سوبركام إس 180.. مُسيّرة استطلاع روسية تتحدى الظروف الجوية

"سوبركام إس 180" هي طائرة مسيرة روسية من فئة الجناح الثابت (تعتمد على اندفاعها الأمامي لتوليد الرفع)، بدأ تطويرها عام 2023 بواسطة شركة "أنماند سيستمز" وكُشفت للجمهور في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 أثناء معرض دبي للطيران.

صُممت لأداء مهام الاستطلاع والمراقبة بدقة عالية في مختلف الظروف، وتتميز بمحرك كهربائي منخفض الضوضاء وقدرة على التسارع لتفادي هجمات الطائرات المسيرة المعادية.

وجهزت المسيرة بكاميرات عالية الدقة وأجهزة استشعار حرارية وأنظمة ملاحة آلية، مما يجعلها مناسبة للاستخدامين العسكري والمدني على حد سواء.

الكشف

بدأت شركة "أنماند سيستمز" الروسية تطوير الطائرة المسيرة "سوبركام إس 180" عام 2023، وخضعت أثناء مرحلة الاختبارات لتقييم الأداء في بيئات مناخية متنوعة لضمان موثوقيتها واستقرارها في مختلف الظروف.

وكشفت الشركة عن الطائرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 أثناء معرض دبي للطيران، وتتميز بقدرتها على الصمود أمام الهجمات من الطائرات المسيرة المعادية.

وقد أثبتت هذه السلسلة من الطائرات المسيرة كفاءتها في أداء مهام عسكرية ومدنية في مناطق متعددة مثل سوريا وبيلاروسيا وطاجيكستان وقرغيزستان، إذ أشار المشغلون إلى سهولة التعامل معها وقوة حماية قنوات الاتصال من محاولات الاعتراض أو التشويش.

المواصفات الفنية

الارتفاع الأقصى للطيران: 5000 متر.

5000 متر. نطاق نقل البيانات: حتى 150 كيلومترا.

حتى 150 كيلومترا. مدة الطيران: تصل إلى ساعتين متواصلتين.

تصل إلى ساعتين متواصلتين. السرعة القصوى: 150 كيلومترا في الساعة.

150 كيلومترا في الساعة. الوزن: 15 كيلوغراما.

التجهيزات والمعدات

نظام بصري وإلكتروني متعدد الوظائف للمراقبة.

كاميرا بالأشعة تحت الحمراء للرؤية الليلية.

رادار لتحديد الأجسام على الأرض.

نظام ملاحة آلي وتحكم ذاتي.

القدرات

"سوبركام إس 180" هي طائرة استطلاع من فئة الطائرات ذات الجناح الثابت، صُممت لتنفيذ مهام المراقبة والاستطلاع بدقة عالية، ويبلغ طول جناحيها 1.8 متر، مما يجعلها أصغر حجما من الطراز الأكبر في السلسلة "سوبركام إس 350".

ويمكن تجهيزها بكاميرات فيديو عالية الدقة وكاميرات فوتوغرافية كامل الإطار ومستشعرات حرارية، ويمنحها ذلك قدرات تصوير متقدمة في مختلف الظروف النهارية والليلية.

وتعمل المسيرة بمحرك كهربائي منخفض الضوضاء يتيح تنفيذ مهام الاستطلاع السري، مع إمكانية إطلاقها بواسطة قاذف مرن أو هوائي والهبوط عبر مظلة.

كما تتميز بقدرتها على التسارع المناور لتفادي هجمات الطائرات المسيرة المعادية، إضافة إلى أدائها المستقر في الظروف الجوية الصعبة، ودرجات الحرارة التي تتجاوز 40 درجة مئوية، ورياح تصل سرعتها إلى 15 مترا في الثانية.

وإلى جانب الاستخدامات العسكرية، تُوظف المسيرة في تطبيقات مدنية متنوعة تشمل التصوير الجوي والمسح الجغرافي ومراقبة الغابات وعمليات الإغاثة ومتابعة المنشآت الصناعية والبنى التحتية.

كما تتيح إمكانية تركيب تجهيزات إضافية للرصد الراداري والمرئي، مما يعزز تنوع مهامها وقدرتها على جمع المعلومات بكفاءة عالية.