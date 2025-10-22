اللجنة الملكية لشؤون القدس.. مؤسسة للتوعية بقضية القدس ومواجهة رواية الاحتلال

اللجنة الملكية لشؤون القدس (رسمية) تأسست عام 1971 بهدف التعبئة والتوعية بقضية القدس، ومواجهة رواية الاحتلال الإسرائيلي، ونشر الرواية الفلسطينية، والتأكيد على عروبة القدس وحق أهلها بأرضهم ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية.

وقد أمر بتشكيل اللجنة ملك الأردن آنذاك الحسين بن طلال الذي أولى أهمية لقضية القدس في إطار السعي الدائم لتحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الموقع والتأسيس

تتخذ اللجنة الملكية لشؤون القدس من العاصمة الأردنية مقرا. وقد تأسست في القدس عام 1971 برئاسة رئيس الوزراء الأسبق أحمد طوقان وعضوية عدد من الشخصيات، وقد تولى رئاستها بعده قاسم الريماوي ثم أكرم زعيتر.

وأعيد تشكيل اللجنة عام 1994 برئاسة الأمير الحسن بن طلال وعضوية 23 شخصية أردنية وفلسطينية وعربية وإسلامية، وتولى أمانتها العامة عبد الله توفيق كنعان.

الرسالة والرؤية

تعمل اللجنة الملكية لشؤون القدس على نشر الوعي بأهمية قضية القدس، وتقوية ارتباطها ببعدها العربي والإسلامي، وفضح ما تتعرض له من تهويد وانتهاكات إسرائيلية يومية، وزيادة الجهود العاملة على تثبيت المقدسيين ودعم صمودهم.

ومن رؤية اللجنة "أن تكون القدس مقصد كل المهتمين بالقضية المقدسية، والساعين إلى تثبيت الحق العربي والإسلامي وإعادة السلام لمدينة السلام".

أهداف اللجنة

ومن أبرز الأهداف التي تسعى اللجنة الملكية إلى تحقيقها، والتي تضمنها القرار الملكي بتأسيسها، وكذا عند إعادة تشكيلها:

تجميع الوثائق والمخطوطات والكتب والمراجع عن تاريخ القدس.

رصد وتوثيق المعلومات عن تهويد القدس.

إعداد دراسات سياسية وتاريخية وجغرافية تؤكد عروبة القدس.

العمل على الرد على الدعاية الإسرائيلية حول القدس.

الاشتراك في اقتراح وضع الخطط فيما يتعلق بمستقبل القدس.

النشاط الإعلامي للجنة

تصدر الأمانة العامة للجنة الملكية لشؤون القدس النشرات الآتية:

نشرة القدس التوثيقية: وهي تقرير شهري يصدر باللغة العربية، ومادة توثيقية أرشيفية تنشر في الصحف الأردنية والعربية عن القدس.

التقرير الصحفي اليومي حول القدس: ويتضمن الأخبار المتعلقة بالقدس في الصحافة الأردنية والفلسطينية وبعض الصحف العربية والإسرائيلية (وخاصة الصادرة منها بالإنجليزية).

كتيب بعنوان اللجنة الملكية لشؤون القدس: نشأتها وتطورها ووسائلها وهيكلها (باللغتين العربية والانجليزية).

كما تساهم اللجنة -من خلال وسائل الإعلام المحلية والعربية- في التوعية بقضية القدس عبر اللقاءات الصحفية، وإصدار البيانات للرد على الإجراءات والسياسات الإسرائيلية في المدينة المقدسة، وتزويد وكالات الأنباء ووسائل الإعلام بالمعلومات الكافية بهذا الشأن.

وتشارك اللجنة أيضا في المعارض المتخصصة والندوات واللقاءات مع المعنيين لإحياء قضية القدس.

إصدارات اللجنة

منها:

القدس في قرارات الأمم المتحدة منذ عام 1947.

القدس في أقوال الحسين والحسن.

شهداء القدس (1918-2002) الطبعة الثانية.

محاضرات حول القدس.

القدس: طروحات التسوية السياسية.

القدس في الصراع الإسرائيلي العربي.

الهيكل المزعوم إعلان للحرب الدينية.

الجهد الأردني لدعم قضية فلسطين والقدس الشريف.

مكتبة اللجنة الملكية لشؤون القدس

تأسست المكتبة بالتوازي مع إنشاء اللجنة الملكية لشؤون القدس عام 1971، ثم تطورت لتساهم في تقديم المعلومات عن مدينة القدس في موضوعاتها المختلفة، من خلال انتقاء المعلومات وجمعها حسب نوعها وتنظيمها وتقديمها بشكل سلس لبثها وإتاحتها للباحثين والمستفيدين عند الطلب.

كما تم إنشاء مكتبة متخصصة في المعلومات والتوثيق، وهي نظام فرعي متكامل مع نظام المعلومات الخاص باللجنة.

وتضم المكتبة أكثر من 5500 كتاب، وتزود الباحثين بالمراجع اللازمة عن مدينة القدس، وفيها أيضا مخطوطات وخرائط وصور نادرة للمدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.