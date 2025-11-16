فيكتور أوربان زعيم "جيل ما بعد الشيوعية" في المجر

رجل قانون وشخصية بارزة في الساحة السياسية المجرية والأوروبية، وُلد عام 1963، تولى رئاسة وزراء المجر 4 ولايات متتالية منذ عام 2010، كما سبق له أن تولى المنصب نفسه في ولاية سابقة بين عامي 1998 و2002.

سطع نجمه بين نخبة من السياسيين الذين مثلوا جيلا جديدا في أوروبا الوسطى بعد الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفياتي، وقاد المجر نحو نموذج حكم يقوم على مركزية السلطة والدفاع عن الهوية الوطنية في مواجهة العولمة.

يعتبره مؤيدوه زعيما أعاد للمجر استقلالها والمكانة التي تستحقها، في حين يصفه معارضوه بأنه رمز للسلطوية وتراجع القيم الليبرالية في قلب الاتحاد الأوروبي.

أثارت مواقفه جدلا واسعا في مناسبات عدة، من أبرزها الموقف الذي أعلنه في أبريل/نيسان 2025 بشأن عزم بلاده الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن "المحكمة لم تعد مؤسسة قضائية محايدة، بل أصبحت تتخذ مواقف سياسية".

وجاء القرار في سياق رفض المجر تنفيذ مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء زيارته البلاد.

المولد والنشأة

وُلد فيكتور أوربان يوم 31 مايو/أيار 1963 في بلدة ألتشوتدوبوز بمقاطعة فيير وسط المجر.

نشأ إلى جانب شقيقيه غيوزو (مواليد 1965) وآرون (مواليد 1977) في كنف أسرة متوسطة الحال تنحدر من أصول ريفية، إذ كان والده غيوزو أوربان يدير قسم الآلات في تعاونية زراعية محلية.

ووفقا لتصريحاته، تلقى فيكتور وإخوته تربية صارمة، إذ كان والدهم يضربهم، وكان يجبرهم على العمل في الحقل منذ نعومة أظفارهم، يفرزون البطاطس ويقطفون البنجر (الشمندر الأحمر) ويطعمون الدجاج والخنازير.

الدراسة والتكوين العلمي

في عام 1973 انتقلت الأسرة إلى قرية فيلتشوت المجاورة، وفيها تلقّى أوربان تعليمه الابتدائي أولا، قبل أن يلتحق بمدرسة أخرى في بلدة فيرتيساتشا المجاورة.

تحولت الأسرة عام 1977 للعيش في مدينة سيكيسفهرفار بعدما حصل فيكتور على منحة للدراسة في مدرسة بلانكا تيليكي المرموقة، وهي من أبرز المدارس الثانوية في المجر.

وأثناء دراسته الثانوية انضم إلى رابطة الشبيبة الشيوعية المجرية، وتولى فيها منصب السكرتير المحلي، وكان ذلك في عصر النظام الشيوعي الذي كان يفرض الانضمام إلى هذه المنظمة ويعتبره شرطا أساسيا للالتحاق بالجامعة.

التحق أوربان بجامعة إيوتفوش لوراند في العاصمة المجرية بودابست، حيث درس القانون وتخرج عام 1987.

التحق بعدها ببرنامج أكاديمي للدراسات العليا في العلوم السياسية بكلية بيمبروك في جامعة أكسفورد البريطانية بفضل منحة من مؤسسة جورج سوروس، لكنه لم يكمل البرنامج وعاد إلى المجر عام 1989، بعد أن شكلت هذه التجربة الأكاديمية القصيرة رؤيته الأولى عن الديمقراطية والاقتصاد الحر، وهي المفاهيم التي حملها معه في بدايات نشاطه السياسي.

البدايات السياسية

بدأ أوربان نشاطه السياسي في أواخر ثمانينيات القرن الـ20 حين شارك عام 1988، تحديدا مع مجموعة من زملائه الشباب في تأسيس حزب اتحاد الشباب الديمقراطي الذي تبنى خطابا معارضا للشيوعية وداعيا إلى التعددية السياسية والإصلاح الديمقراطي.

