المجد أوروبا.. منظمة غامضة متهمة بدعم تهجير الغزيين بإسناد إسرائيلي

منظمة تقدم نفسها بأنها جهة "إنسانية" وتزعم أنها تأسست في ألمانيا عام 2010، إلا أنها تواجه اتهامات متصاعدة بتنظيم رحلات تهجير مثيرة للريبة للفلسطينيين من قطاع غزة، وبالتنسيق مع أطراف إسرائيلية.

وفي خطوة لاحقة، اعترفت الجهات الإسرائيلية بأن المنظمة سلّمت الجيش ووحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق قوائم مسبقة تتضمن بيانات الفلسطينيين الراغبين في الهجرة.

النشأة والتأسيس

ذكرت المنظمة على موقعها الإلكتروني أنها تأسست عام 2010 في ألمانيا بهدف "تقديم الإغاثة للمجتمعات المسلمة في مناطق النزاع". وتدعي أن مقرها يقع في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وقد نشرت صورة مصممة بالذكاء الاصطناعي لمبنى تزعم أنه مقرها بجوار مسجد قبة الصخرة.

في 2 فبراير/شباط 2025 دشنت المنظمة موقعها الرسمي المسجل في آيسلندا، وتضمّن صورا لأشخاص قُدّموا باعتبارهم قيادات تنفيذية، قبل أن يتضح لاحقا أنها صور مولدة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما أثار شكوكا حول مصداقيتها.

تزامن إطلاق الموقع مع طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطة الهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة، ومع موجة تصريحات وزراء وأعضاء كنيست إسرائيليين أبرزهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، تدعو إلى تهجير الغزيين وإعادة الاستيطان.

كما جاء الإطلاق مترافقا مع مصادقة الكابينت على مقترح وزير الجيش يسرائيل كاتس إنشاء "مديرية التهجير" المكلفة بتنظيم الانتقال الطوعي لسكان غزة إلى دولة ثالثة، بالتنسيق مع جهات دولية وتحت إشراف مباشر من المستوى السياسي في إسرائيل.

وفي منتصف فبراير/تشرين الثاني 2025، نشرت صحيفة هآرتس وثيقة تفيد بأن منظمة "المجد أوروبا" تُدار فعليا من داخل مديرية الهجرة الطوعية، وأنها غير مسجلة رسميا لا في ألمانيا ولا في القدس، وترتبط بشخص يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والإستونية يدعى تومر جانار ليند.

كما بيّنت الصحيفة أن روابط حسابات المنظمة على مواقع التواصل "غير فعّالة"، وأن نسخة سابقة من موقعها تضمنت شعار شركة إستونية تُدعى "تالنت/غلوبز" تبيّن لاحقا أنها مملوكة للشخص نفسه.

أهدافها وأنشطتها

تقدّم منظمة "المجد أوروبا" نفسها على أنها جهة إنسانية تعمل على "تقديم الإغاثة وتنفيذ عمليات الإنقاذ في مناطق النزاعات"، مؤكدة أن رؤيتها ترتكز على "الاستجابة العاجلة للأزمات" بالتوازي مع برامج تنموية طويلة الأمد تسعى، وفق وصفها، إلى تمكين المجتمعات من تحقيق الاكتفاء الذاتي.

إعلان

ويعرض موقعها الإلكتروني خدمات تصفها بـ"الإجلاء الإنساني" للمدنيين، إلى جانب دعم جرحى غزة، وتأمين الرعاية الطبية العاجلة للمرضى، وترتيب سفرهم للعلاج في الخارج مع ضمان مرافقة أسرهم طوال فترة العلاج.

كما تشير المنظمة إلى مشاركتها في مشاريع إغاثية في غزة وتركيا وسوريا، وتجمع التبرعات عبر جهات تؤكد أنها "خيرية"، إضافة إلى فتح باب التبرعات باستخدام البطاقات البنكية والبيتكوين الرقمية.

