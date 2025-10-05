سارة مولالي من تحدي عسر القراءة إلى قيادة الكنيسة الإنجليكانية

سارة مولالي إحدى الشخصيات البارزة التي جمعت بين الخبرة في مجال التمريض والقيادة الكنسية، وشغلت على مدى سنوات مناصب عليا في الخدمة الصحية الوطنية وفي مجال الخدمة الكهنوتية.

وفي الثالث من أكتوبر/تشرين الأول 2025، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تعيينها رئيسة أساقفة كانتربري، بعد عملية اختيار داخلية في كنيسة إنجلترا وبموافقة الملك تشارلز الثالث، وأصبحت بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ الكنيسة الإنجليكانية التي يقدر عدد أتباعها بأكثر من 85 مليون شخص في 165 دولة، بما في ذلك الكنيسة الأسقفية في الولايات المتحدة.

المولد والنشأة

وُلدت سارة إليزابيث بوزر مولالي يوم 26 مارس/آذار 1962 في منطقة ووكينغ بمقاطعة سري الواقعة على بعد نحو 36 كيلومترا جنوب غربي العاصمة البريطانية.

وقد واجهت منذ طفولتها تحديا في التعلم نتيجة إصابتها بعسر القراءة (الديسلكسيا) وقد تحدثت في أكثر من مناسبة عن الصعوبات التي واجهتها في القراءة والكتابة، مؤكدة أن تلك التجربة صقلت قدرتها على تطوير أساليب تعلم فعالة ساعدتها في تحقيق التميز الأكاديمي والمهني.

وعام 1987 تزوجت من المهندس الأيرلندي إيمون مولالي المتخصص في نظم المعلومات والتخطيط المؤسسي، وأنجبا طفلين هما "ليام" و"غريس".

الدراسة والتكوين العلمي

تلقت مولالي تعليمها الابتدائي والإعدادي في عدد من مدارس لندن، قبل أن تواصل دراستها في "ثانوية ووكينغ السادسة" حيث أنهت المرحلة الثانوية.

وتابعت بعد ذلك دراستها في مجال التمريض، فالتحقت بكلية "ساوث بانك" ثم كلية "نايتنجيل للتمريض" وحصلت على درجة البكالوريوس عام 1984.

وواصلت مولالي مسيرتها الأكاديمية ونالت درجة الماجستير في التمريض، إلى جانب دبلوم الدراسات العليا في اللاهوت من كلية "هايثروب" التابعة لجامعة لندن والمتخصصة في الدراسات اللاهوتية والفلسفية.

المسار المهني

بعد تخرجها عام 1984، بدأت مولالي مسيرتها المهنية في مجال التمريض بالعمل في مستشفى "سانت توماس" بلندن، الواقع على الضفة الجنوبية لنهر التايمز مقابل مبنى البرلمان، واكتسبت خبرة واسعة في مجال الرعاية الصحية العامة.

ولاحقا، تخصصت في تمريض المصابين بالسرطان والتحقت بمستشفى "رويال مارسدن" جنوب لندن، أحد أبرز المراكز البريطانية المتخصصة في علاج الأورام.

ونظرا لكفاءتها ومهاراتها القيادية المتميزة، عُيّنت مولالي عام 1999 رئيسة للممرضين في إنجلترا، وهو أعلى منصب مهني بقطاع التمريض الوطني، وأصبحت بذلك أصغر من شغل هذا المنصب في تاريخ "الخدمة الصحية الوطنية البريطانية".

وفي إطار مهامها، اضطلعت بمسؤولية وضع السياسات والمعايير المهنية للممرضين، والإشراف على برامج التدريب والتطوير، وضمان جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

مسارها بالخدمة الكهنوتية

بدأت مولالي مسيرتها الكهنوتية عام 2001، حين رُسّمت شماسة في كاتدرائية ساوثوارك بالعاصمة لندن.

