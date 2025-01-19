هؤلاء الأسيرات الإسرائيليات الثلاث اللائي بدأت بهن حماس صفقة التبادل

أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم 19 يناير/كانون الثاني 2025 قرار الإفراج عن الأسيرات الإسرائيليات رومي جونين وإميلي دماري ودورون شطنبر خير، وذلك عقب بدء اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

رومي جونين

وُلدت رومي جونين في 18 أغسطس/آب 2000 ولها 5 إخوة أشقاء.

كانت عائدة من رحلة استغرقت 8 أشهر إلى أميركا الجنوبية حينما أسرتها كتائب القسام ضمن عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أثناء مشاركتها في حفل "نوفا" الموسيقي في "كيبوتس رعيم" بمنطقة غلاف غزة.

وكان من المفترض أن يتم الإفراج عن جونين في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2024 ضمن المرحلة الثامنة من صفقة تبادل الأسرى، بيد أن المفاوضات انهارت وانتهى وقف إطلاق النار.

وبعد بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي أُعلن عنه في يناير/كانون الثاني 2025، أعلن أبو عبيدة، في 19 يناير/كانون الثاني، الإفراج عن جونين واثنتين أخريين.

إميلي دماري

ولدت إميلي تهيلا دماري في العاشر من يونيو/حزيران 1996 في حي "الشباب" داخل كيبوتس كفار عزة، ورثت الجنسية البريطانية عن والدتها ماندي دماري، التي هاجرت إلى إسرائيل من بريطانيا في تسعينيات القرن الـ20.

والدها أفيخاي دماري، مصاب بمرض ألزهايمر.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تم أسر إميلي من منزلها في إطار عملية طوفان الأقصى. وأثناء العملية أصيبت في يدها وساقها، وهي الأسيرة البريطانية الوحيدة في قطاع غزة.

وفي 19 يناير/كانون الثاني 2025، وبعد أكثر من 469 يوما من الأسر، أُطلق سراحها مع رومي جونين ودورون شطنبر خير ضمن صفقة تبادل أسرى.

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دورون شطنبر خير

ولدت دورون شطنبر خير في 18 مارس/آذار 1993، وهي ممرضة بيطرية. أسرت من منزلها في كيبوتس كفار غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبعد 107 أيام من الأسر في 26 يناير/كانون الثاني 2024، ظهرت دورون في فيديو نشرته حماس مع الجنديتين كارينا أريب ودانييلا غلبوع، وهن تطالبن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإعادتهن إلى منازلهن.

وفي المقطع المصور ذكرت دورون أنها كانت محتجزة مع أسرى آخرين من الكيبوتس نفسه، وهم يوتام حاييم وألون شمرز وسامر طلالقة، وأوضحت أنهم قُتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي.