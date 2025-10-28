"أكليد" منظمة أميركية لرصد الصراعات العالمية

منظمة أميركية مختصة في رصد الصراعات حول العالم، وتعرف نفسها بأنها "مستقلة وحيادية". ويتركز نشاطها على جمع بيانات ومواقع وأحداث الصراعات حول العالم، وتحليلها ورسم خرائطها لتوفير معلومات مفصلة تساعد في تحديد وفهم وتتبع الأنماط والاتجاهات في حالات النزاعات والأزمات العالمية.

وتتيح "أكليد" تقديم بياناتها إلى الأمم المتحدة والحكومات ووسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية والجمهور.

النشأة والتأسيس

في عام 2005 قدمت كليوناد رالي الباحثة في العنف السياسي والجغرافيا بجامعة "ساسكس" مشروعا يهدف لجمع مجموعة من البيانات حول الحروب الأهلية في 6 دول أفريقية، وذلك أثناء دراستها للحصول على درجة الدكتوراه في العنف السياسي من جامعة كولورادو الأميركية.

وفي العام نفسه حولت رالي مشروعها إلى منظمة أطلقت عليها اسم "أكليد". وفي عام 2008 وسعت مشروعها أثناء عملها أستاذة بكلية ترينيتي في دبلن ليشمل 50 دولة من البلدان الأقل نموا حول العالم.

وفي العام التالي، نشرت رالي إصدارا تجريبيا لبياناتها، واختبرتها باستخدام أساليب التحقق الميداني، وأتاحتها للجمهور بشكل كامل.

وفي عام 2011 استخدم البنك الدولي بيانات "أكليد" في تقريره السنوي عن التنمية العالمية بشأن الصراع والأمن والتنمية.

وبعد 3 أعوام سجلت "أكليد" منظمة غير ربحية بولاية ويسكونسن الأميركية، ووسعت عملها ليشمل 79 دولة، ووقعت مذكرة مع جامعة تكساس بولاية أوستن الأميركية لجمع البيانات آنيا وإصدار تحديثات أسبوعية حول الصراعات المسلحة حول العالم.

وفي عام 2019 قدمت المنظمة أنواعا جديدة من الأحداث والفعاليات الفرعية لتحسين منهجيتها. وبحلول عام 2020 وسعت نطاق تغطيتها الجغرافية لتشمل أوروبا وآسيا الوسطى والقوقاز وشرق آسيا وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والولايات المتحدة.

وفي فبراير/شباط 2022 غطت بيانات "أكليد" العالم بأسره، بما في ذلك تغطية الأحداث في أفريقيا بأثر رجعي منذ يناير/كانون الثاني 1997.

كما أطلقت مجموعة من المبادرات الخاصة لتوسيع نطاق وعمق تغطيتها بهدف تسليط الضوء على الصراعات الرئيسية، وتزويد الجمهور بأدوات تحليل البيانات بشكل أفضل.

ويعمل فريق "أكليد" عن بعد وينتشر في معظم دول العالم، وتضم المؤسسة حوالي 200 موظف حتى سبتمبر/أيلول 2025.

التمويل

تمول "أكليد" أنشطتها عن طريق منحة مالية مستدامة يقدمها صندوق الأمم المتحدة لتحليلات المخاطر المعقدة منذ عام 2022. كما تتلقى الدعم عن طريق تبرعات من أفراد ومؤسسات عالمية مهتمة.

الأهداف

تقول المنظمة إن تأسيسها "جاء مبادرة متخصصة في جمع وتحليل ورسم خرائط بيانات الصراعات حول العالم عبر فريق عالمي من الباحثين والشركاء المتمركزين حول العالم".

وتختص في رصد معلومات عن الأحداث العالمية المسلحة مثل الاشتباكات المسلحة والمظاهرات وأعمال الشغب والتطورات الإستراتيجية، بما في ذلك تواريخها ومواقعها والجهات الفاعلة وأعداد القتلى ونوع الأحداث.

وحددت "أكليد" لنفسها مجموعة من الأهداف الأساسية، تتمثل في:

رصد اتجاهات الصراع حول العالم.

دعم أنظمة الإنذار المبكر.

توجيه عملية صنع القرار في السياقات المتأثرة بالصراع.

الهيكلية

تضم "أكليد" عددا من الإدارات والأقسام، لكل منها مهام محددة، وهي:

مجلس الإدارة: يشرف على تشغيل مكاتب الأبحاث، ويضمن أفضل الممارسات والابتكار في جمع البيانات.

المكتب التنفيذي.

المكتب الاستشاري.

فريق جمع البيانات العالمية.

مكاتب الأبحاث: تعمل على جمع والتحقق من بيانات الصراعات والمظاهرات في جميع أنحاء العالم باستخدام المعلومات والخبرات المحلية.

مكتب تحليل: يجري تحليلات وأبحاثا عالمية ومحلية حول الصراعات والأزمات.

مكتب علم البيانات: يطور منصات التصور المبتكرة واستخدامات بيانات المنظمة.

قسم التكنولوجيا والهندسة المعمارية: يعمل على توفير منصات آمنة وسهلة الوصول وعالية الأداء لدعم مهمة المنظمة.

قسم العمليات والموارد البشرية: يعمل على ضمان سير العمل على أكمل وجه ومتابعة العاملين.

يعمل على ضمان سير العمل على أكمل وجه ومتابعة العاملين. قسم الشؤون الخارجية.

قسم جمع التبرعات والتطوير.

قسم المالية والعمليات.

قسم الحوكمة.

مصدر البيانات

وتستمد "أكليد" بيانتها من مجموعة واسعة من المصادر المحلية والإقليمية والدولية، ويجمعها خبراء بيانات عالميون مدربون حول العالم، كما تعتمد في الحصول على بياناتها على وسائل الإعلام التقليدية والتقارير الحكومية.

وضمت المنظمة حتى سبتمبر/أيلول 2025 أكثر من 50 شريكا حول العالم.

مراصد خاصة

أنشأت "أكليد" مشاريع خاصة لتحسين وتعميق رصدها لأحداث العنف السياسي والاضطرابات حول العالم، وتقديم تحليلات إضافية حولها.

وفيما يلي أبرز المنصات والمشاريع التي أنشأتها "أكليد":

مشروع "كابو ليغادو"

أطلق عام 2020 لرصد العنف السياسي في موزمبيق، بحيث يدعم جمع البيانات آنيا حول التمرد في مقاطعة كابو ليغادو الشمالية في البلاد.

مرصد "السلام الإثيوبي"

أطلق عام 2021 لجمع وتحليل البيانات حول العنف السياسي واتجاهات الاحتجاج في إثيوبيا.

مشروع محو أمية بيانات النزاعات

أطلق عام 2021، بهدف محو أمية بيانات النزاعات حول العديد من الدول لمساعدة المنظمات والحكومات على تحسين عملية اتخاذ القرارات، ثم أضاف لاحقا قاعدة معرفية تضم مجموعة واسعة من الموارد لتوظيف بيانات المنظمة وتحسين فهمها.

مركز "أبحاث الإنذار المبكر"

أطلق لدعم المبادرات القائمة على البيانات لتوقع الأزمات الناشئة والاستجابة لها.

أداة "نبض الصراع"

أطلق بهدف التنبؤ بالجهات الفاعلة، عبر تتبع الاتجاهات المتوقعة في سلوكها، أو استكشاف التنبؤات التاريخية.

مركز الأزمة الأوكرانية

تأسس عام 2022، لتوفير معلومات شبه فورية حول الحرب الروسية الأوكرانية، بما في ذلك ملف بيانات منظم وأدوات تصوّر البيانات التفاعلية وتحليل أسبوعي لأنماط العنف.