والعام التالي، عُيّنت كاهنة في أبرشية باترسي، واضطلعت بمسؤوليات الرعاية الروحية والليتورجية، من إقامة القداسات وتقديم العظات إلى تقديم الدعم للأسر والمرضى، والمشاركة في الأنشطة التعليمية والإدارية للأبرشية، مما شكّل قاعدة راسخة لمسارها القيادي داخل الكنيسة.

وعام 2006 أصبحت "راعية فريق" في كنيسة سانت نيكولاس بمنطقة ساتون في لندن، وهو المسمى الذي يُطلق في كنيسة إنجلترا على الكهنة الذين يعملون ضمن فرق رعوية تشرف على مجموعة من الكنائس المحلية في نطاق واحد.

وبين عامي 2012 و2015 شغلت منصب أمين كاتدرائية ساليسبري، وتولت الإشراف الكامل على شؤونها.

وعام 2015، تم تعيينها أسقفة لأبرشية كريدتون، وأصبحت من أوائل النساء اللواتي شغلن هذا المنصب في تاريخ الكنيسة الإنجليكانية.

وبعد 3 أعوام، تولّت منصب أسقفة أبرشية لندن، ثالث أعلى منصب في كنيسة إنجلترا، والذي يخول لصاحبه عضوية مجلس اللوردات البريطاني.

وفي الثالث من أكتوبر/تشرين الأول 2025، تم تعيينها رئيسة لأساقفة كانتربري خلفا لجاستن ويلبي الذي استقال في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 على خلفية انتقادات وردت في تقرير "ماكين" بشأن تعامل الكنيسة مع اتهامات لها بإساءة معاملة الأطفال في سبعينيات وثمانينيات القرن الـ20.

وتُعد مولالي الشخصية رقم 106 التي تتولى هذا المنصب، وأول امرأة في تاريخ الكنيسة الإنجليكانية تشغل هذا الموقع الرفيع منذ السماح للنساء بتولي المناصب الكهنوتية العليا عام 2014.

الإنجازات والمؤلفات

قدّمت مولالي إسهامات بارزة في مجالي التمريض والفكر المسيحي، عبر مجموعة من المؤلفات التي جمعت بين الخبرة العلمية والرؤية الروحية، من أبرزها:

"متجذرة في المحبة: تأملات الصوم في الحياة المسيحية" عام 2020، يقدم 40 تأملا أثناء فترة الصوم، ويركز على كيفية عيش الحياة المسيحية بعمق في العصر الحديث.

"عام جيد" عام 2019، مؤلَّف جماعي شاركت فيه مولالي إلى جانب عدد من القادة الدينيين، ويقدّم تأملات موسمية تهدف إلى تشجيع "النمو الروحي المستمر".

"مجيء مبارك" عام 2018، كتيّب تمهيدي عن فترة "المجيء" ويضم تأملات يومية تساعد على الاستعداد الروحي لعيد الميلاد.

"قاموس تمريض تشرشل ليفينغستون" عام 2001، وهو قاموس مرجعي في مجال التمريض، شاركت مولالي في تحريره لخبرتها المهنية الطويلة في مجال الرعاية الصحية.

الجوائز والتكريمات

حصلت مولالي عام 2005 على وسام الإمبراطورية البريطانية برتبة "ديم" (سيدة قائد) تقديرا لإسهاماتها البارزة في مجال التمريض وتتويجا لمسارها المهني بخدمة الصحة العامة إبان شغلها منصب رئيسة الممرضين في إنجلترا، وهو من أرفع الأوسمة المدنية في المملكة المتحدة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2025، شكل تعيينها أول امرأة في منصب رئيس أساقفة كانتربري حدثا اعتبره البعض تكريما تاريخيا بحد ذاته، إذ حظي بإشادة مؤسسات مهنية ودينية مرموقة، من بينها مجلس "التمريض والقابلات" البريطاني الذي هنأها رسميا على هذا الإنجاز "غير المسبوق".