برز اسم فيكتور أوربان على الصعيد الوطني في يونيو/حزيران 1989 عندما ألقى خطابا "مؤثرا" أثناء مراسم إعادة دفن الزعيم المجري إيمري ناغي الذي أعدمته السلطات السوفياتية عام 1958 بعد قيادته الانتفاضة المجرية ضد السوفيات عام 1956.

جرت مراسم الدفن في ميدان الأبطال في بودابست بحضور مئات الآلاف من المواطنين، ومثلت لحظة رمزية مهدت لنهاية الحقبة الشيوعية في المجر.

وفي خطابه دعا أوربان إلى انسحاب القوات السوفياتية من الأراضي المجرية وتنظيم انتخابات حرة، وهي مطالب كانت جريئة وغير مسبوقة آنذاك.

ولقي الخطاب صدى واسعا داخل المجر وخارجها، واعتبره طيف واسع من المجريين منعطفا حاسما في مسار التحول الديمقراطي الذي كانت تشهده البلاد، فتحول أوربان بذلك إلى رمز وطني يمثل "جيل ما بعد الشيوعية" وأحد أبرز الوجوه السياسية الصاعدة في المجر الجديدة.

المناصب والمسؤوليات

انتُخب فيكتور أوربان عضوا في البرلمان المجري عام 1990 عقب أول انتخابات ديمقراطية تشهدها البلاد، وانطلقت بذلك مسيرته السياسية الرسمية.

تولى بعد ذلك رئاسة حزب اتحاد الشباب الديمقراطي عام 1993، وتمكن بفضل قيادته من توسيع قاعدة الحزب وتحويله من حركة شبابية ليبرالية إلى حزب محافظ يميل نحو "القومية"، مما دفع الحزب إلى تغيير اسمه إلى الاتحاد المدني المجري عام 1995.

في عام 1998 فاز حزبه بالانتخابات البرلمانية وشكّل حكومة ائتلافية جعلت منه أصغر رئيس وزراء في تاريخ المجر، المنصب الذي شغله إبان الولاية الممتدة بين 1998 و2002، وقاد أوربان حينها بلاده للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) عام 1999.

كما حصل على موافقة الاتحاد الأوروبي على عضوية المجر عام 2000، قبل الانضمام رسميا عام 2004، واستطاعت حكومته أن تجري تحسينات واضحة على المستوى الاقتصادي، ورغم كل ما تحقق فإن المفاجأة المدوية لأوربان جاءت بخسارة انتخابات 2002.

ورغم خسارته الانتخابات فإن أوربان استمر في قيادة حزبه، وواصل تعزيز نفوذه السياسي من مقاعد المعارضة، وعاد إلى الحكم في 29 مايو/أيار 2010 عقب اكتساح حزبه الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد في أبريل/نيسان من العام نفسه، منهيا بذلك 8 سنوات من حكم الحزب الاشتراكي المجري.

بعد ذلك احتفظ أوربان بمنصبه رئيسا للوزراء 4 ولايات متتالية بعدما فاز ائتلافه الحكومي بانتخابات 2010 و2014 و2018 و2022، فأصبح بذلك أحد أطول رؤساء الحكومات بقاء في السلطة بأوروبا الحديثة.

سياسات وإنجازات

بعد فوز حزبه في انتخابات 2010 بأغلبية الثلثين في البرلمان شرع فيكتور أوربان في تنفيذ برنامج إصلاحي واسع النطاق شمل تغييرات دستورية وتشريعية مهمة كان من أبرزها إعادة هيكلة الدستور المجري لعام 2011 عزز بموجبها صلاحيات الحكومة وأعاد ترتيب النظام القضائي والانتخابي، في خطوة أثارت جدلا واسعا داخل المجر وخارجها، إذ اعتبرها معارضوه إجراء من أجل تركيز السلطة والاستحواذ على الحكم، في حين رأى أنصاره أنها فرصة لتصحيح اختلالات دستورية قائمة منذ مرحلة ما بعد الشيوعية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أطلق أوربان سياسات تهدف إلى تحسين الاستقرار المالي للدولة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية لعام 2008، إذ لجأ إلى فرض ضرائب خاصة على قطاعات البنوك والطاقة والاتصالات، وتشجيع الصناعة الوطنية وتخفيف الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية.

