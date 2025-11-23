سيرغي كوروليوف.. مؤسس تكنولوجيا الصواريخ والفضاء السوفياتية

سيرغي كوروليوف عالم ومهندس ومصمم سوفياتي، وضع أسس الملاحة الفضائية العملية، وكان مؤسس تكنولوجيا الصواريخ والفضاء السوفياتية.

قاد عملية إطلاق أول قمر صناعي وأول رحلة فضائية مأهولة. وارتبط اسمه بإنشاء أولى المجمعات الفضائية والصواريخ الباليستية والمركبات الفضائية السوفياتية، مثل "فوستوك" و"لونا".

المولد والنشأة

وُلد سيرغي كوروليوف يوم 12 يناير/كانون الثاني 1907 بمدينة غيتومير في قلب الإمبراطورية الروسية. ونشأ على يد أجداده منذ سن الثالثة بعد انفصال والديه، والتحق بالمدرسة الثانوية في أوديسا عام 1916.

لكن ثورة أكتوبر/تشرين الأول الاشتراكية عام 1917 عطّلت حياته الدراسية، فأُغلقت المدرسة والتحق بعدها بمدرسة مهنية متخصصة في البناء.

تزوج كوروليوف مرتين، زوجته الأولى، كسينيا فينتسينتيني (1907-1991) كانت طبيبة جراحة، وزوجته الثانية نينا كوتينكوفا (1920-1999) عملت مترجمة في معهد أبحاث.

المسار الأكاديمي

عزز افتتاح معهد للطائرات المائية في أوديسا شغف كوروليوف بعلم الطيران، وانضم عام 1923 إلى جمعية الطيران الأوكرانية والقرمية حديثة التأسيس، وبدأ الدراسة بنشاط في أحد نوادي الطيران الشراعي التابعة لها.

في عام 1924 التحق بمعهد كييف للفنون التطبيقية وتخصص في هندسة الطيران، وفي فترة عامين أتقن تخصصات الهندسة العامة وأصبح طيارا شراعيا تنافسيا محترفا.

في ديسمبر/كانون الأول 1934، نُشر كتاب كوروليوف بعنوان "رحلة الصواريخ في طبقة الستراتوسفير"، ووضع فيه التصاميم الأساسية لمحركات الصواريخ للأغراض العلمية والعسكرية.

اعتقاله

سُجن كوروليوف في عام 1938 بتهمتي النشاط المضاد للثورة البلشفية والتخريب، إضافة إلى اختلاس الأموال. لكن في عام 1944، أُطلق سراحه بأمر من الزعيم السوفياتي جوزيف ستالين، بعد أن اكتشفت القيادة السوفياتية أن عددا كبيرا من العلماء والمصممين قد أُدينوا ظلما، وأن الحرب مع ألمانيا أصبحت وشيكة، وأن أفضل العلماء ومصممي الأسلحة يقبعون خلف القضبان.

إعلان

ولتحرير هؤلاء الأشخاص بسرعة من السجون والمعسكرات، أنشأت المخابرات السوفياتية (كي جي بي) ما يُسمى بـ"شاراشكا"، وهي مراكز احتجاز مغلقة يعمل فيها العلماء في مجالاتهم العلمية تحت ظروف معيشية أفضل، لكنها تبقى خلف القضبان، وأثناء هذه العملية، خضعت قضاياهم للمراجعة تدريجيا ثم أُطلق سراحهم.

في عالم الصواريخ والفضاء

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، أُرسل كوروليوف إلى ألمانيا عضوا في لجنة فنية خاصة لدراسة تكنولوجيا الصواريخ المُستولى عليها، بما في ذلك الصاروخ الباليستي "في 2" (V-2) الذي طوره المهندس الألماني فيرنر فون براون.

في عام 1946 تولى كوروليوف مسؤولية تطوير أسلحة الصواريخ وأصبح المشرف الرئيسي على هذه التكنولوجيا، ويعود إليه الفضل في صناعة أول صواريخ باليستية سوفياتية عابرة للقارات.

موازاة مع تطوير الصواريخ أصبح كوروليوف المشرف الرئيسي على تكنولوجيا الفضاء السوفياتية، بما في ذلك إطلاق أول قمر صناعي عام 1957، وإنجاح رحلة يوري غاغارين إلى الفضاء عام 1961. ومثّل ذلك بداية عصر الرحلات الفضائية المأهولة. وفي عام 1965، وتحت قيادته، جرت أول عملية سير بشري في الفضاء.

شكلت رحلة "فوسخود-2" يومي 18 و19 مارس/آذار 1965 انتصارا سوفياتيا، ووُصفت بأنها "الأولى"، إذ سار الرائد أليكسي ليونوف في الفضاء مدة 12 دقيقة و9 ثوان خارج المركبة الفضائية.

وأسفرت جميع رحلات "فوستوك" و"فوسخود" السبع أثناء حياة كوروليوف عن عودة جميع رواد الفضاء سالمين.

مكنت أنظمة الصواريخ والفضاء التي طورها كوروليوف من إطلاق أول أقمار صناعية في العالم، ورحلات مسابير كوكبية غير مأهولة إلى القمر والزهرة والمريخ، إضافة إلى الهبوط السلس على سطح القمر.

وتحت قيادته، صُممت سلسلة أقمار "إلكترون" و"مولنيا-1″ الصناعية، والعديد من أقمار سلسلة "كوسموس"، إضافة إلى النماذج الأولية لسلسلة "زوند" لمسابير الاستطلاع بين الكواكب.

وحتى قبيل وفاته، أشرف كوروليوف على تنظيم وإدارة صناعة الصواريخ والفضاء السوفياتية بأكملها.

وفاته

تدهورت صحة كوروليوف على نحو متسارع، وفي أوائل يناير/كانون الثاني 1996، وقرر الخضوع لعملية جراحية أجريت له في 14 من الشهر نفسه.

ورغم أن العملية أجريت على يد وزير الصحة السوفياتي آنذاك بوريس بتروفسكي، تُوفي كوروليوف في اليوم نفسه عن عمر ناهز 59 عاما. ودُفن رماده في جرة وُضعت عند جدار الكرملين خلف ضريح لينين في الساحة الخضراء.

الجوائز والألقاب