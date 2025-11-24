رابطة الدفاع اليهودي.. منظمة وُلدت من رحم التطرف

منظمة يهودية أميركية، أسسها الحاخام المتطرف مائير كاهانا عام 1968 في الولايات المتحدة، وتصف نفسها بأنها "منظمة مستقلة هدفها حماية اليهود ومحاربة أعداء السامية وإعادة اليهود إلى جذورهم ومنع أي محاولة لإبادتهم".

وكانت المنظمة من أبرز الجماعات المؤيدة لإسرائيل في أميركا وأوروبا، ونفذت عشرات “الهجمات الإرهابية”، لكن بعد اغتيال مؤسسها كاهانا عام 1990 تراجعت أنشطتها.

عادت إلى الواجهة مرة أخرى أثناء حرب الإبادة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بعد معركة طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

النشأة والتأسيس

دأب الحاخام الإسرائيلي المتشدد مائير كاهانا على ترويج أفكار عنصرية تدعو إلى العنف ضد غير اليهود، وشجّع اليهود على حمل الأسلحة النارية لقتلهم، وعدم التعايش معهم بأي حال من الأحوال.

ويرتبط إنشاء رابطة الدفاع اليهودي بالاضطرابات التي تسببت بها نقابة المعلمين في نيويورك عام 1968، مما أدى إلى حالة من التوتر بين النقابة ذات الأغلبية اليهودية والسكان السود الذين كانوا يسعون إلى السيطرة على مدارس حيّهم والمطالبة بمزيد من الوظائف المدنية.

ودفعت هذه الأحداث كاهانا إلى تأسيس الرابطة، وصاغ شعاراتها التي تؤكد أن "اليهود لن يتجاهلوا محنة إخوتهم الأجانب" وأن "المحرقة النازية (الهولوكوست) لن تتكرر مرة أخرى".

وأجّجت الرابطة المناخ العنصري في حي مانهاتن بنيويورك، ودعت اليهود إلى الانضمام إليها لمواجهة السود الذين نُسجت عنهم قصص عنصرية، وأرسلت أعضاءها إلى مختلف الأحياء ذات الأغلبية اليهودية في محاولة لجذبهم إلى صفّها.

واستطاع كاهانا جذب الشباب اليهود في الولايات المتحدة إلى رابطته، وحقق انتشارا بفضل قدرته على إثارة الجماهير بخطاباته العاطفية الحماسية.

علاوة على ذلك، انخرطت الرابطة في تشجيع الهجرة إلى إسرائيل، ووجهت نداء لليهود الأميركيين بالهجرة إلى إسرائيل، "قبل تكرار ما حدث لهم في ألمانيا النازية".

تاليا، ركزت الرابطة على محنة اليهود السوفيات، بهدف ترويع مؤسسات الاتحاد السوفياتي في الولايات المتحدة للضغط على الدولة الشيوعية بغرض تغيير سياساتها ضد اليهود، لا سيما حظر هجرتهم إلى إسرائيل.

وشهدت الرابطة عددا من الأزمات على مدار سنوات عملها، كان أولها إدانة مؤسسها وسجنه في أميركا بقضية صنع قنابل لاستهداف الوفود السوفياتية، فعاد إلى إسرائيل وأسس حركة "كاخ" عام 1971، وسلك بها ذات منهج رابطة الدفاع اليهودي.

وعين ديفيد فيش خليفة له، وفي 1974 عاد كاهانا إلى الولايات المتحدة وعين راسل كيلنر رئيسا دوليا لها.

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني 1990، اغتيل كاهانا في قاعة محاضرات بفندق ماريوت ماركيز في حي مانهاتن، على يد أميركي من أصول مصرية يُدعى سيد نصر، مما أدى إلى إضعاف الرابطة.

وفي 2002 سُجن رئيسها آنذاك إيرف روبين، بتهمة التخطيط لهجوم بالقنابل اليدوية على مسجد الملك فهد بولاية كاليفورنيا وعلى مكتب عضو الكونغرس داريل عيسى.

وعلى خلفية ذلك، انتحر روبين داخل سجنه بقطع عنقه بشفرة حلاقة، وعُين بيل مانياتشي مكانه.

وبعد عام من تعيين مانياتشي، طالبته أرملة روبين بالاستقالة، لكن رفض، مما أدى إلى اندلاع معركة قانونية بينهم حول الملكية الفكرية وموقع الرابطة الإلكتروني، لينتهي الأمر بتعيين شيلي روبين رئيسة لمجلس الإدارة ورئيسة تنفيذية دائمة للرابطة.

وبعد فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة عام 2016، سعت رابطة الدفاع اليهودي إلى إعادة إحياء نشاطها داخل البلاد، ونظم أعضاؤها في نيويورك احتفالا بفوز ترامب.