كما سعى إلى خفض الدين العام وتعزيز الاستقلالية المالية للحكومة، مما أسهم في استعادة بعض الثقة في الاقتصاد المجري على المستوى الأوروبي.

أما على المستوى الاجتماعي فقد تبنّى أوربان سياسات محافظة شملت تعزيز دور الأسرة التقليدية وتشجيع معدلات الإنجاب، علاوة على دعم برامج تعليمية وصحية عدة.

كما ركز على سياسات وطنية تهدف إلى تعزيز الهوية المجرية، وأطلق في سبيل ذلك برامج تمويلية للمشاريع الثقافية.

وفيما يخص السياسة الخارجية، عمل أوربان على تعزيز سيادة المجر داخل الاتحاد الأوروبي، مؤكدا على استقلال بلاده في اتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسية التي تعنيها.

واتسمت سياسته الخارجية بالواقعية، مع التركيز على تحسين العلاقات مع دول الجوار وتعزيز الموقف الإستراتيجي للمجر ضمن منطقة أوروبا الوسطى.

مواقف وسياسات مثيرة للجدل

أثارت سياسات أوربان جدلا واسعا على المستويين المحلي والدولي، ففي عام 2011 أقر دستورا جديدا أكد على "القيم المسيحية" وعرّف الزواج بأنه "اتحاد بين رجل وامرأة"، مما خلّف موجة من الانتقادات بشأن حقوق الأقليات والحريات الجنسية.

وفي الوقت ذاته، أثارت تعديلات دستورية وقوانين جديدة بشأن القضاء والإعلام مخاوف من تراجع استقلالية المؤسسات وحرية الإعلام.

وتبنت حكومته أيضا سياسات صارمة تجاه الهجرة، أبرزها بناء سياج حدودي على الحدود مع صربيا عام 2015 ورفض الالتزام بنظام الحصص الأوروبي لاستقبال اللاجئين.

وفي عام 2021 أقر البرلمان قانونا يحظر المحتوى الذي يُعد "مشجعا على الشذوذ الجنسي" أو "تغيير الجنس" في المواد الموجهة إلى القاصرين، الأمر الذي زاد حدة الانتقادات على الصعيد الأوروبي.

وقد أدت السياسات التي انتهجها أوربان إلى تفعيل المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي في عام 2018، وهي آلية لمتابعة الدول التي "يُعتقد أنها تنتهك القيم الديمقراطية الأساسية"، بما في ذلك "استقلال القضاء" و"حقوق الأقليات".

وبعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 تصاعد الجدل حول أوربان بسبب تمسكه بعلاقات وثيقة مع روسيا ورفضه الانضمام الكامل إلى العقوبات الأوروبية ضد موسكو، واستمر في الاعتماد على الغاز الروسي.

وزاد هذا الموقف توتر العلاقة بين بودابست وبروكسل، وجعل المجر محور انتقادات دولية بسبب تقارب سياساتها مع مصالح روسيا في سياق النزاع مع أوكرانيا.

وفي أبريل/نيسان 2025 أعلن أوربان عزم المجر على الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن "المحكمة لم تعد مؤسسة قضائية محايدة، بل أصبحت تتخذ مواقف سياسية".

وجاء القرار في سياق رفض المجر تنفيذ مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة بحق نتنياهو المتهم بجرائم حرب أثناء حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ووافق البرلمان المجري على مشروع قانون للشروع في الانسحاب، لتصبح المجر بذلك أول دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي تتخذ هذه الخطوة.

التكريمات والجوائز

رغم الجدل الذي يحيط بسياساته فإن فيكتور أوربان حاز على جوائز وتكريمات دولية عدة، فقد منحته مؤسسة ضحايا الشيوعية الأميركية جائزة ترومان ريغان للحرية عام 2002، تقديرا لدوره في مقاومة النظام الشيوعي في فترة شبابه.

كما نال عام 2023 وسام دوستيك من دولة كازاخستان اعترافا بمساهمته في تعزيز علاقاتها الثنائية مع المجر.

وفي 2024 منحته منظمة الدول التركية الوسام الأعلى للعالم التركي تقديرا لدوره في تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في المنظمة، كما حصل أيضا على وسام الاستحقاق الجمهوري من صربيا عام 2022.