أداة رصد الهدنة في اليمن

تأسست عام 2022 لدعم تحليل اتجاهات الصراع أثناء الهدنة في اليمن، والتي رعتها الأمم المتحدة، وتمكين المستخدمين من تتبع الانتهاكات المبلغ عنها من مختلف الأطراف.

متتبع اضطرابات "كوفيد-19"

أطلقته "أكليد عام 2020 لتقديم تغطية خاصة لتأثير جائحة كورونا (كوفيد-19) على العنف السياسي واتجاهات الاحتجاج في جميع أنحاء العالم، ومراقبة التغييرات في نشاط المظاهرات والقمع الحكومي والمعدلات الإجمالية للصراع المسلح أثناء الأزمة.

أداة المستكشف

أطلقتها المنظمة لتصفية بياناتها وتلخيصها عبر نموذج ينتج جداول بيانات ومخططات بيانية.

مرصد مراقبة الانتخابات

أطلق لرصد أعمال العنف المصاحبة للانتخابات في جميع أنحاء العالم.

مؤشر الصراع

أطلق عام 2023 باستخدام المؤشرات الأربعة: الدمار والخطر والانتشار وتجزئة الجماعات المسلحة، وذلك بهدف إعادة تصور كيفية تصنيف الصراعات في جميع أنحاء العالم.

حاسبة التعرض إلى الصراع

أطلقت عام 2024، وتضمنت متغيرات جديدة لتتبع عدد المدنيين المتضررين من العنف وطريقة للتفاعل مع مقاييس التعرض للصراع.

مرصد غزة

بدأ عام 2025 لرصد العدوان الإسرائيلي على غزة بعد طوفان الأقصى، الذي أطلقته فصائل المقاومة الفلسطينية ضد مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

النشاط

غطت "أكليد" منذ تأسيسها عام 2005 حتى سبتمبر/أيلول 2025 معظم الصراعات العالمية، فضلا عن تغطية صراعات الدول الأفريقية بأثر رجعي منذ عام 1997.

وفيما يلي أبرز الفترات التي غطتها المنظمة حول العالم:

دول أفريقيا منذ عام 1997.

الشرق الأوسط منذ عام 2016، باستثناء اليمن منذ 2015 والسعودية منذ عام 2015 وسوريا منذ عام 2017.

دول جنوب وجنوب شرق آسيا منذ عام 2010، باستثناء الهند (عام 2016) وإندونيسيا (عام 2015) والفلبين (عام 2016) وماليزيا (عام 2018).

أوروبا الشرقية منذ عام 2018.

أوروبا الغربية منذ عام 2020.

دول آسيا الوسطى والقوقاز منذ عام 2018، باستثناء أفغانستان (عام 2017).

أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي منذ عام 2018.

دول شرق آسيا منذ عام 2018.

الولايات المتحدة منذ عام 2020.

كندا منذ عام 2021.

دول وأقاليم أوقيانوسيا منذ عام 2021.

مستخدمو البيانات

تستخدم "أكليد"عددا من المؤسسات والمنظمات العالمية بيانات المنظمة لتحقيق أهداف عدة، وفيما يلي أبرز هذه المؤسسات:

أبرز التقارير

أصدرت المنظمة منذ تأسيسها كمّا كبيرا من التقارير التي رصدت الصراعات المسلحة حول العالم. ففي الفترة الممتدة من عام 2022 إلى 2025، رصدت أكثر من 1.3 مليون حدث حول العالم.

وفي عام 2024 قالت "أكليد" إن فلسطين هي المكان الأكثر خطورة وعنفا في العالم، وذلك نظرا لحرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبحسب المنظمة فإن 81% من السكان الفلسطينيين تعرضوا للصراع، وسجلت استشهاد 35 ألف فلسطيني عام 2024 وحده، و50 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى نهاية عام 2024.