الفكر والأيديولوجيا

تتخذ رابطة الدفاع اليهودي من أفكار زئيف جابوتينسكي، أحد مؤسسي الحركة الصهيونية، منهجًا لها.

وأطلق كاهانا مصطلح "الكاهانية" على الجماعات التي تشترك في تبني المبادئ التي دعا إليها جابوتينسكي.

وأقرّت الرابطة 5 مبادئ أساسية كتبها مائير كاهانا وهي:

حب اليهودية والشعب اليهودي. الفخر بالإرث والتاريخ اليهودي. ضرورة الوحدة اليهودية. استخدام القوة والعنف في تحقيق أهدافها. الإيمان بعظمة اليهود وقدرتهم على البقاء.

وشجعت الرابطة اليهود على عدم مساعدة أي شخص لا يدين باليهودية، ورأت أن "الحل الحقيقي لمشكلة اليهود يتمثل في عودتهم إلى إسرائيل".

وتؤكد الرابطة ضرورة "وضع اليهودية فوق أي عقيدة أو أيديولوجيا أخرى". وتزعم أن أول ذِكر للشعب الفلسطيني يعود إلى ما بعد نكسة يونيو/ حزيران 1967، "وليس من حق إسرائيل منح الفلسطينيين دولة".

تاريخ من العنف

منذ تأسيسها، نفذت الرابطة أنشطة احتجاجية وتخريبية، وكان كلما تنفذ اعتداء تتبنى المسؤولية عنه وترفع شعارها الرسمي "لن يتكرر ذلك مرة أخرى!"، في إشارة إلى ما يُعرف بـ“محرقة الهولوكوست".

وفيما يلي أبرز أعمال العنف التي نفذتها رابطة الدفاع اليهودي منذ تأسيسها:

الولايات المتحدة

نفذت رابطة الدفاع اليهودي العديد من الاعتداءات في الولايات المتحدة، بدأت في 29 ديسمبر/كانون الأول 1969، عندما اقتحم عناصرها طائرة ركاب سوفياتية في مطار كينيدي وخطوا شعارات عنصرية باللغة العبرية داخلها، وربطوا أنفسهم بالسلاسل في عجلة الطائرة الأمامية وسط هتافات مؤيدة لإسرائيل.

وفي عام 1970 نفذت 5 اعتداءات ضد مصالح سوفياتية في الولايات المتحدة، إذ فجرت قنبلة أمام مكاتب شركتي الطيران والسياحة، وصبت دما على دبلوماسي سوفياتي في واشنطن العاصمة، واقتحمت مكاتب وكالة الأنباء الروسية، ووكالة السفر "إنتوريست"، وشركة الطيران "إيروفلوت".

كما ألقى بعض عناصر الرابطة قنبلة دخان في عرض موسيقي للأوركسترا السوفياتية في نيويورك.

وفي يناير/كانون الثاني 1972، ألقت الرابطة قنابل حارقة على مكتب مروج الحفلات اليهودي الأميركي سول يوروك في مانهاتن، بسبب استقدامه فنانين سوفيات لتقديم عروض في الولايات المتحدة، وقد أدى الانفجار إلى مقتل سكرتيرة المكتب وإصابة يوروك.

وفي يونيو/حزيران 1976، حوكم رئيس الرابطة ويليام بيرل بتهمة محاولة قتل دبلوماسيين سوفيات. وبعدها بعامين، أُدين أحد نشطاء الرابطة بإلقاء قنابل حارقة على 11 هدفا دبلوماسيا مصريا في نيويورك.

وفي سبتمبر/أيلول 1980، وضع أعضاؤها عبوات ناسفة أمام مدخل مقر بعثة الاتحاد السوفياتي لدى الأمم المتحدة.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 1981، أطلقت بعض أعضاء الرابطة النار على منزل السفير السوفياتي في أميركا.

كما طالت الاعتداءات أعضاء الجالية اليهودية "الذين ليسوا يهودا بما فيه الكفاية"، على حد قول الرابطة؛ ففي عام 1975 اقتحم 6 من أعضائها مكتب نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الرفاهية اليهودية في سان فرانسيسكو واعتدوا على 4 من موظفيها.

وكان الاقتحام احتجاجا على "بطء استجابة" المؤسسة لاحتياجات الجالية اليهودية في سان فرانسيسكو.

واستهدفت الرابطة أيضا الجهات التي اعتبرتها "تهديدا لبقاء القومية اليهودية المتطرفة"، وشملت الأميركيين والناشطين العرب والمسلمين ومصالحهم.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 1981، ألقى أعضاء من الحركة قنابل حارقة على مكتب السياحة المصري، مما أدى إلى تضرره.

وفي العام نفسه، استولى 20 عضوا من الرابطة على مكاتب الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في ولاية أتلانتا احتجاجا على تمثيله للنازيين الجدد في المحاكم، وهاجموا زعيم الحزب الاشتراكي الأميركي هارولد كوفينغتون بأنابيب فولاذية.

