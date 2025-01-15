محطات تفاوض بارزة سبقت اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

منذ نهاية اتفاق الهدنة الأول في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، شهد مسار التفاوض بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) محطات بارزة، تحت رعاية أطراف إقليمية ودولية فاعلة، أبرزها قطر ومصر والولايات المتحدة، في محاولة للوصول إلى اتفاق شامل توافق عليه الأطراف المعنية.

وقد عقدت عدد من جلسات التفاوض والمباحثات، بعضها كان غير مباشر بين حماس وإسرائيل، وبعضها لوسطاء دون مشاركة حماس أو إسرائيل، ومن أبرز تلك المحطات:

مفاوضات باريس الأولى

يناير/كانون الثاني 2024

شهدت العاصمة الفرنسية اجتماعا دوليا بمشاركة ممثلين من مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل، بهدف وضع إطار تفاوضي لإقامة صفقة تبادل للأسرى بين حماس وإسرائيل. ورغم الاتفاق المبدئي على إطار التفاوض، رفض الطرفان المعنيان مخرجات الاجتماع.

ونص المقترح على صفقة تبادل للأسرى ووقف للحرب وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة والسماح بعودة النازحين والبدء في إعادة الإعمار.

وقدمت حركة حماس ردها على المقترحات المقدمة، غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن العرض الذي قدمته حماس "خيالي" وغير قابل للتنفيذ.

ورأت حماس في مواقف نتنياهو محاولة لإطالة أمد الحرب، وذكرت بشروطها التي تضمن لها الاحتفاظ بالمحتجزين ما لم توقف إسرائيل حربها، وما لم تفرج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين.

23 فبراير/شباط 2024

عُقد اجتماع ثان في باريس بحضور الأطراف الدولية والإقليمية ذاتها، إضافة إلى الدولة المضيفة فرنسا، وخلص إلى اتفاق مبدئي على إطار عام لإقامة صفقة تبادل، إلى جانب طرح مسار يهدف إلى تهدئة الأوضاع في قطاع غزة بشكل مرحلي.

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وانتهت جولتان أساسيتان من المفاوضات على أساس ما عرف بـ"وثيقة مبادئ باريس" دون تحقيق اتفاق المرحلة الأولى من الوثيقة المقسمة إلى 3 مراحل، بينما أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن الاتفاق لم يعد من الممكن أن يتم قبل الموعد المستهدف أميركيا، وهو شهر رمضان.

مفاوضات القاهرة

شهد فبراير/شباط ومارس/آذار 2024 سلسلة من المحادثات والمفاوضات في القاهرة، تنوعت بين لقاءات الوسطاء وجولات تفاوض غير مباشرة بمشاركة ممثلين عن حماس وإسرائيل.

فبراير/شباط 2024

في الأسبوع الأول من فبراير/شباط 2024، استضافت القاهرة جولة مطولة من المفاوضات غير المباشرة، بمشاركة وفد من حركة حماس، واستمرت هذه الجولة 3 أيام. وأعقب ذلك وصول وفد إسرائيلي إلى القاهرة لمواصلة النقاش حول تفاصيل صفقة التبادل.

وفي 13 فبراير/شباط، انعقد اجتماع رفيع المستوى في القاهرة لبحث مساري التهدئة وتبادل الأسرى، بحضور مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز ورئيس الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) ديفيد برنيع ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومسؤولين مصريين.

وانتهت المحادثات دون إحراز تقدم جوهري -حسب ما نقل موقع أكسيوس الأميركي- عن مصدر إسرائيلي أوضح أن العقبة الرئيسية بالمفاوضات كانت الخلاف حول عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب حماس بالإفراج عنهم مقابل كل محتجز إسرائيلي، لا سيما الجنود الأسرى.

مارس/آذار 2024

مع استمرار المحادثات تلك الفترة في القاهرة والدوحة، استضافت العاصمة المصرية اجتماعا عربيا بمشاركة السلطة الفلسطينية، ركّز على سبل إقامة هدنة إنسانية في القطاع، بهدف إنقاذ من بقي وتخفيف المعاناة الإنسانية عليهم.

مفاوضات في الدوحة

استضافت العاصمة القطرية جولة من المفاوضات غير المباشرة يوم 19 مارس/آذار 2024، بمشاركة وفدين من حماس وإسرائيل، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات في إطار جهود الوساطة لإبرام صفقة تبادل الأسرى والتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة.

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وتألف الوفد الإسرائيلي المشارك من مسؤولين في الموساد والاستخبارات العسكرية (أمان) وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) الذي شارك بعد حصوله على تفويض من مجلس الحرب الإسرائيلي لبحث القضايا العالقة في المفاوضات.

