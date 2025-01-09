علي نور الدين النعسان رئيس هيئة الأركان السورية الجديدة

علي نور الدين النعسان قيادي عسكري سوري، ولد في بلدة طيبة الإمام بمحافظة حماة، بدأ مسيرته العسكرية ضابطا ضمن الجيش العربي السوري، وتولى مناصب قيادية في وحدات المشاة والمدرعات، وكان أحد قادة "هيئة تحرير الشام"، في يناير/كانون الثاني 2025 أُعلن عن تعيينه رئيسا لهيئة الأركان السورية الجديدة.

المولد والنشأة

ولد علي نور الدين النعسان -ولقبه "أبو حمزة"- في بلدة طيبة الإمام بمحافظة حماة وسط سوريا، ونشأ وتعلم في مدارسها، ثم تابع مسيرته التعليمية في الأكاديميات العسكرية السورية، ويقول عنه رفاقه إنه معروف بتفوقه وانضباطه.

التجربة العسكرية

بدأ النعسان مسيرته العسكرية ضابطا في الجيش العربي السوري، وتولى مناصب قيادية في وحدات المشاة والمدرعات، مما أهّله لاكتساب خبرة كبيرة في العمليات الميدانية.

شارك في معارك عديدة ضد قوات نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بمدن شمال سوريا، وتولى مناصب عسكرية بارزة، ووفق ما أوردته منصات محلية كان قائدا عسكريا في "هيئة تحرير الشام".

قاد في فترة وجيزة جهود إعادة بناء الجيش بعد انهياره، ووضع خطة متكاملة لدمج الفصائل المسلحة تحت إطار وطني موحد، كما أعاد ترتيب الأولويات الإستراتيجية للجيش لتتناسب مع التحديات الميدانية والإقليمية.

وعمل أيضا على تحديث أنظمة التسليح، وأشرف على إدخال تقنيات حديثة في مجالي التدريب والعمليات بهدف تحسين كفاءة الجيش بشكل كبير.

وإلى جانب ذلك، أطلق برامج تدريب متقدمة لتأهيل الضباط والجنود في إدارة الأزمات وخوض الحروب الحديثة، مع التركيز على تطوير مهارات القيادة والإدارة لضمان أداء احترافي على مختلف المستويات العسكرية.

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وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024 رُقّي إلى رتبة لواء ضمن أول نشرة ترفيعات أصدرتها القيادة الجديدة بعد خلع نظام الأسد.

وفي 9 يناير/كانون الثاني 2025 أكدت مصادر للجزيرة تعيينه رئيسا لهيئة الأركان السورية.