الشبكة اليهودية الدولية لمناهضة الصهيونية.. حراك يهودي عالمي ضد إسرائيل

الشبكة اليهودية الدولية لمناهضة الصهيونية، حركة أسستها عام 2008 مجموعة من الناشطين اليهود، بهدف مواجهة سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين.

تتركز أهداف الشبكة على تفكيك ما تسميه "نظام الفصل العنصري الإسرائيلي" ودعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم ومقاومة الاحتلال، وعبرت عن ذلك بتنظيم العديد من الاحتجاجات في دول غربية عدة.

التأسيس

تأسست الشبكة اليهودية الدولية لمناهضة الصهيونية عام 2008، في وقت تصاعدت فيه عبر العالم أصوات يهودية ترفض إسرائيل وتتبرأ من تصرفاتها باسم اليهود، وتدين سياسة التطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

تألفت الشبكة، التي أسستها الناشطة اليهودية المناهضة للصهيونية سارة كيرشنار وآخرون، من مجموعة من اليهود الذين ينتمون إلى شبكات محلية في كل من بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وأوروبا وإسرائيل والهند والمكسيك والأرجنتين.

ومن أبرز المؤسسين للشبكة:

سارة كيرشنار: وهي من المؤسسين الرئيسيين، بدأت نشاطها التضامني مع فلسطين أثناء الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي اندلعت عام 2000. وهي من المدافعين عن حقوق الفلسطينيين ومعارضي السياسات الإسرائيلية.

وهي من المؤسسين الرئيسيين، بدأت نشاطها التضامني مع فلسطين أثناء الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي اندلعت عام 2000. وهي من المدافعين عن حقوق الفلسطينيين ومعارضي السياسات الإسرائيلية. مايكل كالمانوفيتش: كان له دور بارز في تعزيز مواقف الشبكة المناهضة للصهيونية، وكرّس جهوده لتعزيز الوعي بحقوق الفلسطينيين ونقد السياسات الإسرائيلية.

كان له دور بارز في تعزيز مواقف الشبكة المناهضة للصهيونية، وكرّس جهوده لتعزيز الوعي بحقوق الفلسطينيين ونقد السياسات الإسرائيلية. سام وينشتاين: وُلد في الولايات المتحدة، وكان من بين المؤسسين المؤثرين في الشبكة. شارك في عدد من الفعاليات والنقاشات الدولية المتعلقة بحقوق الفلسطينيين، كما دعم بقوة تفكيك "النظام العنصري" في إسرائيل.



الأهداف

أوضحت الشبكة في ميثاقها التأسيسي أنها تلتزم بتفكيك "نظام الفصل العنصري الإسرائيلي"، والسعي لعودة اللاجئين الفلسطينيين، وإنهاء استعمار إسرائيل لفلسطين.

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كما أكدت دعمها الحق الكامل للفلسطينيين في تقرير المصير ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى اعتمادها في هذا النضال بشكل رئيسي على الحركات الشعبية الفلسطينية والمنظمات التي يقودها الفلسطينيون.

وتعهدت الشبكة بمعارضة الصهيونية، التي تصفها بأنها تسعى لمنح السلطة السياسية والقانونية والاقتصادية لليهود والشعوب الأوروبية على حساب الشعوب والثقافات الأصلية.

وترفض الشبكة فكرة التوسع الاستعماري المستمر، وكذلك نظرة الصهيونية لفلسطين باعتبارها "أرضا مهملة"، وهو ما تم تبريره من أجل تدمير الحياة الفلسطينية حسب تعبيرها.

كما أوضحت تحديها للمنظمات الصهيونية واللوبيات السياسية التي أُنشئت لدعم وتعزيز "الأفكار الصهيونية".

وعبرت عن التزامها بالتضامن والعمل من أجل العدالة، ودعمها الحركة النضالية المتنوعة التي يقودها الشعب الفلسطيني من أجل مواجهة الظلم.

محطات

بعد بدء إسرائيل حربها على قطاع غزة أواخر عام 2008، نظم محتجون يتبعون للشبكة اليهودية الدولية لمناهضة الصهيونية احتجاجات في مدن بالولايات المتحدة وبلدان أخرى، بما في ذلك تنظيم سلسة بشرية أمام القنصلية الإسرائيلية في مدينة لوس أنجلوس.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2009، شارك أعضاء الشبكة في مسيرة حاشدة أمام مبنى البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في مدينة نيويورك الأميركية.

وأدانت الشبكة عام 2014 تصعيد الاحتلال الإسرائيلي للعنف في قطاع عزة، وأكدت وقوفها مع المقاومة الفلسطينية، داعية المجتمع الدولي إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها المتكررة تجاه الفلسطينيين.

وعقب إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وشن إسرائيل عشرات الغارات على القطاع، نظم أعضاء الشبكة احتجاجات ضمن حراك الجامعات الأميركية الذي يندد بالحرب على غزة.

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وشارك نحو 100 شخص من أعضاء الشبكة في احتجاجات في مدينة سان فرانسيسكو، واحتلوا ردهة في مبنى يضم القنصلية الإسرائيلية، غير أن الشرطة الأميركية اعتقلت العشرات منهم بتهمة التعدي على ممتلكات الغير.

في مطلع عام 2025، اعتقلت شرطة لندن الناشطة اليهودية المناهضة للصهيونية، ياعل كاهن، واستجوبتها قبل أن تطلق سراحها، وتعقيبا على ذلك، قال عضو الشبكة سام ونستون إنه "لدينا حكومة صهيونية تأخذ بعض تعليماتها من القدس والسفارة الإسرائيلية، لا حياد هنا".

وأكد أنهم غاضبون لاعتقال كاهن "لمجرد أنها قارنت بين أفعال النازيين والإبادة الجماعية المروعة التي تُرتكب في غزة"، وقال إن "المذبحة التي راح ضحيتها في الغالب نساء وأطفال تقل أعمارهم عن عام واحد على يد الدولة الإسرائيلية، تستحق مقارنتها بكل أبشع الجرائم في التاريخ".

وأكد أن اعتقالها هو محاولة لإسكات الحركة المتنامية ضد الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل بدعم سياسي وإمدادات عسكرية من حكومات غربية عدة.