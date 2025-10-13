شرم الشيخ.. مدينة المنتجعات وعاصمة "قمم السلام" مع إسرائيل

أكبر مدن محافظة جنوب سيناء بمصر، تتمتع بموقع إستراتيجي فريد، إذ تقع بين جبال شبه جزيرة سيناء ومياه البحر الأحمر، وتضم شريطا من الرمال الصفراء شيدت عليه العديد من الفنادق ومواقع الغوص وملاعب الغولف، مما جعلها من أشهر المدن السياحية في البلاد.

في حرب النكسة عام 1967 احتلتها إسرائيل وبنت عليها مستوطنة، واستعادتها مصر عام 1982 وأولتها أهمية خاصة.

احتضنت المدينة العديد من جولات مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وشهدت توقيع اتفاقيات عدة بين الجانبين.

الموقع والمناخ

تقع مدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء بجمهورية مصر العربية، وتحديدا بين جبال شبه جزيرة سيناء ومياه البحر الأحمر، عند ملتقى خليجي العقبة والسويس.

تتأثر المدينة بالمناخ الصحراوي لكونها قريبة من صحراء سيناء، ونظرا لذلك فهي لا تسقط فيها الأمطار بكثرة، إذ يبلغ متوسط هطول الأمطار فيها حوالي 4 مليمترات، في حين يبلغ متوسط درجات الحرارة السنوية فيها 23 درجة مئوية.

المساحة

تبلغ مساحة مدينة شرم الشيخ نحو 480 كيلومترا مربعا، وهي أكبر مدن محافظة جنوب سيناء من حيث المساحة.

السكان

بلغ عدد سكان شرم الشيخ عام 2024 حوالي 28 ألف نسمة، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري.

التسمية

هناك روايات عدة حول سبب تسميتها بهذا الاسم، فكلمة "شرم" تعني في اللغة العربية الخليج الصغير أو المضيق الصغير، وهو الشكل الجغرافي للمدينة الذي يشبه شكل "شرم" أو "خليج".

أما الجزء الثاني من اسم المدينة "الشيخ"، فهو نسبة إلى شيخ قبيلة بدوية كانت تسكنها في العصور القديمة، فأصبح يطلق عليها شرم الشيخ.

وهناك رواية ثانية تقول إن كلمة شرم هي من أصل عبري، وتعني الشق في الجبل، وكلمة الشيخ هي كناية عن شيخ قبيلة بدوية كانت تقيم في المنطقة.

التاريخ

تكشف المصادر التاريخية أن المدينة كانت صحراء قاحلة وبالكاد يسكنها عدد قليل من البدو، وبسبب مناخها الصحراوي ظلت بمعزل عن النمو العمراني.

وأولتها بريطانيا أثناء احتلالها مصر عام 1882 أهمية خاصة بعد استخراجها معادن ثمينة من مدينة أبو زنيمة التي تطل على خليج العقبة.

وفي ستينيات القرن الـ20 اهتمت بها مصر نظرا للاستثمارات البترولية التي شيدت على جانبي خليج السويس وشمال سيناء.

وفي حرب نكسة يونيو/حزيران 1967 احتلت إسرائيل المدينة وأنشأت فيها مستوطنة "عوفيرا" واتخذتها مقرا لقواتها الجوية.

واهتمت إسرائيل بشرم الشيخ نظرا لطبيعتها الخلابة ووقوعها على ساحل البحر الأحمر، وبنت فيها مركز غطس ومعسكرات سياحة، ودشنت شبكة طرق على الساحل الشرقي ربطت بين مدن شرم الشيخ ودهب وطابا.

وظل الاحتلال الإسرائيلي في شرم الشيخ حتى 21 أبريل/نيسان 1982، وفقا لمعاهدة كامب ديفيد التي وقعت بين مصر وإسرائيل عام 1979.

بعد استعادة سيناء كاملة، وضعت الحكومة المصرية خطة للتنمية السياحية في البلاد عموما وجنوب سيناء خصوصا، وكانت مدينة شرم الشيخ من أبرز المدن في قلب الخطة نظرا لغناها الطبيعي.

وتطورت المدينة منذ ذلك الحين بشكل سريع وغدت من أشهر المدن السياحية في مصر والعالم، وتصنف على أنها واحدة من أجمل مدن في العالم.

كما أدى تحول المدينة إلى النظم الحديثة في العمارة والترفيه والخدمة الفندقية إلى تأهيلها للفوز بجائزة منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (يونسكو) لاختيارها ضمن أفضل 5 مدن سلام على مستوى العالم من بين 400 مدينة عالمية.

الاقتصاد

تشكل السياحة في مدينة شرم الشيخ رافدا مهما للعملة الصعبة للخزينة المصرية. ونظرا لمقوماتها الطبيعية، أطلق عليها "ريفييرا الشرق الأوسط"، وحصلت على جائزة مدن السلام لعام 2000 و2001 على التوالي، وهي الجائزة التي تمنحها اليونسكو.

وفي يوليو/تموز 2004 نشرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية إحصائية صنفت فيها أفضل 15 مدينة سياحية على مستوى العالم، حصلت فيها شرم الشيخ على المركز الرابع.

وفي 21 يناير/كانون الثاني 20218 وقعت اتفاقية توأمة مع مدينة إستبونا بإسبانيا على هامش المعرض الدولي للسياحة "فيتور 2018" في نسخته الـ38 بمدريد.

المعالم البارزة

تضم مدينة شرم الشيخ عدد من المعالم التاريخية والسياحية البارزة، أهمها:

محمية رأس محمد

تقع على بعد نحو 12 كلم من مدينة شرم الشيخ، وصنفت عام 1983 ثاني أهم محمية على مستوى العالم نظرا لمعالمها الطبيعية الخلابة وآثارها التاريخية.

شاطئ خليج نعمة

يقع عند ملتقى قارتي آسيا وأفريقيا في قلب مدينة شرم الشيخ، ويعد من أهم مناطقها السياحية الجذابة، وهو غني بالشعاب المرجانية والأسماك الملونة والرمال الناعمة.

ويقصده السياح لممارسة رياضة الغوص والإبحار بالقوارب الشراعية والتزلج على الماء.

خليج القرش

يشتهر بمناظره الطبيعية الخلابة ومنتجعاته السياحية ويقصده السياح لممارسة العديد من الأنشطة الترفيهية.

محمية نبق

تقع بين مدن شرم الشيخ ودهب ووادي أم عدوي جنوب سيناء، وصنفتها الحكومة المصرية محمية طبيعية عام 1992.

وتبلغ مساحة المحمية نحو 600 كلم، وتحتوي على عدد كبير من الحيوانات والطيور والأسماك الملونة والمحاريات والنباتات.

الغرقانة

تقع أمام جزيرة تيران على بعد 30 كلم من مدينة شرم الشيخ، وتجذب هواة الغطس، وسميت بذلك نسبة إلى سفينة ألمانية غرقت في هذا المكان.

متحف الملك توت عنخ آمون

يضم جميع الآثار المتعلقة بالملك توت عنخ آمون لتجسيد قصة حياته، من خلال البرديات التي تروي بطولاته، وأدواته الخاصة، والتوابيت والوثائق الفرعونية.

متحف شرم الشيخ

يحتوي على عدد من القطع الأثرية التي يصل عددها إلى حوالي 5 آلاف قطعة ويعود معظمها إلى الحضارة الفرعونية القديمة.

هضبة أم السيد

تتميز بإطلالتها على البحر الأحمر مباشرة، فضلا عن تمركز أهم الأماكن السياحية فيها كالمنتجعات والمولات.

مطار شرم الشيخ

يقدم خدمات للرحلات المحلية والدولية، وهو من بين أكثر المطارات ازدحاما في مصر، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 10 ملايين راكب سنويا.

مؤتمرات وقمم ومفاوضات

اكتست مدينة شرم الشيخ أهمية خاصة نظرا للمؤتمرات والقمم التي عقدت فيها، لا سيما تلك المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وفي ما يلي أبرز المؤتمرات والقمم التي عقدت في المدينة:

قمة "صانعي السلام" عام 1996

عقدت في 13 مارس/آذار 1996 بمشاركة 31 دولة، وشارك فيها الرئيس الأميركي في ذلك الوقت بيل كلينتون والرئيس الفلسطيني آنذاك ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي وقتئذ شمعون بيريز.

وناقشت القمة 3 قضايا هي: "إنقاذ عملية السلام، وتوفير الأمن في المنطقة، ومكافحة العنف والإرهاب".

اتفاقية واي ريفر 1999

عقدت في 4 سبتمبر/أيلول 1999 مفاوضات بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل أطلق عليها اسم "واي ريفر 2" لتوضح بعض النقاط العالقة في اتفاق "واي ريفر 1".

المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية عام 2000

استضافت شرم الشيخ في مارس/آذار 2000 مباحثات حول خطة السلام الأميركية التي اقترحها كلينتون بهدف إعداد إطار لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وشارك في القمة عرفات والرئيس المصري وقتها محمد حسني مبارك ورئيس الوزراء الإسرائيلي حينئذ إيهود باراك.

القمة العربية 2003

في مطلع مارس/آذار 2003، عقدت في مدينة شرم الشيخ قمة جامعة الدول العربية في دورتها 15، بحضور 14 من الملوك والرؤساء العرب، وناقشت التهديدات الأميركية بغزو العراق وتطورات القضية الفلسطينية.

قمة شرم الشيخ 2005

عقدت في فبراير/شباط 2005 لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية، وضمت مبارك وملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي وقتها أرييل شارون.

وفي أعقاب القمة صدر إعلان بإنهاء الانتفاضة الفلسطينية الثانية والتزام خريطة الطريق للسلام، والاتفاق على الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين، ودعم خطوات بناء الثقة بين الطرفين تمهيدا لمفاوضات سلام.

قمة حركة عدم الانحياز 2009

عقدت في شرم الشيخ يوم 11 يوليو/تموز 2009 القمة الـ15 لحركة عدم الانحياز بمشاركة 118 دولة.

محاولة إحياء السلام 2010

استضافت في سبتمبر/أيلول 2010 الجولة الثانية من المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة بحضور وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون والمبعوث الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط جورج ميتشل.

مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري 2015

عقد بشرم الشيخ في الفترة من 13 إلى 15 مارس/آذار 2015 مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، في محاولة لدعم الاقتصاد المصري.

القمة العربية 2015

عقدت في 28 مارس/آذار 2015 في دورتها الـ26، بحضور الملوك والرؤساء العرب.

منتدى شباب العالم

عقد في نسختيه الأولى والثانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 ونوفمبر/تشرين الثاني 2018.

مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2022

عقد في شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (طوب 27).

القمة الأمنية 2023

في مارس/آذار 2023 اجتمعت وفود كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصر والأردن والولايات المتحدة الأميركية في شرم الشيخ، ضمن محاولات إقليمية ودولية لوقف التدهور الأمني والسياسي بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

مفاوضات إنهاء حرب غزة

في 5 سبتمبر/أيلول 2025 استضافت مدينة شرم الشيخ مفاوضات غير مباشرة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل لوقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، بناء على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب.

وشاركت في المفاوضات وفود رفيعة المستوى من حركة حماس وإسرائيل وقطر ومصر وتركيا والولايات المتحدة.

وعلى إثر هذه المفاوضات أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب والوسطاء التوصل إلى اتفاق يمهد لإنهاء الحرب في غزة.