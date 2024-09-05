"الهستدروت" أكبر نقابة عمالية في إسرائيل

الاتحاد العام للعمال في إسرائيل -ويعرف اختصار بـ"الهستدروت"- هو اتحاد عمالي أسسته حركات اشتراكية عام 1920 على عهد الانتداب البريطاني في فلسطين، وكان يهدف إلى توحيد معسكر العمال الذي كان يعاني من الانقسامات.

استمر الاتحاد إلى أن تأسست إسرائيل فأصبح أكبر نقابة عمالية فيها، إذ يبلغ عدد أعضائه 799 ألفا، ويضم ممثلين عن الأحزاب السياسية وموظفين في إدارات الدولة والبنوك وشركة الكهرباء والصناعات الدفاعية والموانئ وعدد من القطاعات الأخرى.

تولى رئاسة الاتحاد ديفيد بن غوريون -الذي أصبح فيما بعد أول رئيس وزراء لإسرائيل- ونفذ "الهستدروت" على مر تاريخه حملات وإضرابات للضغط على الحكومات من أجل تغييرات في القوانين والسياسات.

وفي سبتمبر/أيلول 2024، نفذ الاتحاد إضرابا عاما للضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مما أدى لتعطيل الخدمات العامة في عدة مناطق إسرائيلية.

النشأة والتأسيس

تأسس الاتحاد عام 1920 قبل النكبة وقيام إسرائيل بـ28 عاما، وعرف باسم "الاتحاد العام للعمال في أرض إسرائيل"، وصار من أكبر وأقدم المنظمات العمالية في البلاد.

وأسست اتحاد الهستدروت حركات اشتراكية سبقت ظهور "حزب عمال أرض إسرائيل" (وعرف اختصارا بمباي) في اجتماع عقد بمدينة حيفا في الرابع من ديسمبر/كانون الأول 1920.

وحضر الاجتماع 87 ممثلا عن 4433 عاملا بهدف توحيد معسكر العمال في إسرائيل الذي كان يعاني الانقسامات حينها.

وفي أثناء المراحل التأسيسية الأولى عمل الاتحاد على إنشاء مؤسسات اقتصادية ومالية وثقافية وصناعية أسهمت في ظهور إسرائيل.

ووضع بن غوريون هدفين للاتحاد، الأول خدمة العمال والدفاع عن مصالحهم، والثاني المساهمة في بناء إسرائيل ووضع أسس تطويرها.

الرؤية والأهداف

يقول القائمون على اتحاد الهستدروت إنهم يعملون وفقا لرؤية "تعتمد على مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية، والتعاون والتضامن بين العاملين في إسرائيل"، حسب ما ورد في موقعه الرسمي.

ويهدف الاتحاد إلى شراكات مع الحكومة ومنظمات أرباب العمل بغرض ضمان بيئة مناسبة للعمال، لتحسين وضعهم.

كما يدعو لعدم التمييز ضد العمال، ويسعى لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل الإسرائيلية.

الأعلام والرموز

ديفيد بن غوريون

ولد ديفيد بن غوريون يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول 1886 في بولنسك (بولندا) عندما كانت تابعة لروسيا. وعمل محاميا وتأثر بأفكار حزب العمال الاشتراكي الذي عرف بـ"عمال صهيون".

هاجر إلى فلسطين عام 1906، وساهم في إنشاء اتحاد الهستدروت وترأسه حتى عام 1935، وأصبح أول رئيس للوزراء في إسرائيل (1948–1953) وأحد المؤسسين الأوائل لها.

آمن بما يسمى بـ"الصهيونية العملية"، التي هدفت إلى إقامة دولة إسرائيل وتثبيتها عبر فرض الأمر الواقع، وتأثر بأفكار ثيودور هرتزل والمؤتمر الصهيوني الثالث في بازل بسويسرا.

دعا إلى إقامة "كومنولث يهودي" في فلسطين، ثم أيد خطة التقسيم الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1947، التي دعت إلى إقامة دولتين منفصلتين، واحدة لليهود وأخرى للفلسطينيين.

أرنون بار ديفيد

ولد ونشأ في كريات شالوم بتل أبيب عام 1957، وصار الرئيس الـ16 لاتحاد "الهستدروت" بعد انتخابه في مارس/آذار 2019، خلفا لآفي نيسنكورن، وأعيد انتخابه في مايو/أيار 2022.

وقبل توليه منصب رئاسة الهستدروت، شغل بار ديفيد منصب رئيس اتحاد "الموظفين الإداريين والخدمة العامة" (2006-2019)، كما كان رئيسا لـ"لجنة عمال بلدية تل أبيب" أكثر من عقد. وخدم رائدا احتياطيا في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

أبرز المحطات

نفذ اتحاد الهستدروت أثناء مسيرته حملات وإضرابات بهدف الضغط على الحكومات الإسرائيلية.

وعام 2003 نفذ الاتحاد إضرابا شاملا احتجاجا على قرار الحكومة السيطرة على صندوق تعويضات الموظفين، وردا على تهديدات وزارة المالية بإلغاء عقود العمل والتسريحات الجماعية في القطاع العام.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2004 أضرب أعضاء الهستدروت عن العمل احتجاجا على قرارات الحكومة بخفض الوظائف والإنفاق، وهو ما تسبب بشلل في الخدمات العامة في إسرائيل.

وعام 2006 نظم القطاع الحكومي في إسرائيل إضرابا عاما عن العمل بدعوة من الهستدروت، احتجاجا على تأخر دفع الرواتب شهورا عدة.

وفي الثاني من سبتمبر/أيلول 2024 نفذ الاتحاد إضرابا عاما للضغط على نتنياهو للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإبرام صفقة تبادل لإعادة الأسرى.

وفي اليوم نفسه أمرت محكمة العمل في تل أبيب بوقف الإضراب العام، الذي عطل الخدمات العامة في مناطق عدة بإسرائيل.