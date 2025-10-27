أمجد الشوا ناشط مرشح لرئاسة لجنة التكنوقراط في غزة

أحد أبرز النشطاء الحقوقيين والإنسانيين في فلسطين، متخصص في العمل المجتمعي والتنمية المستدامة والدفاع عن حقوق الإنسان، تولى منصب نائب المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان المعروفة بـ"ديوان المظالم"، إضافة إلى منصب المدير العام لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في القطاع.

المولد والنشأة

وُلد أمجد الشوا في غزة عام 1971.

الدراسة والتكوين العلمي

حصل الشوا على بكالوريوس في التسويق والماجستير في الدراسات الأميركية، وعلى شهادة عليا في تأهيل المعلمين للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية عام 1991.

التجربة الحقوقية

بدأ الشوا حياته العملية في المجال الإنساني وعمل مدرسا للصم ومنسقا للعلاقات العامة في جمعية أطفالنا للصم بين عامي 1992 و1996، ثم انخرط في العمل الصحفي وعمل مراسلا غير متفرغ لوكالة الأنباء الأردنية.

أدار بعدها في تسعينيات القرن الـ20 شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في غزة، والتي ضمت تحت مظلتها 140 مؤسسة في مجالات اجتماعية وإنسانية للعمل على تنسيق الجهود الإغاثية والتنموية في قطاع غزة.

ومع إعلان إسرائيل فرضها حصارا على قطاع غزة عام 2007 برز الشوا على الساحة الدولية وعمل منسقا للحملة الدولية لفك الحصار عن القطاع تعزيزا للتضامن الدولي مع القضية الفلسطينية.

شغل الشوا بعدها مناصب في منظمة العفو الدولية (أمنستي)، وعمل في مجال رعاية الأطفال الفلسطينيين ذوي الإعاقة.

وعام 2023 عُيّن نائبا للمفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم).

مرشح لإدارة حكومة التكنوقراط

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في أكتوبر/تشرين الأول 2025 أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والسلطة الفلسطينية وافقتا على تعيين الشوا رئيسا للجنة المكلفة بإدارة شؤون قطاع غزة.

وذكرت قناة كان الإسرائيلية أن الشوا حظي بتأييد من الطرفين في اجتماع عقد في القاهرة بمشاركة وفد من المخابرات العامة المصرية ضمن مشاورات تبحث "اليوم التالي للحرب" وترتيبات الحكم المدني في القطاع.

ووصفت مصادر إسرائيلية الشوا بأنه "مؤيد للحركة دون أن يكون منتميا إليها تنظيميا"، مشيرة إلى أنه حافظ على علاقة متوازنة مع مختلف القوى السياسية في غزة.

وكانت قوى وفصائل فلسطينية قد أعلنت أنها اتفقت في اجتماع عقدته في القاهرة على تسليم إدارة قطاع غزة للجنة مؤقتة من التكنوقراط من أبناء القطاع، وذلك في بيان مشترك نشرته الفصائل في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2025.