وفي عام 1986، استهدف نشطاء الرابطة دبلوماسيّي الدول التي صوتت لصالح قرار الأمم المتحدة رقم 3379 الذي أكد أن الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية.

وقبضت السلطات الأميركية على زعيم الرابطة إيرفينج روبين في ديسمبر/كانون الأول 2001 لضلوعه في التخطيط لهجمات ضد أهداف إسلامية في كاليفورنيا.

وفي العام التالي، قُبض على عضو الرابطة روبرت غولدشتاين بتهمة التخطيط لشن هجمات على عشرات المساجد والمؤسسات التعليمية الإسلامية في الولايات المتحدة، وقد وجدت الشرطة الأميركية كميات كبيرة من المتفجرات وحوالي 40 قطعة سلاح و30 قنبلة في منزله.

وفي مارس/آذار 2017، اعتقلت شرطة واشنطن نشطاء من رابطة الدفاع اليهودي بعد اعتدائهم على محتجين أمام المؤتمر السنوي للوبي المؤيد لإسرائيل "أيباك".

فرنسا

تورط ناشطو الرابطة في العديد من الاعتداءات التي استهدفت أشخاصا من أصول عربية أو فرنسيين مؤيدين للقضية الفلسطينية؛ ففي سبتمبر/أيلول 2012 استهدفوا سيارة جوناثان مؤدب، المؤسس اليهودي المشارك لمدونة "دائرة المتطوعين" في فرنسا، وحُكم عليهم لاحقا بالسجن.

وفي يوليو/ تموز 2014، ارتكب أعضاء الرابطة أعمال عنف ضد متظاهرين مناوئين للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعد إطلاق الاحتلال عملية الجرف الصامد.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2015، هاجم نحو 100 شخص يحملون أعلام رابطة الدفاع اليهودي وأعلاما إسرائيلية مبنى وكالة "فرانس برس" في باريس.

فلسطين

نفذت الرابطة عشرات الاعتداءات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، أبرزها في 11 أبريل/نيسان 1982، حين أطلق هاري غودمان الرصاص تجاه قبة الصخرة في المسجد الأقصى المبارك، مما أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة 4 آخرين.

كما شملت أعمالها مجزرة الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، التي نفذها عضو حركة "كاخ" باروخ غولدشتاين عام 1994 واستشهد فيها 29 مصليا.

وقالت الرابطة إن غولدشتاين أحد أعضائها المؤسسين، وأنه نفذ المجزرة “إجراء وقائي” ضد هجوم عربي آخر على اليهود.

كما عمل عدد من أعضائها في مساندة المستوطنين في أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

فروع الرابطة

في بداية عملها، تمركزت الرابطة في معسكر جيدل الواقع في قرية وودبورن بولاية نيويورك، واستخدمته لبناء كادر من المقاتلين اليهود.

ولاحقا، أسست فروعا في ولايات عدة، منها لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وبوسطن وشيكاغو.

وفي يوليو/تموز 1971، افتتحت مكتبا لها في مدينة القدس، وجندت مئات النشطاء. كما أسست فرعا في فرنسا مطلع القرن الـ21، وفرعا في ألمانيا في 2009، وآخر في كندا عام 2021.

وتمتلك الرابطة فروعا في أوروبا الشرقية وكندا وأستراليا وجنوب أفريقيا وروسيا والمملكة المتحدة وألمانيا.

منظمة إرهابية

في عام 2001، صنف مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (أف بي آي) رابطة الدفاع اليهودي جماعة "إرهابية يمينية".

ولاحقا، صنفها مركز قانون الفقر الجنوبي الأميركي جماعة كراهية تروّج لشكل عنيف من القومية اليهودية المعادية للعرب.

وفي نهاية يوليو/ تموز 2014، وجه وزير الداخلية الفرنسي حينها برنارد كازنوف اتهامات إلى فرع الرابطة في بلاده بالتحريض على العنف والكراهية.

وفي ألمانيا، تراقب الأجهزة الأمنية المنظمة وتصفها بأنها "عنيفة وتتبنى تعاليم عنيفة".

طوفان الأقصى

أثناء العدوان الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، نشطت الرابطة في تجنيد المئات من المرتزقة من ذوي الخبرة القتالية والعسكرية في أنحاء أوروبا للقتال في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وفي سبتمبر/ أيلول 2024، ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن "محتجين مضادين" عدة رفعوا أعلاما تحمل رمز الرابطة في جامعة تورنتو بكندا أثناء مسيرة منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة.

وقالت الصحيفة إن مشاركين آخرين من الرابطة رددوا شعارات تدعو إلى العنف ضد المسلمين والفلسطينيين، بما في ذلك "لنحول غزة إلى ساحة ركن للسيارات".