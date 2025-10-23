مارك سافايا.. من زراعة القنب الهندي إلى الدبلوماسية الأميركية

مارك سافايا، مستثمر أميركي من أصل عراقي، ينتمي إلى الطائفة الكلدانية المسيحية، وُلد في العراق عام 1983 واستقرت عائلته في ولاية ميشيغان الأميركية في تسعينيات القرن الـ20. أسس سافايا شركة "ليف آند باد" المتخصصة في زراعة وبيع القنب (الماريغوانا) الطبي، وأصبح من أبرز رواد هذا القطاع في الولاية.

عُرف بانتمائه إلى الحزب الجمهوري ودعمه لسياسيات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي عينه في أكتوبر/تشرين الأول 2025 مبعوثا خاصا إلى العراق.

المولد والنشأة

وُلد مارك سافايا في العراق عام 1983 لعائلة تنتمي إلى الطائفة الكلدانية، وهي جماعة مسيحية شرقية تتبع الكنيسة الكاثوليكية، وأصولها تعود إلى بلاد الرافدين.

هاجرت عائلته إلى الولايات المتحدة في تسعينيات القرن الـ20، واستقرت في منطقة ديترويت بولاية ميشيغان، التي تحتضن أكبر جالية كلدانية خارج العراق.

نشأ سافايا في بيئة معروفة بنجاحها في قطاعات التجارة والتجزئة، فمال منذ صغره نحو التجارة والأعمال الحرة.

التجربة العملية

بعد تخرجه من الجامعة، أمضى سافايا سنوات في إدارة وامتلاك العديد من المتاجر الصغيرة ومحطات الوقود، وأسس مشاريع خاصة في مجال الزراعة الحديثة والتقنيات الحيوية المرتبطة بها.

ويصف نفسه بأنه "رائد أعمال يسعى إلى إحداث فرص عمل حقيقية وتوسيع الابتكار في مجالات الزراعة الداخلية والتقنيات المستدامة".

دخل سافايا عام 2008 صناعة القنب الهندي ضمن برنامج مقدمي الرعاية الطبية الأميركي، الذي يسمح بزراعة كميات محدودة منه لاستخدامه في تخفيف الأعراض الناتجة عن حالات مرضية معينة.

ومع تقنين القنب للاستخدام الترفيهي في ولاية ميشيغان عام 2018، أسس سافايا شركة "ليف آند باد"، التي أصبحت واحدة من أبرز شركات الماريغوانا في المنطقة.

وقد استثمر ملايين الدولارات في بناء وتجهيز منشآت متقدمة لزراعة ومعالجة القنب، بما في ذلك مجمع ضخم في ديترويت وآخر في سنتر لاين.

وسيطرت شركته على سلسلة الإنتاج بأكملها في المنطقة، من زراعة بذور القنب إلى معالجة النباتات وبيع المنتج النهائي للمستهلك في جميع أنحاء الولاية.

ولفتت أعماله التجارية الانتباه محليا بسبب إعلاناته الجريئة على اللوحات الإعلانية على طول الطريق الرئيسية، مما أثار نقاشا مطولا في مجلس مدينة ديترويت عام 2024 بسبب "الانتشار المفرط" لإعلانات القنب.

ودعت عضو المجلس أنجيلا ويتفيلد كالواي حينها إلى تقييد هذه الإعلانات، وأحالت البلدية الملف إلى الدائرة القانونية لصياغة قوانين للإعلانات التجارية قرب المدارس ودور الحضانة.

مؤيد لترامب

عُرف سافايا بتأييده سياسات الرئيس ترامب، وكان من أبرز الناشطين في حملته الانتخابية في ولاية ميشيغان عامي 2020 و2024، إذ أسهم في حشد أصوات الجاليات العربية والمسلمة لصالح المرشح الجمهوري.

وبنى سافايا علاقته المباشرة والقوية بالرئيس عبر اشتراكه في نادي "مارالاغو" الخاص بترامب في فلوريدا.

وتشير مصادر إلى أنه تبرع في يونيو/حزيران 2020 بمبلغ 10 آلاف دولار لحركة "ماغا" (حركة لنعد مجد أميركا)، التي تدعم ترامب.

وأفادت تقارير أنه كان له دور مهم في تعزيز التواصل بين حملة ترامب والجاليات الكلدانية والعربية، وهذا جعله يحظى بثقة دوائر صنع القرار داخل الحزب الجمهوري.

وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أعلن ترامب تعيين سافايا مبعوثا خاصا إلى العراق، قائلا في منشور على منصته "تروث سوشيال" إن "فهم سافايا العميق للعلاقة بين واشنطن وبغداد وروابطه في المنطقة سيسهم في تحقيق مصالح الشعب الأميركي".

وأشاد ترامب بدور سافايا في حشد أصوات المسلمين الأميركيين في ولاية ميشيغان أثناء حملته الانتخابية عام 2024.

وفي منشور على منصة إكس، أكد سافايا أنه "ملتزم بتعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة والعراق بقيادة الرئيس ترامب وتوجيهاته".

وتعليقا على تعيينه، قالت الباحثة الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف، التي أفرج عنها بعد 903 أيام من الأسر لدى حزب الله اللبناني، إنها "تهنئ مارك سافايا على هذا التعيين المهم"، مشيرة إلى أنه "أدى دورا محوريا في تحريرها دون أي مقابل".

وأضافت أن "هذا التعيين خبر سيئ للغاية لكل من يخدم مصالح إيران في العراق ويسعى لتقويض السيادة العراقية."