خالد العناني عالم "مصريات" وأول عربي يرأس اليونسكو

باحث وأكاديمي مصري عُرف بخبرته في مجالات التعليم والبحث العلمي والثقافة والسياحة والإدارة والعلاقات الدولية. شغل منصب وزير السياحة والآثار في مصر، وعمل أستاذا لعلم المصريات بجامعة حلوان، وأمضى أكثر من 3 عقود في التدريس والبحث الأكاديمي. انتخب رئيسا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (يونسكو) في أكتوبر/تشرين الأول 2025.

تركّزت مسيرته العلمية على دراسة الحضارة المصرية القديمة وآثارها ونقوشها، وامتدت جهوده التعليمية إلى مؤسسات وجامعات دولية مرموقة.

المولد والدراسة

وُلد خالد أحمد العناني في 14 مارس/آذار 1971 بمحافظة الجيزة في جمهورية مصر العربية.

حصل على بكالوريوس في الإرشاد السياحي من كلية السياحة وإدارة الفنادق بجامعة حلوان عام 1992، وتم تعيينه عام 1993 أستاذا جامعيا في الكلية ذاتها.

نال درجة الماجستير في علم المصريات عن دراسة حول المعابد النوبية من جامعة حلوان عام 1996.

وفي 2024 مُنح الدكتوراه الفخرية من جامعة بول فاليري مونبلييه 3 في فرنسا.

ويتقن العناني اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية.

المسار العملي

بدأ خالد العناني مسيرته البحثية عام 2002، وعمل باحثا مشاركا وخبيرا في علم المصريات وعضوا في مجلس الإدارة والمجلس العلمي للمعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة، وساهم في تطوير البحث الأثري وتدريب الباحثين المصريين الشباب.

وفي الفترة بين 2006 و2023 شغل منصب أستاذ زائر في جامعة بول فاليري مونبلييه 3 في فرنسا، كما أصبح عام 2011 أستاذا لعلم المصريات بجامعة حلوان.

في الفترة (2014-2016)، أشرف العناني على المتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف المصري بالقاهرة، وتم تكريمه عام 2015 بوسام الفنون والآداب الفرنسي من رتبة فارس، واختير عام 2016 عضوا فخريا في الجمعية الفرنسية لعلم المصريات في باريس.

وعلى صعيد العمل الحكومي، عُيّن وزيرا للآثار بين عامي 2016 و2019، ثم وزيرا للسياحة والآثار في الفترة (2019-2022)، وقاد عملية دمج الوزارتين.

وبميزانية سنوية تقارب 500 مليون دولار أميركي، نجح في تعبئة التمويل واستقطاب الرعاة، وبناء شراكات مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب إطلاق إصلاحات تشريعية لحماية التراث الثقافي وتنمية قطاع السياحة.

وأشرف العناني على فريق يضم أكثر من 35 ألف موظف، وإدارة شبكة تشمل أكثر من ألفي موقع أثري و40 متحفا وآلاف المنشآت السياحية. كما أسهم في إنشاء وتجديد أكثر من 20 متحفا في مختلف المحافظات، بما في ذلك المتحف القومي للحضارة المصرية بالتعاون مع اليونسكو، واستمر في الإشراف على مشروع المتحف المصري الكبير.

كما أشرف على أكثر من 50 مشروع ترميم لمواقع أثرية ومعالم دينية وتاريخية، وسهّل عمل أكثر من 300 بعثة أثرية مصرية وأجنبية من 25 دولة، مما أثمر اكتشافات أثرية مهمة.

وضمن تعزيز التبادل الثقافي الدولي، نظم نحو 15 معرضا مؤقتا للآثار المصرية في 10 دول، وأشرف على فعاليات كبرى منها احتفال "الأقصر- طريق الكباش" وموكب المومياوات الملكية، الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانة مصر عالميا وساهم في تنشيط السياحة داخليا وخارجيا.

كما أولى اهتماما بتنمية الموارد البشرية من خلال برامج تدريب للأطفال والشباب في المواقع الأثرية والمدارس والمتاحف، وبناء قدرات العاملين في الوزارة والمنشآت السياحية والمجتمعات المحلية.

على المستوى الأكاديمي والتعليمي، شارك العناني في تطوير برامج ماجستير متخصصة في التراث الثقافي والمتاحف والسياحة بالتعاون مع جامعات دولية، وعُيّن عضوا في مجلس أمناء الجامعة الفرنسية في مصر وعدد من الجامعات بالقاهرة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، اختارته منظمة الأمم المتحدة للسياحة سفيرا للسياحة الثقافية، ثم أصبح راعيا لصندوق التراث العالمي الأفريقي في سبتمبر/أيلول من العام ذاته.

المدير العام لمنظمة اليونسكو

في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2025، انتُخب خالد العناني مديرا عاما لمنظمة اليونسكو للفترة بين 2025 و2029، خلفا للفرنسية أودري أزولاي، بعد حصوله على 55 صوتا من أصل 58 في اقتراع المجلس التنفيذي للمنظمة، متجاوزا بفارق مريح الحد الأدنى المطلوب للفوز، والمحدد بـ30 صوتا.

وبفوزه بهذا المنصب، أصبح العناني المدير العام الـ12 في تاريخ اليونسكو، وأول مصري وعربي يتولى قيادتها، وثاني أفريقي بعد السنغالي أمادو مبو (1974-1987).

وفي حملته الانتخابية التي أطلقها عام 2023، قدّم العناني رؤية إصلاحية تستند إلى "منظور جديد" يهدف إلى تعزيز حضور المنظمة وتوسيع تأثيرها العالمي، مستفيدا من خبرته الممتدة باعتباره باحثا وأستاذا جامعيا ومدير متحف ووزيرا سابقا.

الوظائف والمسؤوليات

مدير مركز التعليم المفتوح بجامعة هلسنكي في الفترة بين 2010-2012.

رئيس قسم الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق، جامعة حلوان، بين عامي 2011-2012.

باحث مشارك وخبير في علم المصريات وعضو في المجالس الإدارية والعلمية للمعهد الفرنسي للآثار الشرقية في الفترة 2002-2016.

أستاذ زائر في جامعة بول فاليري مونبلييه 3 بين عامي 2006-2023.

نائب عميد كلية السياحة والفنادق لشؤون التعليم والطلاب بجامعة حلوان عامي 2012-2013.

المشرف العام على المتحف القومي للحضارة المصرية في الفترة 2014-2016.

عضو مراسل في المعهد الأثري الألماني في برلين منذ عام 2015.

المشرف العام على المتحف المصري بالقاهرة بين عامي 2015-2016.

وزير الآثار في مصر من 2016 حتى 2019.

عضو فخري بالجمعية الفرنسية المصرية منذ عام 2016.

وزير السياحة والآثار في الفترة 2019-2022.

عضو مجلس أمناء الجامعة الفرنسية في مصر وعدد من الجامعات الأخرى بالقاهرة منذ 2023.

سفير خاص للسياحة الثقافية لدى منظمة الأمم المتحدة للسياحة منذ 2024.

راعي صندوق التراث العالمي الأفريقي منذ 2025.

الجوائز والأوسمة

وسام فارس الفنون والآداب من فرنسا عام 2015.

وسام الاستحقاق من جمهورية بولندا عام 2020.

وسام الشمس المشرقة من اليابان عام 2021.

وسام فارس جوقة الشرف الوطني عام 2025.