كوراساو أصغر دولة في العالم تصل إلى نهائيات مونديال 2026

كوراساو دولة تقع في جنوب البحر الكاريبي، وعاصمتها ويلمستاد. تبلغ مساحتها 444 كيلومترا مربعا ويقطنها نحو 157700 نسمة. ترتبط الجزيرة دستوريا بمملكة هولندا بصفتها "دولة مكوِّنة" تتمتع بحكم ذاتي داخلي، بينما تتولى هولندا الدفاع والعلاقات الخارجية والشؤون السيادية المشتركة.

وبرز اسم كوراساو عالميا بعد تأهل منتخبها إلى كأس العالم 2026، لتصبح أصغر دولة حسب تعداد السكان تشارك في نهائيات المونديال.

الاسم الرسمي: دولة كوراساو.

دولة كوراساو. الاسم المختصر: كوراساو.

كوراساو. العاصمة: ويلمستاد.

ويلمستاد. المساحة: 444 كيلومترا مربعا.

444 كيلومترا مربعا. عدد السكان: 156700 نسمة.

156700 نسمة. اللغات: الهولندية (الرسمية)، بابيامنتو، الإسبانية، الإنجليزية، لغات محلية أخرى.

الهولندية (الرسمية)، بابيامنتو، الإسبانية، الإنجليزية، لغات محلية أخرى. النظام السياسي: ديمقراطية برلمانية ضمن مملكة هولندا (الملك الهولندي رئيس الدولة).

الموقع والمساحة

كوراساو هي جزيرة ضمن جزر الأنتيل الصغرى في جنوب البحر الكاريبي، تقع على بعد نحو 60 كيلومترا شمال ساحل فنزويلا، وتبلغ مساحتها 171 ميلا مربعا (444 كيلومترا مربعا)، وعاصمتها ويلمستاد، وهي المدينة الرئيسية الوحيدة بها.

تمتاز الجزيرة بتضاريس متنوعة تشمل تلالا متموجة وسواحل صخرية وشعابا مرجانية واسعة. ويصل أعلى ارتفاع في كوراساو إلى نحو 370 مترا فوق سطح البحر عند جبل كريستوفل.

تمتد سواحل الجزيرة بنحو 364 كيلومترا، وتتنوع بين سواحل صخرية وعرة وشواطئ رملية بيضاء هادئة. وتمتاز بمناخ السافانا الاستوائي، مع درجات حرارة دائفة وهطول أمطار منخفض نسيبا، ويبلغ متوسط درجة الحرارة السنوية فيها نحو 28 درجة مئوية.

السكان

بحسب تقديرات عام 2025، بلغ عدد سكان جزيرة كوراساو نحو 156700 نسمة، ويتحدثون اللغة الهولندية إلى جانب لغات بابيامنتو والإسبانية والإنجليزية ولغات محلية أخرى. ويعتنق نحو 72% من السكان الديانة الكاثوليكية الرومانية، بينما ينتمي الباقون إلى ديانات أخرى.

التاريخ

استوطن كوراساو شعب الأراواك القادمون من أميركا الجنوبية منذ نحو 2000 قبل الميلاد، ووصل الأوروبيون الجزيرة أول مرة عام 1499. واستقر الإسبان فيها ثم الهولنديون لاحقا، وحولوها إلى مركز رئيسي للتجارة لصالح شركة الهند الغربية الهولندية.

إعلان

وفي عام 1515، رحّل الإسبان السكان الأصليين لكوراساو بأكملهم عبيدا إلى جزيرة هيسبانيولا في أميركا الشمالية. واحتضنت الجزيرة أقدم مجتمع يهودي مأهول في نصف الكرة الأرضية الغربي، نشأ على يد اليهود السفارديم الذين هاجروا من البرتغال في القرن السادس عشر.

وفّرت الجزيرة ميزة خاصة للهولنديين، وهي وجود أحد أفضل الموانئ الطبيعية في جزر الهند الغربية، وكانت الحاجة إلى الملح لحفظ سمك الرنجة الدافع الأول للهولنديين للوصول إلى الكاريبي.