وهدفت هذه الجولة إلى مناقشة مقترح جديد قدمته حركة حماس التي أكدت أنها أبدت مرونة في مطالبها، مشيرة إلى أن التنازلات المقدمة جاءت استجابة لمطالب الوسطاء القطريين والمصريين، في محاولة لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى اتفاق نهائي يوقف إطلاق النار في غزة.

مقترح حماس

قالت حركة حماس في السادس من مايو/أيار 2024 إن رئيس مكتبها السياسي آنذاك إسماعيل هنية أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع مدير المخابرات المصرية عباس كامل، وأبلغهما موافقة حماس على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار، لكن إسرائيل ردت على المفاوضات باجتياحها رفح في اليوم التالي، مما أدى لانهيار المفاوضات.

وفي 27 مايو/أيار 2024 سلمت إسرائيل مقترحا يتضمن استعدادا لمناقشة مطلب حركة حماس بالهدوء المستدام وبشأن عدد المحتجزين الأحياء الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى، إضافة إلى بنود متعلقة بالوجود العسكري في محور فيلادلفيا والفحص الأمني للنازحين الفلسطينيين العائدين إلى شمال غزة.

مقترح بايدن

أعلن بايدن في 31 مايو/أيار 2024 عما قال إنه "مقترح إسرائيلي شامل لوقف إطلاق النار في 6 أسابيع والإفراج عن جميع المحتجزين" وتبناه مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2735 يوم 10 يونيو/حزيران، ونص على وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة والانسحاب التام لجيش الاحتلال منه، وتبادل الأسرى، وإعادة الإعمار، وعودة النازحين.

ويتكون المقترح من 3 مراحل، وينص على وقف إطلاق نار مستدام وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بقطاع غزة ودخول المساعدات.

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وسلّمت فصائل المقاومة ردها على المقترح الذي عرضه بايدن للوسطاء يوم 11 يونيو/حزيران 2024، شاملا تعديلات تتعلق بوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من كامل قطاع غزة بما فيه معبر رفح ومحور فيلادلفيا، مبدية استعدادها للتعاون.

غير أن واشنطن قالت إن بعض التعديلات "يمكن العمل عليها وبعضها غير مقبولة لإسرائيل" متهمة حركة حماس بعرقلة التوصل لاتفاق، رغم أن إسرائيل لم تبد موافقتها العلنية على الاقتراح حينها، إلا أن حماس رفضت الاتهامات الأميركية بل اتهمت أميركا بعدم الضغط بشكل كاف على حكومة نتنياهو للموافقة على ما ورد في الإعلان.

ووفق قناة "كان 11" الإسرائيلية، فقد قدمت حماس ردا أكثر تشددا على المقترح، إذ طالبت -إضافة روسيا والصين وتركيا إلى قائمة الدول الضامنة للاتفاق المرتقب، إضافة للولايات المتحدة ومصر وقطر.

كما طالبت حماس بتقديم عملية إعادة إعمار قطاع غزة من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الأولى المخصصة لإطلاق الأسرى، كما تريد تعهدا من إسرائيل بأنها لن تستأنف إطلاق النار بغض النظر عن عدم التوصل لتوافقات على المراحل التالية بعد المرحلة الأولى.

وإضافة إلى ذلك، رفضت حماس أن يكون لإسرائيل حق الاعتراض على أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيدرجون ضمن صفقة التبادل المرتقبة، ورفضت أيضا إبعاد من سيفرج عنهم إلى غزة، وطالبت بعودة فلسطينيي عام 1948 والضفة الغربية إلى مناطقهم.

العودة للدوحة

استضافت الدوحة جولة أخرى من المفاوضات بين حماس وإسرائيل يومي 15 و16 أغسطس/آب 2024، بمشاركة الوسطاء الدوليين والإقليميين، وصدر بيان مشترك عن الولايات المتحدة -وبدعم من قطر ومصر- يعلن تقديم اقتراح جديد لكلا الطرفين بهدف تقليص الفجوات القائمة.

وضم الوفد الإسرائيلي إلى مفاوضات الدوحة رئيس الموساد ديفيد برنيع ورئيس الشاباك رونين بار ومسؤول ملف الأسرى والمفقودين بالجيش اللواء نيتسان ألون والمستشار السياسي عوفير فالك.

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وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن نتنياهو تمسك بشرطين قبيل انطلاق مفاوضات الدوحة، وهما البقاء في محور فيلادلفيا وتفتيش العائدين لشمال قطاع غزة، وأشارت إلى أنه إذا تم الانسحاب من محور فيلادلفيا فستطالب إسرائيل بإجراءات تمنع اقتراب حماس من حدود مصر.

ونقل موقع أكسيوس الأميركي عن مصادر قولها إن حماس أكدت أن ممثليها لن يشاركوا في المحادثات. وانتقد مصدر قيادي بحماس -في حديث للجزيرة- المقترح الأميركي، وقال إنه يستجيب لشروط الاحتلال ويتماهى معها، وأشار إلى أن حماس تأكدت مجددا أن الاحتلال لا يريد اتفاقا، ويواصل المراوغة والتعطيل ويتمسك بإضافة شروط جديدة لعرقلة الاتفاق.

وأكد المصدر التزام حماس بما وافقت عليه في الثاني من يوليو/تموز 2024، ودعا الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال وإلزامه بالذهاب إلى تنفيذ ما اتفق عليه، مشددا على أن أي اتفاق يجب أن يضمن "وقف العدوان على شعبنا والانسحاب من قطاع غزة".

سبتمبر/أيلول 2024

ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مصادر أن مدير المخابرات المركزية الأميركية أجرى محادثات مع إسرائيل وقطر ومصر لتعديل تفاصيل مقترح صفقة تبادل الأسرى، في حين أكدت حركة حماس أن إسرائيل هي من تعطل إبرام الصفقة، وطالبت بالضغط عليها.

ووصلت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة إلى مرحلة حرجة، جراء إصرار نتنياهو على مواصلة الحرب على القطاع، وعدم الانسحاب من محوريْ نتساريم وفيلادلفيا، بينما تمسكت حماس بإنهاء الحرب وعودة النازحين والانسحاب الإسرائيلي من كامل القطاع.

تعليق الوساطة القطرية

في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية القطرية ماجد محمد الأنصاري تعليق جهود الوساطة القطرية بين إسرائيل وحركة حماس، وذلك نتيجة "عدم جدية" الأطراف المشاركة في المفاوضات.

وأضاف الأنصاري -في تصريح لوكالة الأنباء القطرية- أن "قطر أخطرت الأطراف قبل 10 أيام أثناء المحاولات الأخيرة للوصول إلى اتفاق بأنها ستعلق جهودها في الوساطة بين حماس وإسرائيل في حال عدم التوصل لاتفاق في تلك الجولة، وأنها ستستأنف تلك الجهود مع الشركاء عند توافر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب الوحشية ومعاناة المدنيين المستمرة جراء الأوضاع الإنسانية الكارثية بالقطاع".

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وأكد الأنصاري أن "قطر لن تقبل أن تكون الوساطة سببا في ابتزازها، إذ شهدنا منذ انهيار الهدنة الأولى وصفقة تبادل النساء والأطفال تلاعبا، خصوصا في التراجع عن التزامات تم الاتفاق عليها من خلال الوساطة، واستغلال استمرار المفاوضات في تبرير استمرار الحرب لخدمة أغراض سياسية ضيقة".

استئناف المفاوضات

في 4 ديسمبر/كانون الأول 2024 نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع أن قطر استأنفت دورها وسيطا رئيسيا للتوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل، في حين تحدث مستشار للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عن وضع خريطة طريق للتنفيذ خلال شهر أو اثنين في إطار وقف إطلاق النار.

وقال المصدر إن ستيفن ويتكوف المبعوث الجديد للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط التقى رئيس وزراء قطر ورئيس الوزراء الإسرائيلي لبدء الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين قبل توليه منصبه يوم 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

ويوم 14 يناير/كانون الثاني 2025 أكدت مصادر متعددة تحقيق تقدم كبير في المفاوضات التي تستضيفها الدوحة، مما عزز فرص الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار.

وجرت اجتماعات في العاصمة القطرية لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق، ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول مطلع على المفاوضات قوله إن الوسطاء سلموا حماس وإسرائيل مسودة نهائية للاتفاق.

وفي اليوم نفسه أكد الأنصاري أنه تم الوصول إلى المراحل النهائية من الاتفاق. وأضاف -في مؤتمر صحفي بالدوحة- أنه تم تذليل العقبات الرئيسية بين حركة حماس وإسرائيل، مشيرا إلى استمرار وجود تفاصيل عالقة مرتبطة بالتنفيذ.

من جانبها، قالت حركة حماس إنها أجرت سلسلة من الاتصالات والمشاورات مع قادة الفصائل الفلسطينية، بقصد وضعهم في صورة التقدم الحاصل في المفاوضات الجارية بالدوحة.

وعبّر قادة القوى والفصائل خلال هذه الاتصالات عن ارتياحهم لمجريات المفاوضات، مؤكدين ضرورة الاستعداد الوطني للمرحلة المقبلة.

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وأكدت حماس -في بيان- أنها والقوى المختلفة مستمرون في التواصل والتشاور حتى إتمام اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي وصل إلى مراحله النهائية.