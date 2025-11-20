الرمح الجنوبي.. عملية عسكرية أميركية في الكاريبي ضد شبكات المخدرات

أُطلقت حملة عسكرية أميركية في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بقيادة قوة المهام المشتركة والقيادة العسكرية الجنوبية (ساوثكوم) بهدف "مكافحة الإرهابيين المرتبطين بالمخدرات وتأمين نصف الكرة الأرضية الغربي".

جاءت العملية في سياق تصاعد التوتر بين أميركا وفنزويلا، وسط اتهامات متبادلة حول تهريب المخدرات والاستفزازات العسكرية، وأثارت الحملة جدلا واسعا بسبب استخدام القوة المفرطة والمخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان وشرعية الضربات العسكرية وفق القانون الدولي.

إطلاق العملية

أعلن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 إطلاق عملية الرمح الجنوبي، قائلا إنها تهدف إلى "حماية وطننا وإزالة الإرهابيين المرتبطين بالمخدرات من نصف الكرة الأرضية الغربي، وتأمين وطننا من المخدرات التي تقتل شعبنا".

وقال هيغسيث -في منشور له على منصة إكس– إن المهمة تقودها قوة المهام المشتركة والقيادة العسكرية الجنوبية الأميركية (ساوثكوم)، مضيفا أن "نصف الكرة الأرضية الغربي هم جيران أميركا وسنحميهم".

وحسب مصادر، تتألف العملية من حشد عسكري واسع يضم نحو 15 ألف جندي وما يقرب من 12 سفينة تابعة للبحرية الأميركية، من بينها نشر حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد في المنطقة، وهي أكبر حاملة طائرات في العالم.

ويوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أعلنت "ساوثكوم" وصول حاملة الطائرات الأميركة المذكورة إلى البحر الكاريبي، مضيفة أنها ستنضم إلى القوات الموجودة هناك، بما فيها المجموعة البرمائية ووحدة من مشاة البحرية (المارينز).

وقد بدأت الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول 2025 حملة مكافحة المخدرات، منفذة ضربات ضد سفن يشتبه بتورطها في التهريب، مع الإبلاغ عما لا يقل عن 20 ضربة من هذا النوع، أسفرت عن مقتل نحو 80 شخصا.

ووفق مصادر، فقد أثارت العمليات العسكرية في الكاريبي قلقا دوليا، إذ تردد أن المملكة المتحدة أوقفت مؤقتا تبادل المعلومات الاستخباراتية بسبب مخاوف تتعلق بشرعية الضربات الأميركية بموجب القانون الدولي.

وكان الجيش الأميركي قد أعلن أواخر يناير/كانون الثاني 2025 أن الأسطول الرابع في البحرية الأميركية سيبدأ عملية جديدة تحمل أيضا اسم "الرمح الجنوبي"، وتهدف إلى "تفعيل مزيج متنوع من الأنظمة الروبوتية والذاتية لدعم عمليات الكشف والمراقبة المتعلقة بالاتجار غير المشروع، مع استخلاص الدروس لاستخدامها في مسارح عمليات أخرى".

سياق العملية

تأتي عملية الرمح الجنوبي في سياق تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا، إذ اتهمت واشنطن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بقيادة شبكة "كارتل الشمس" المرتبطة بتهريب المخدرات والفساد السياسي، إضافة إلى علاقته المزعومة بعصابة "ترين دي أراغوا".

من جانبها، نفت كاراكاس هذه الاتهامات بشدة، واعتبرت أن العملية العسكرية تمثل استفزازا وتهديدا مباشرا لسيادة فنزويلا الوطنية، وسط مخاوف من أن تستخدم الولايات المتحدة الوسائل العسكرية للإطاحة بالحزب الاشتراكي الموحد الحاكم.

وأعلنت القيادة الفنزويلية منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2025 تعبئة قواتها في مختلف أنحاء البلاد تحسبا لأي هجوم أميركي محتمل، مؤكدة تفعيل قانون الدفاع الشامل في مواجهة ما وصفتها بالتحركات العسكرية الأميركية المتزايدة.

ويشتبه منتقدو الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أن هذه العمليات العسكرية قد تكون حيلة لتشتيت الانتباه عن الضغوط الداخلية، إذ يتعرض ترامب لضغوط متزايدة للكشف عن ملفات جيفري إبستين المتهم بقيادة شبكة للاتجار بالجنس.

وتسببت عملية الرمح الجنوبي في جدل دولي واسع بسبب الهجمات على قوارب يُشتبه بتهريبها المخدرات، إذ لم تقدم الولايات المتحدة أدلة واضحة حول من كان على متنها، بينما أصيب أو قُتل الركاب من دون أن يشكلوا تهديدا مباشرا.

وأعرب الحلفاء الفنزويليون عن دعمهم للبلاد، في حين أكدت الصين دعمها لمكافحة الجريمة العابرة للحدود مع احترام حقوق الإنسان وسلامة الشحن في المياه الدولية.

كذلك صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن الحكومة الروسية لا تتوقع أي خطوات قد تزعزع الاستقرار الإقليمي، مؤكدا أن جميع الإجراءات يجب أن تكون متوافقة مع القانون الدولي.

وفي إطار العملية العسكرية، أعلنت السلطات في جمهورية الدومينيكان يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 ضبط شحنة كبيرة من الكوكايين على متن زورق اعتُرض في أثناء عملية مشتركة مع الولايات المتحدة.

وأكدت السلطات أن الوحدات المختصة نفذت إجراءات واسعة النطاق للقبض على عدد من الأشخاص الذين كانوا يقتربون من السواحل الدومينيكانية على متن الزورق المحمل بالمخدرات، وجاءت العملية "دعما لعملية الرمح الجنوبي"، حسب تعبير السلطات هناك.