رحلات مشبوهة

أثارت المنظمة موجة واسعة من الجدل بعد تنظيمها رحلات جوية نقلت مئات الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول متعددة، إثر تسجيلهم عبر منصتها ودفعهم مبالغ تراوحت بين 1400 و2000 دولار للفرد.

بدأت أولى هذه الرحلات في 27 مايو/أيار 2025، حينها أقلعت طائرة من مطار رامون العسكري جنوب النقب واتجهت إلى بودابست وعلى متنها 57 غزّيا، قبل أن يُنقل الركّاب لاحقا إلى إندونيسيا.

وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول 2025، سيّرت المنظمة رحلة ثانية تقل 150 فلسطينيا من غزة إلى مطار نيروبي، ومنها إلى جوهانسبرغ جنوب أفريقيا. وتكرّر المسار ذاته في الرحلة الثالثة بتاريخ 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 وعلى متنها 153 مسافرا.

واجه ركّاب الرحلة الثالثة احتجازا داخل الطائرة مدة 12 ساعة في جوهانسبرغ، بسبب نقص الوثائق، وعدم امتلاكهم تذاكر عودة، وعدم ختم جوازاتهم عند مغادرتهم إسرائيل. ووصف رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا الواقعة بأنها "غريبة"، مؤكدا أنه قرر عدم إعادتهم إلى غزة بعد التشاور مع وزير الداخلية.

ونقلت الجزيرة الإنجليزية شهادات من بعض المشاركين، أكدوا فيها أن الطائرة أقلعت من إسرائيل بعد نقلهم من غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

أثارت هذه الرحلات سلسلة من التحقيقات الإعلامية والسياسية وسط اتهامات بأن المنظمة قد تكون طرفا في عمليات تهجير منظم أو اتجار بالبشر تحت غطاء العمل الإنساني.

وكشفت صحيفة هآرتس أن التواصل مع المسافرين يتم عبر رقم واتساب "إسرائيلي"، وأن التجمع يتم داخل غزة قبل ساعات من موعد المغادرة، ويُنقل المختارون عبر معبر كرم أبو سالم إلى مطار رامون دون أي حقائب، ومنه إلى وجهات مثل كينيا وإندونيسيا وماليزيا وجنوب أفريقيا.

كما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت لاحقا أن المنظمة كانت على اتصال مسبق مع مديرية الهجرة الإسرائيلية، وقدّمت لها قوائم الركاب، كما تواصلت مع وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق التابعة لوزارة الجيش الإسرائيلي.

اتهامات بالاستغلال

في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، اتهمت السفارة الفلسطينية في جنوب أفريقيا المنظمة بأنها "جهة مضللة غير مسجلة استغلت المأساة الإنسانية في غزة، وخدعت عائلات فلسطينية وجمعت منها أموالا، ونظمت سفرها بصورة غير قانونية وغير مسؤولة".

وعقب ذلك أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية بيانا حذرت فيه من الوقوع فريسة لـ"شبكات الاتجار بالبشر وتجار الدم ووكلاء التهجير"، مؤكدة عزمها ملاحقة المنظمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وفي المقابل نشرت "المجد أوروبا" على موقعها رسالة أكدت فيها أنها "تواصل عملها المعتاد وتستمر في تقديم خدماتها"، محذرة من عمليات احتيال إلكتروني تجري باستخدام اسمها.

إعلان

كما نفى مؤيد صيدم، أحد القائمين على المنظمة، عبر منشور على صفحته في فيسبوك، اعتبار الرحلات التي نظمتها شكلا من أشكال التهجير، مشددا على أن تأسيس "المجد أوروبا" جاء نتيجة "غياب البدائل الآمنة للفلسطينيين"، وأنها تتقاضى رسوما نظير تسهيل إجراءات السفر.

وأوضح صيدم أن الرحلات تعتمد على مطار رامون الإسرائيلي لأنه "المنفذ الجوي الوحيد الذي لا يضع ختم دخول على جواز السفر الفلسطيني".