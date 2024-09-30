حزب "قائمة غزة" تنظيم سياسي أسسه مؤيدون لفلسطين في النمسا

حزب سياسي تأسس عام 2024 في النمسا، يهدف إلى رفع مستوى الوعي بالقضية الفلسطينية والضغط من أجل وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية، وخاصة في قطاع غزة، مع التركيز على حقوق الإنسان والعدالة، اتخذ الحزب من عبارة "ارفع صوتك ضد الإبادة الجماعية" شعارا له.

نشأة حزب "قائمة غزة"

بدأت خطوات تشكيل الحزب مع اقتراب موعد الانتخابات النمساوية في مايو/أيار 2024، بهدف زيادة الوعي العام بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.

تشكل الحزب على يد مؤيدين للفلسطينيين في النمسا، يُعارضون عدوان إسرائيل على القطاع بعد معركة طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مستوطنات غلاف غزة.

يركز برنامج الحزب على هدف رئيسي هو إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، ويطالب "بوقف فوري للدعم العسكري والاقتصادي والسياسي الذي تقدمه النمسا والاتحاد الأوروبي لإسرائيل".

وتقول عالمة الاجتماع "إيرينا فانا" إن الحزب نشأ بفكرة اتخاذ الانتخابات وسيلة لجذب انتباه الرأي العام إلى القضية الفلسطينية، وتسليط الضوء على تواطؤ الأحزاب السياسية الأخرى في الإبادة الجماعية التي تحدث هناك.

وأكدت أنه تم توحيد مجموعات متنوعة لتحقيق هدف الحزب، وجُمعت التوقيعات في العاصمة فيينا وأجزاء أخرى من البلاد لتقديمها إلى اللجنة الانتخابية.

حاز الحزب على دعم كاف يؤهله لخوض الانتخابات العامة في النمسا، في 29 سبتمبر/أيلول 2024.

أوضحت فانا أن كلمة "قائمة" في اسم الحزب تعني "قائمة انتخابية"، التي تضم أسماء كثيرة لناشطين مناهضين للحرب.

قائمة الترشيح

نجح المؤسسون في تسجيل الحزب رسميا عبر مشاركته في الانتخابات العامة، كما حققوا أكثر من 3 آلاف تفويض. وقدموا قائمة رسمية بـ24 مرشحا ومرشحة متوزعين على عموم المحافظات النمساوية، ومتنوعي الأصول بين نمساويين وأتراك وبوسنيين وعرب وأفارقة، يدينون بديانات مختلفة: الإسلام والمسيحية واليهودية، ومنهم لادينيون.

أهداف حزب قائمة غزة

يسعى الحزب إلى زيادة الوعي العام بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة تعزيز القيم الإنسانية والعدالة.

ويهدف إلى تسليط الضوء على القضية الفلسطينية، مُطلقا شعار "صوّت ضد الإبادة الجماعية"، في محاولة لمواجهة الأحزاب التي التزمت الصمت إزاء الحرب الإسرائيلية على غزة، والضغط من أجل وقف الأنشطة العسكرية الإسرائيلية، مع التركيز على حقوق الإنسان والعدالة.

أبرز الشخصيات التي ترشحت على قائمة حزب غزة