نص خطة ترامب لوقف الحرب الروسية الأوكرانية

في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 نشر موقع أكسيوس خطة سلام مكونة من 28 بندا، صاغها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. دعت الخطة أوكرانيا إلى التنازل عن منطقتي دونيتسك ولوغانسك شرق البلاد لروسيا التي ستعود إلى مجموعة الثماني للدول الأكثر تقدما على المستوى الاقتصادي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن المبعوث الدبلوماسي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عملا "بتكتم" على هذه الخطة مدة شهر تقريبا.

إليكم أبرز بنود الخطة، وفقا لمسودة النص، راجعتها وترجمتها وكالة فرانس برس:

تأكيد سيادة أوكرانيا.

إبرام اتفاقية عدم اعتداء شاملة بين روسيا وأوكرانيا وأوروبا، وبذلك تُعتبر جميع نقاط الغموض التي ظلت عالقة على مدى الثلاثين عاما الماضية قد سُوّيت.

يُتوقع من روسيا ألا تغزو الدول المجاورة، ومن حلف الناتو ألا يتوسع.

إجراء حوار بين روسيا وحلف الناتو، بوساطة الولايات المتحدة، لحل جميع القضايا الأمنية وتهيئة الظروف لخفض التصعيد.

حصول أوكرانيا على ضمانات أمنية موثوقة.

تحديد عدد القوات المسلحة الأوكرانية بـ 600 ألف جندي.

توافق أوكرانيا على تضمين دستورها عدم انضمامها إلى حلف الناتو، ويوافق الناتو على تضمين بند في نظامه الأساسي ينص على عدم دمج أوكرانيا مستقبلا.

موافقة الناتو على عدم نشر قوات في أوكرانيا.

تمركز طائرات مقاتلة أوروبية في بولندا.

حصول الولايات المتحدة على تعويض عن الضمانات الأمنية، في حال غزت أوكرانيا روسيا، ستفقد هذه الضمانات. وفي حال غزو روسيا لأوكرانيا، إضافة إلى الرد العسكري المنسق والحاسم، سيتم إعادة فرض جميع العقوبات الدولية عليها، ويُلغى الاعتراف بالأراضي الجديدة، وجميع المزايا الأخرى لهذه الاتفاقية. وإذا أطلقت أوكرانيا صاروخا على موسكو أو سانت بطرسبرغ دون سبب وجيه، ستُعتبر الضمانات الأمنية لاغية.

أوكرانيا مؤهلة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ويمكن أن تحصل على وصول مؤقت إلى السوق الأوروبية قبل البت النهائي في عضويتها.

اعتماد حزمة إجراءات عالمية قوية لإعادة إعمار أوكرانيا، تشمل إنشاء صندوق للتنمية وإعادة بناء البنية التحتية للغاز وإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الحرب، وتطوير بنية تحتية جديدة واستئناف استخراج المعادن والموارد الطبيعية، وكل ذلك مصحوب ببرنامج تمويل خاص يعده البنك الدولي.

إعادة إدماج روسيا في الاقتصاد العالمي، مع إجراء مناقشات عن رفع العقوبات، والانضمام مجددا إلى مجموعة الثماني، وإبرام اتفاقية تعاون اقتصادي طويل الأجل مع الولايات المتحدة.

استثمار 100 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة في مشاريع تقودها الولايات المتحدة لإعادة إعمار أوكرانيا، على أن تحصل واشنطن على نصف الفوائد. كما ستضيف أوروبا 100 مليار دولار لتعزيز حجم الاستثمارات المتاحة، مع الإفراج عن أموالها المجمدة. أما ما تبقى من الأموال الروسية المجمدة، فسيتم استثماره في آلية أميركية روسية منفصلة.

إنشاء مجموعة عمل أمنية أميركية روسية مشتركة لتعزيز وضمان الامتثال لجميع بنود هذه الاتفاقية.

إعلان

ترسخ روسيا قانونيا سياسة قائمة على عدم الاعتداء تجاه أوروبا وأوكرانيا.

اتفاق الولايات المتحدة وروسيا على تمديد سريان معاهدات حظر الانتشار النووي والسيطرة عليه، بما في ذلك معاهدة ستارت 1.

موافقة أوكرانيا على ألا تكون دولة حائزة على السلاح النووي وفقا لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

تشغيل محطة زاباروجيا للطاقة النووية بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتقاسم الكهرباء المنتجة بالتساوي بين روسيا وأوكرانيا.

التزام كلا البلدين بتنفيذ برامج تعليمية في المدارس والمجتمع تهدف إلى تعزيز التفاهم والتسامح المتبادلين.

الاعتراف بشبه جزيرة القرم ومناطقهما لوغانسك ودونيتسك أراضٍ روسية فعليا، بما في ذلك الولايات المتحدة. وسيُجمَّد وضع خيرسون وزاباروجيا عند خط التماس، ما يعني الاعتراف الفعلي بهذا الخط. وتتخلى روسيا عن باقي الأراضي التي تسيطر عليها خارج هذه المناطق الخمس. إضافة لانسحاب القوات الأوكرانية من الجزء الذي تسيطر عليه في دونيتسك، على أن تُستخدم هذه الأراضي لاحقا باعتبارها منطقة عازلة.