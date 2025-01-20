حلمي هماش فلسطيني اعتقله الاحتلال بعد زواجه بـ3 أشهر وحكم عليه بـ12 مؤبدا

حلمي هماش أسير فلسطيني من مخيم الدهيشة في بيت لحم، وهو نقيب بالشرطة الفلسطينية وأحد نشطاء حركة فتح، اعتقله الاحتلال عام 2004، وحكم عليه بـ12 مؤبدا.

المولد والنشأة

وُلد حلمي عبد الكريم هماش في 9 مايو/أيار 1977 لأسرة مكونة من 4 شابات وشابين، أحدهما معتقل، وهو الابن البكر لعبد الكريم هماش الذي انتمى مبكرا إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وكان من أبرز مناضليها.

عمل والده "أبو حلمي" في عدد من المؤسسات الوطنية، وأسهم في تأسيس مركز الشباب منذ ستينيات القرن الماضي، كما عمل في نادي الأسير ولجان العمل التطوعي، وكان من الفاعلين بقضية الأسرى، إذ شارك في اعتصامات لتحرير المعتقلين أمام الصليب الأحمر.

تأثر هماش فكريا بشخصيات سياسية فلسطينية بارزة، مثل أبو جهاد "خليل الوزير" وياسر عرفات، وكان يقرأ للكاتب غسان كنفاني ورسام الكاريكاتير ناجي العلي.

الدراسة والتكوين العلمي

حصل هماش على البكالوريوس من داخل المعتقل، وتخصص في الخدمة الاجتماعية بالجامعة العبرية في القدس، وتخرّج فيها عام 2022.

الاعتقال

بدأ هماش حياته المهنية شرطيا في جهاز الشرطة الفلسطينية عام 1996، وكان عمره آنذاك 19 عاما.

اعتقله الاحتلال الإسرائيلي في 9 مارس/آذار 2004 بعد 3 أشهر فقط من زواجه، ونقله للتحقيق معه في سجن عتصيون، حيث تعرّض لصنوف من التعذيب.

وفي أغسطس/آب 2004 اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية مخيم الدهيشة جنوبي بيت لحم في الضفة الغربية وقصدت منزل الأسير حلمي هماش، ثم حاصرته وأمرت من فيه بمغادرته، قبل أن تفجره بالكامل.

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أصدرت إسرائيل بحقه -بعد 4 أعوام من اعتقاله- حكما بالسجن المؤبد 12 مرة، بتهمة الانتماء إلى كتائب شهداء الاقصى التابعة لحركة فتح، والمشاركة في عمليات للمقاومة، وتفجير عبوات ضد الدبابات الإسرائيلية، والضلوع في إحدى العمليات الاستشهادية بالقدس المحتلة، مما أدى إلى مقتل وإصابة كثير من الجنود والمستوطنين.

وأشارت تقارير صدرت عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين عام 2014 إلى أن هماش يعاني من أمراض عدة، من بينها الشقيقة وقرحة شديدة في المعدة وقصر وانحراف بالعين اليسرى، وقصر في العين اليمنى، لكن أسرته نفت ذلك.

فقد هماش والديه وهو في الأسر، إذ توفيت والدته في 9 يناير/كانون الثاني 2014 إثر إصابتها بمرض عضال، ولم يسمح الاحتلال لابنها بوداعها، ثم توفي والده بعدها في 27 سبتمبر/أيلول 2020.

ومنذ عام 2020 منعت عائلة هماش من زيارته لأن أخاه كان مطلوبا للجيش الإسرائيلي، وانقطعت عنه الأخبار من حينها.