شهدت كوراساو في الفترة من 1660 إلى 1700 ازدهارا اقتصاديا ملحوظا بفضل نشاط شركة الهند الغربية الهولندية وانتعاش تجارة العبيد، فضلا عن تحول ميناء كوراساو إلى مركز مفتوح لجميع الدول لاستقبال الإمدادات الغذائية وتصدير منتجات مزارع أميركا الجنوبية.

وفي تلك الحقبة، تعرضت الجزيرة لغزوات متكررة من القراصنة وعانت من تداعيات الصراعات بين الإنجليز والهولنديين، لكنها بقيت تحت السيطرة الهولندية المستمرة منذ عام 1816.

وفي عام 1845، أصبحت كوراساو واحدة من 6 تبعيات هولندية في جزر الهند الغربية خضعت لإدارة موحدة. وأعيد تنظيم هذه التبعيات عام 1954 تحت مسمى جزر الأنتيل الهولندية، التي مُنحت حكما ذاتيا في شؤونها الداخلية.

وفي عام 2006، اتفقت كوراساو والجزر الأخرى مع الحكومة الهولندية على حل الكيان الإداري لجزر الأنتيل، واكتمل ذلك رسميا في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2010 حين أصبحت كوراساو وجزيرة سانت مارتن دولتين داخل مملكة هولندا، على غرار جزيرة أروبا.

النظام السياسي

يرتكز النظام السياسي في كوراساو على كون الملك الهولندي رئيسا للدولة، ويمثله في الجزيرة حاكم، بينما يتولى رئيس الوزراء إدارة الحكومة.

ويضع مجلس الوزراء السياسيات الحكومية، كما يعين وزيرا مفوضا يقيم في هولندا لتمثيل كوراساو في اجتماعات مجلس وزراء المملكة.

وتمتلك الجزيرة برلمانا يضم 21 عضوا يُنتخبون وفق نظام التمثيل النسبي مدة تصل إلى 5 سنوات، ويحق لجميع المقيمين من حاملي الجنسية الهولندية ممن بلغوا 18 عاما التصويت.

وتتمتع الجزيرة بالاستقلالية في شؤونها الداخلية، بينما تظل مسؤوليات الدفاع والعلاقات الخارجية وغيرها من السلطات بيد الحكومة الهولندية.

أما الجهاز القضائي فيتكون من محكمة ابتدائية ومحكمة عدل مشتركة لجزر أروبا وكوراساو وسانت مارتن وبونير وسينت أوستاتيوس وسابا، في حين تُعد محكمة النقض الهولندية أعلى جهة للاستئناف النهائي.

الاقتصاد

يمثل اقتصاد كوراساو أحد الاقتصادات الصغيرة المفتوحة، ويعتمد بشكل رئيسي على قطاع الخدمات وتكرير النفط. فقد تطور دور الجزيرة باعتبارها مركزا إقليميا للطاقة بفضل مصفاة كوراساو التي تعالج النفط الخام المستورد من فنزويلا، إضافة إلى موقعها الإستراتيجي على طرق التجارة البحرية المرتبطة بقناة بنما.

كما تسهم السياحة في دعم الدخل الوطني، إلى جانب قطاعات الخدمات المالية والتجارة والنقل البحري. وتتمتع كوراساو ببنية مصرفية متطورة وسياسات اقتصادية تستند على الانفتاح التجاري، مما يعزز مكانتها مركزا اقتصاديا مهما في جنوب البحر الكاريبي.

تأهلها لكأس العالم 2026

خطف منتخب كوراساو الأنظار بعد تأهله يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 إلى نهائيات كأس العالم 2026، لتصبح الجزيرة أقل دولة سكانا تصل إلى المونديال.

إعلان

واكتفى منتخب كوراساو بالتعادل السلبي أمام جامايكا وحسم صدارة المجموعة الثانية في تصفيات الكونكاكاف دون أي هزيمة، فضمن بطاقة العبور التاريخية إلى كأس العالم.

وجاء هذا الإنجاز في غياب المدير الفني للمنتخب ديك أدفوكات، الذي لم يتمكن من قيادة الفريق في المباراة الأخيرة بسبب عودته إلى هولندا لأسباب عائلية.