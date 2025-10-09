عمر ياغي.. ثاني عربي يفوز بجائزة نوبل للكيمياء

عمر ياغي عالم كيمياء أردني من أصل فلسطيني حاصل على الجنسية السعودية والأميركية، ولد عام 1965 في العاصمة الأردنية عمان، وحصل على شهادة الدكتوراه في الكيمياء من جامعة إلينوي الأميركية، وعمل في أرقى جامعات الولايات المتحدة الأميركية. يعد من رواد الكيمياء الشبكية، وفاز بجوائز مختلفة أبرزها جائزة نوبل للكيمياء عام 2025.

عمر ياغي هو ثاني عربي يحصل على جائزة نوبل في الكيمياء بعد العالم المصري أحمد زويل، الذي حصل عليها عام 1999 لأبحاثه في مجال "الفيمتو ثانية".

المولد والنشأة

رأى عمر مؤنس ياغي النور يوم 9 فبراير/شباط 1965 في العاصمة الأردنية عمان لعائلة فلسطينية لاجئة تعود أصولها لقرية المسمية في قضاء غزة، والتي هجرت العصابات الصهيونية أهلها إثر حرب النكبة عام 1948.

وجاء ترتيبه السادس من بين 10 أبناء، ويقول عن هذه المرحلة "نشأت في مناخ عمان الصحراوي بالأردن، وأدرك تماما قيمة الماء، ففي صغري كنت مسؤولا عن ملء خزانات المياه في منزلي، مع الالتزام بلوائح المياه المعمول بها في منطقتنا".

وفي مطلع ثمانينيات القرن الـ20 هاجر إلى الولايات المتحدة بتشجيع من والده.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021 منحته المملكة العربية السعودية جنسيتها نظرا لكفاءته في مجال الكيمياء.

التحصيل العلمي

تلقى ياغي تعليمه الابتدائي والإعدادي في مدارس العاصمة الأردنية عمان، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة لمواصلة دراسته، والتحق بكلية "هودسون فالي المجتمعية"، ثم جامعة "ألباني" في ولاية نيويورك، التي حصل منها على درجة البكالوريوس عام 1985.

وحصل على الماجستير في الكيمياء ثم الدكتوراه من جامعة إلينوي عام 1990. وفي يونيو/حزيران 2025، حصل على الدكتوراه الفخرية في العلوم من جامعة برينستون في أميركا.

وعن ذلك يقول ياغي "كنت مغرما بالكيمياء، وفور انتقالي إلى جامعة ألباني، انخرطت في البحث العلمي فعملت على 3 مشاريع مختلفة في الفيزياء العضوية والفيزياء الحيوية ومشروع نظري في الكيمياء".

ويضيف أنه لم يستمتع قط بالمحاضرات لأنه كان مولعا بمختبر الكيمياء الذي كان بالنسبة له ملاذا آمنا.

التجربة العملية

فور حصوله على الدكتوراه عين زميلا في أبحاث ما بعد الدكتوراه في مؤسسة العلوم الوطنية بجامعة هارفارد واستمر فيها حتى عام 1992، وهو العام الذي شهد انتقاله إلى التدريس.

بدأ ياغي مسيرته المهنية أستاذا مساعدا في جامعة ولاية أريزونا، وفي الفترة بين 1999 و2006 عمل في جامعة ميشيغان وشغل فيها كرسي "روبرت دبليو باري" للكيمياء.

وفي الفترة بين 2006 و2012، أصبح أستاذا في علم الكيمياء بجامعة كاليفورنيا بمدينة لوس أنجلوس، وهي من أكبر الجامعات العلمية بالولايات المتحدة، فضلا عن شغله كرسي "إيرفينغ وجين ستون" لعلوم الفيزياء، والذي يشغله أعضاء هيئة التدريس المتميزون في مختلف التخصصات في جامعة كاليفورنيا.

وترأس مركز المواد الشبكية في المعاهد الوطنية للكيمياء في تسوكوبا باليابان من 2009 إلى 2016.

انتقل عام 2012 للعمل في جامعة كاليفورنيا بيركلي، وتولى فيها منصب مدير المعمل الجزيئي في المختبر الوطني للعلوم، وهو مركز أبحاث أسس عام 1931 وترعاه وزارة الطاقة الأميركية.

كما أنه المدير المؤسس لمعهد بيركلي العالمي للعلوم العالمية، ومعهد كافلي للطاقة وعلوم النانو، والتحالف البحثي لولاية كاليفورنيا التابع لشركة "باسف".

وفي عام 2018 عرض المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا عمله في استخلاص المياه من الهواء الصحراوي باستخدام الأطر المعدنية العضوية، على أنه أحد أفضل 10 تقنيات ناشئة.

وفي 2020 أسس ياغي شركة "أتوكو"، التي تركز على تسويق تقدمه في تقنيات مجالي الأطر المعدنية العضوية والأطر التساهمية العضوية، اللذين يسهمان في توليد هواء وطاقة ومياه أنظف.

وفي العام التالي أسهم في تأسيس شركة لتطبيق اكتشافاته في الكيمياء الشبكية لمعالجة التحديات في تخزين الهيدروجين.

وفي 2022 عينته جامعة كاليفورنيا مديرا لمعهد "باكار للمواد الرقمية من أجل الكوكب"، وهو معهد يهدف إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير نسخ سهلة النشر وفعالة من حيث التكلفة، من الأطر العضوية المعدنية والأطر العضوية التساهمية للمساعدة في الحد من آثار التغير المناخي ومعالجتها.

كما بنى جهازا نموذجيا يوضح كيف يمكن للأطر العضوية المعدنية امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء وغازات المداخن.

في مايو/أيار 2025 رقاه مجلس أمناء جامعة كاليفورنيا إلى رتبة أستاذ جامعي، وهو أعلى وسام شرف في الجامعة مخصص للعلماء الحاصلين على أعلى تمييز دولي، فضلا عن توليه منصب أستاذية "جيمس ونيلتي تريتر" في الكيمياء.

نبغ ياغي في مجال الكيمياء الشبكية وطور أساليب للعمل فيها منذ عام 1995، ونشر العديد من الأبحاث العلمية المتعلقة بها.

والكيمياء الشبكية فرع من علم الكيمياء يركز على تصميم وتركيب هياكل بلورية عالية الترتيب من خلال ربط كتل البناء الجزيئية بروابط قوية.

كما صمم إطارا فلزيا عضويا مستقرا للغاية، وأظهر أنه بالإمكان تعديله هندسيا بإضافة جزيئات جديدة أو استبدال أخرى، ليكتسب خصائص جديدة حسب الغرض المطلوب.

الجوائز والأوسمة

إلى جانب جائزة نوبل للكيمياء، التي تقاسمها مع سوسومو كيتاغاوا وريتشارد روبسون، تقديرا لإسهامهم الثوري في ابتكار شكل جديد من العمارة الجزيئية يعرف باسم "الأطر الفلزية العضوية"، حصد ياغي عشرات الجوائز والنياشين العالمية نظير جهوده العلمية، ومن أبرزها:

جائزة كيمياء الحالة الصلبة من الجمعية الكيميائية الأميركية وشركة إكسون عام 1998.

ميدالية "ساكوني" للجمعية الكيميائية الإيطالية عام 2004.

جائزة برنامج الهيدروجين التابع لوزارة الطاقة الأميركية عام 2007.

وسام جمعية أبحاث المواد للعمل في النظرية والتصميم والتوليف وتطبيقات الأطر المعدنية العضوية عام 2007.

جائزة الجمعية الكيميائية الأميركية لكيمياء المواد عام 2009.

جائزة المئوية للجمعية الملكية للكيمياء عام 2010.

جائزة الصين للنانو عام 2013.

جائزة الملك فيصل العالمية في الكيمياء عام 2015.

جائزة الأكاديمية التركية للعلوم في العلوم الأساسية والهندسية عام 2016.

جائزة "سبايرز" التذكارية من الجمعية الملكية للكيمياء عام 2017.

وسام الملك الأردني عبد الله الثاني للتميز من الدرجة الأولى عام 2017.

جائزة الجمعية اليابانية لتنسيق الكيمياء الدولية عام 2017.

جائزة "ألبرت آينشتاين" العالمية للعلوم من المجلس الثقافي العالمي عام 2017.

جائزة غريغوري أمينوف من الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم عام 2019.

الميدالية الذهبية من الجمعية الكيميائية الألمانية 2020.

وسام "فيلهلم إكسنر" النمساوي عام 2023.

جائزة "إرنست سولفاي" البلجيكية للعلوم من أجل المستقبل عام 2024.

جائزة نوابغ العرب عن فئة العلوم الطبيعية 2024.

عضويات أكاديمية

عمر ياغي عضو منتخب في عدد من الأكاديميات العلمية، أبرزها:

الأكاديمية الوطنية الألمانية للعلوم "ليوبولدينا".

الأكاديمية الأميركية للفنون والعلوم.

أكاديمية العالم الإسلامي للعلوم.

الأكاديمية الأوروبية للعلوم.

علاوة على ذلك، فهو عضو فخري منتخب في كل من: