.

وتقول المؤسسة إنها تعمل داخل القدس على:

تعزيز الوجود العربي والإسلامي في المدينة.

تأمين مقومات الصمود المقدسي.

الدفاع عن حقوق المقدسيين.

مواجهة مخططات تهويد المدينة المقدسة.

أما خارج القدس فتعمل المؤسسة على:

التأثير في الرأي العام ومواجهة الحملة الإسرائيلية حول القدس.

نشر الوعي بالقدس ومعالمها الحضارية وواقعها والأخطار التي تواجهها.

حث الجماهير والمؤسسات والهيئات على تأمين الموارد المالية لخدمة القدس.

تأهيل وتنمية القدرات البشرية لخدمة قضية القدس.

مشاريع وبرامج

نفذت المؤسسة مجموعة من المشاريع نصرة للقدس ومولت أخرى، بالتنسيق والتعاون مع هيئات ومؤسسات مختصة في شؤون المدينة. وفيما يلي أبرز تلك المشاريع: