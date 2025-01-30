الأسير ثائر حمّاد "قناص عيون الحرامية" المحكوم بـ11 مؤبدا

أسير فلسطيني، ولد عام 1980، يُلقب بقناص عيون الحرامية، لتخطيطه وتنفيذه عملية "عيون الحرامية"، إحدى العمليات النوعية ضد الاحتلال الإسرائيلي إبّان الانتفاضة الثانية (2000-2005)، والتي حُكم عليه على إثرها بـ11 مؤبدا.

وبعد اعتقاله اتخذ حمّاد من أدب السجون نقطة انطلاق جديدة لنضاله ضد الاحتلال، فكتب سيرة ذاتية وروايتين، وسجل في تلك المؤلفات قصة نضاله ومسيرة المقاومة الشعبية الفلسطينية ومعاناة أسراها داخل سجون الاحتلال.

المولد والنشأة

ولد ثائر كايد قدّورة حمّاد في يوليو/تموز 1980 بقرية سلواد، شمالي محافظة رام الله، لعائلة لها 5 أبناء.

نشأ في أسرة يغلب عليها الطابع الوطني المُقاوم، فقد كان والده كايد قدورة أسيرا سابقا، أمضى سنوات من حياته في السجون، وعمه نبيل مناضل استشهد على يد الاحتلال.

وكان أشقاؤه مهتمين بالسياسة وحركة النضال الوطني، وبينهم أعضاء في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، ولطالما عانوا من الاعتقالات والمضايقات.

وقد تأثر ثائر بالروح الوطنية في العائلة، وهيج مشاعره ضد الاحتلال ما كان يشهده يوميا من الذل والقهر الذي يتعرض له الفلسطينيون على الحواجز العسكرية الإسرائيلية، فانغمس منذ صباه في حركة النضال الشعبي، عبر المشاركة في نشاطات الشبيبة المختلفة والمظاهرات ضد الاحتلال.

الدراسة والتكوين العلمي

أنهى حماد المرحلة الأساسية من مدرسة ذكور سلواد، وفي الصف العاشر توقف عن الدراسة، والتحق بسوق العمل، إذ اشتغل في ورش البناء المتنوعة، وخصوصا مجال بناء المساجد والمآذن.

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أما شهادة الثانوية العامة فقد نالها في المعتقل بسرية تامة عن سلطات السجن، ثم التحق سرا بجامعة القدس المفتوحة، وحصل منها على درجة البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية.

الفكر والأيديولوجيا

يُعد حمّاد أحد كوادر حركة فتح، لكنه يؤمن بخيار المقاومة المسلحة في النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي، ويقول إن "الثورة هي الطريق لكل من يمسه الظلم، ولا عذر لمن أدرك الفكرة وتخلى عنها"، لذلك عارض بشدة حل كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، وفق مرسوم صدر عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عام 2007.

ويرى ثائر أن طريق التحرير تعتمد على محورين يسيران معا: المفاوضات والمقاومة، فالمفاوضات -عنده- لا تثمر شيئا وحدها، ويرى أنه على الرغم من نجاح المباحثات الدبلوماسية في انتزاع قرارات لصالح القضية الفلسطينية في هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، فإن "هذه القرارات لا يمكن أن تُترجم على أرض الواقع، إن لم تجد عناصر قوة ميدانية تفرض على الاحتلال الرضوخ لها".

ويرى حماد أن الوحدة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية المختلفة مرتكز أساسي لمقاومة الاحتلال، وأنه يجب إنهاء الانقسام الداخلي و"الاتفاق على برنامج سياسي وطني موحد، يكون قادرا على مجابهة الاحتلال".

المسار النضالي

بدأت أولى ملامح مساره النضالي ضد الاحتلال تتبدى أثناء الانتفاضة الفلسطينية الأولى (1987- 1993)، وكان اغتيال عمه نبيل قدورة الشرارة التي أشعلت نيران الثورة في قلبه، فقد رمته قوات الاحتلال من أعلى قمة الجبل، وتركته يتدحرج إلى الأسفل نحو الطريق، ثم كسرت عظامه، قبل إعدامه بـ3 رصاصات في صدره.

وأثناء تشييع الجنازة رفع ثائر العلم الفلسطيني، وكان حينها في الـ11 من عمره، فحمله المشيعون ورفعوه على الأكتاف، ومنذ ذلك الوقت، نشط في المظاهرات، واستبدل بالألعاب الحجارة يرجم بها جنود الاحتلال، على حد قوله في مقابلة أجراها مع مجلة الدراسات الفلسطينية في معتقل نفحة.

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ولم يتلق ثائر تدريبا عسكريا، لكن جده علمه القنص، فقد بدأ مع منتصف تسعينيات القرن الـ20 يرافقه إلى رحلات الصيد، وكان جده قد خدم سنوات في الجيش الأردني، وكان قناصا محترفا، ويملك بندقية، فأخذ يدرب ثائر على استخدامها، وعلى كيفية التعامل مع السلاح، واستمر التدريب، حتى تمكن ثائر من التصويب بدقة على الأهداف.

ولاحقا، أخذ يجمع المال لشراء سلاحه الخاص، وعلى مدار أشهر جمع مبلغ 1800 دولار أميركي، اشترى بها من أحد مسني القرية بندقية قديمة، استُخدمت في الحرب العالمية الثانية وحرب فيتنام، ومعها 350 رصاصة.

وباستخدام بندقيته العتيقة، كثف تدريبه على التصويب والقنص في الجبال والأودية المحيطة بالقرية، وكانت تلك البندقية هي السلاح الذي استخدمه لاحقا في عملية نوعية، اعتُبرت من أشهر عمليات المقاومة الفلسطينية في فترة الانتفاضة الثانية.

عملية عيون الحرامية

في 3 مارس/آذار 2002 نفذ ثائر عملية ضد حامية الحاجز العسكري الإسرائيلي في منطقة وادي عيون الحرامية القريب من قرية سلواد بالضفة الغربية المحتلة.

وأحاط العملية بسرية تامة، ولم يطلع أحدا على خطته التي أعدها وحده مسبقا، فبعد مراقبته الحاجز 4 أيام، اختار وقت تبديل مناوبة الجنود صباحا لتنفيذ العملية، إذ يكون الجنود في قمة الإرهاق، ويكون هو في كامل نشاطه.

وبعد صلاة الفجر، انطلق لتنفيذ المهمة، وتمركز على جبل مطل على الحاجز العسكري، على بعد نحو 60 إلى 70 مترا منه، ونصب بندقيته على شجرة زيتون احتمى بها من عيون الجنود، وأخذ ثائر -الذي عُرف لاحقا بلقب "قناص عيون الحرامية"- بقنص الجنود واحدا تلو الآخر.

وفي تلك العملية التي اشتُهرت بعملية "عيون الحرامية" تمكن ثائر من قنص 11 جنديا إسرائيليا، وجرح 6 آخرين، 3 منهم كانت إصاباتهم حرجة، ولكن بندقيته تعطلت، ولم تُجدِ محاولاته لإصلاحها، إذ انفجرت رصاصة داخلها حولتها إلى حطام، فاضطر للانسحاب عائدا إلى بيته دون أن يُكتشف أمره.

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السجن المؤبد

في أعقاب العملية، فرضت قوات الاحتلال حصارا حول بلدة سلواد والمناطق القريبة من موقع العملية، وأجرت تفتيشا مشددا للبحث عن المنفذين، وأثناء الحملة اعتقلت العديد من أبناء المنطقة، بمن فيهم ثائر حماد.

وبعد 3 أيام أطلقت سراحه، إذ كان شابا في الـ22 من عمره، وكانت قوات الاحتلال قد افترضت أن المنفذ ينبغي أن يكون مسنا ليملك بندقية قديمة عمرها يصل إلى نحو 70 عاما.

وعلى الرغم من البحث المكثف لاكتشاف منفذ العملية، لم تتمكن القوات الإسرائيلية من الوصول إليه إلا بعد نحو عامين ونصف العام، حينها تسلم ثائر أمرا إسرائيليا يطالبه بمراجعة المخابرات، غير أنه لم يستجب لذلك الأمر.

وبعد أسبوع، في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول 2004، دهمت قوات إسرائيلية منزله وألقت القبض عليه، واعتقلته مع 3 من أشقائه هم نضال وأكرم وعبد القادر (اعتُقل قبله بـ10 أيام).

وبعد تحقيق استغرق 75 يوما، تم أخذ البصمات العالقة على شظايا البندقية، والتي تطابقت مع بصمات ثائر، وبدأت سلسلة من الجلسات في المحكمة العسكرية في عوفر، وصلت إلى 30 جلسة، أصدرت المحكمة في آخرها أمرا بالسجن المؤبد 11 مرة على ثائر.

وتم نقله إلى سجن إيشل المركزي، وهناك انضم إلى أسرى منظمة فتح، والتقى بالأسير مروان البرغوثي، الذي أطلق عليه لقب "أمير كتائب شهداء الأقصى".

ظروف اعتقال قاسية

وفي أعقاب اعتقاله أودع في العزل الانفرادي باعتباره أسيرا خطيرا، وأخضعته إدارة السجون لمراقبة مشددة ودورات تفتيش مكثفة، للحيلولة دون أي محاولة للفرار، وفرضت عليه تنقلات دائمة بين سجونها، منها: إيشل وأوهلي كيدار وعسقلان ورامون ونفحة.

وتعرض على مدى سنوات اعتقاله للقمع والتنكيل والعديد من انتهاكات حقوق الإنسان، مثل: العزل الانفرادي والتفتيش الليلي والنقل التعسفي ومنع الأهل من زيارته والغرامات المالية التي تفرض عليه بشكل تعسفي، والإهمال الطبي، وغير ذلك من أساليب الإيذاء، التي تبقيه في ظروف قاسية.

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ويشكو حماد من عدة مشاكل صحية، منها الإصابة بآلام في الظهر، ولكن إدارة السجن تتعمد إهمال حالته الصحية، وكذلك تم تشخيص ظفر في عينه اليمنى منذ عام 2014، وقد أشار عليه الأطباء بضرورة إجراء عملية لعينه، ولكن المماطلة في ذلك جعلت حالتها تزداد سوءا.

الإنجازات والمؤلفات

تحدى ثائر الاعتقال باستغلال أوقاته في تطوير نفسه علميا وفكريا وجسديا، فالتزم بممارسة الرياضة بشكل منتظم، وواصل تحصيله العلمي، وعكف على القراءة، لا سيما فيما يتعلق بالتاريخ والقضية الفلسطينية، وبدأ مشواره الأدبي بالتأليف في أدب المقاومة والسجون، واستطاع نشر 3 مؤلفات، هي:

أنا وحصاني، وهي سيرة ذاتية يروي فيها حياته النضالية وقصص الأسرى خلف القضبان.

أوار النار، وهي قصة قصيرة تروي تفاصيل تنفيذ عملية عيون الحرامية.

فارس وبيسان، وهي رواية اجتماعية وطنية تحكي قصص النضال والأسر في المجتمع الفلسطيني، وتؤرخ لحقبة امتدت نحو 3 عقود، تبدأ منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى.