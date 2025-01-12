ميوتي إيجيدي رئيس حكومة غرينلاند الذي عارض بيعها

ميوتي إيجيدي، سياسي وُلد عام 1987 في مدينة نوك عاصمة غرينلاند. وبدأ دراسة تاريخ الثقافة والمجتمع، لكنه تركها عام 2013 من أجل إدارة شركة عائلية بعد مرض والده.

انضم إلى حزب "مجتمع الشعب" المؤيد لاستقلال غرينلاند عن الدانمارك، وشغل مناصب عدة قبل أن يصبح عام 2021 أصغر رئيس لحكومة هذه الجزيرة.

المولد والدراسة

ولد ميوتي بوروب إيجيدي يوم 11 مارس/آذار 1987 في العاصمة نوك، ونشأ في مدينة نارساك جنوب البلاد.

وحصل على شهادة الثانوية العامة عام 2007، ثم التحق بجامعة غرينلاند ودرس تاريخ الثقافة والمجتمع، وتولى أثناء دراسته منصب نائب رئيس جمعية طلاب الدراسات العليا في الجزيرة.

وعام 2013، ترك إيجيدي الجامعة من أجل تولي إدارة شركة أعلاف تابعة للعائلة بعد مرض والده.

التجربة السياسية

بعد أن ترك الجامعة، انضم إيجيدي إلى حزب "مجتمع الشعب" الاشتراكي المؤيد لاستقلال غرينلاند عن مملكة الدانمارك، وكان عضوا في مجلس إدارة الحزب.

وأصبح عام 2013 رئيس قسم الشباب بالحزب حتى عام 2015، ثم حصل على مقعد في البرلمان بديلا عن النائبة ميمي كارلسن التي أخذت إجازة مرضية.

والعام التالي تولى أول منصب وزاري له بوزارة الموارد الطبيعية حتى عام 2018، كما شغل عام 2017 منصب وزير البلديات والبنية التحية والإسكان مدة 3 أشهر.

وأُعيد انتخاب إيجيدي عضوا في البرلمان عام 2018، ثم انتخب في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه رئيسا لحزب "مجتمع الشعب" بعد استقالة مفاجئة لرئيسته سارة أولسفيغ.

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وقاد الحزب إلى الفوز بالانتخابات العامة التي أجريت في أبريل/نيسان 2021، بحصوله على أكثر من ثلث الأصوات، متفوقا على حزب السيوموت الذي قاد الحكومة سنوات طويلة.

وبعد فوزه برئاسة الحكومة، قال إيجيدي "نحن شعب واحد ويجب أن نقف معا من أجل غرينلاند" التي قال إنها موضوعة تحت الأضواء بشكل غير عادي.

وركز في تصريحاته على الشركات الدولية التي تستفيد من أراضي البلاد الغنية بالمعادن، إضافة إلى المنافسة على مواردها الطبيعية من قبل الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي.

إيجيدي وتصريحات ترامب

بعد فوز الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية عام 2024، دعا إلى ضم غرينلاند لتصبح جزءا من الولايات المتحدة، فأثارت هذه التصريحات حفيظة إيجيدي الذي أكد مرارا أن الجزيرة "ليست للبيع" وأن الأمر متروك لشعبها الذي يقرر مستقبلها.

وكان ترامب قد صرح بأنه لا يستبعد استخدام القوة العسكرية أو الاقتصادية لإجبار الدانمارك على منح جزيرة غرينلاند للولايات المتحدة.

وعبرت واشنطن عن اهتمامها بتوسيع وجودها العسكري بالمنطقة، عبر إجراءات منها وضع رادارات في غرينلاند لمراقبة المياه بين الجزيرة وآيسلندا وبريطانيا، إذ تعد تلك المياه بوابة للسفن البحرية والغواصات النووية الروسية.

ومن جانبه، أكد إيجيدي استعداده -في مؤتمر صحفي عقده بداية يناير/كانون الثاني 2025- للتحدث مع ترامب عن تصريحاته بشأن الرغبة في السيطرة على غرينلاند.

وقال إيجيدي إن "غرينلاند لشعبها. لا نريد أن نكون دانماركيين، ولا نريد أن نكون أميركيين. نريد أن نكون غرينلانديين".

وأضاف أنه يتفهم اهتمام ترامب بالجزيرة نظرا لموقعها الإستراتيجي، وأنه منفتح على مزيد من التعاون مع الولايات المتحدة.

الوظائف والمسؤوليات

عضو حزب "مجتمع الشعب" الغرينلاندي عام 2013.

رئيس قسم الشباب بالحزب من 2013 حتى 2015.

عضو برلمان غرينلاند عام 2015.

وزير الموارد الطبيعية عام 2016.

وزير البلديات والبنية التحتية والإسكان عام 2017.

رئيس حزب "مجتمع الشعب" عام 2018.

رئيس حكومة غرينلاند عام 2021.