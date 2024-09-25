"قادر 1".. صاروخ متوسط المدى قصف به حزب الله مقر الموساد
25/9/2024-|آخر تحديث: 25/9/202406:04 م (بتوقيت مكة المكرمة)
صاروخ باليستي إيراني متوسط المدى، وهو نوعان، بحري وجوي، ويشكل جزءا أساسيا من ترسانة إيران وحزب الله في مواجهة إسرائيل، ويملك منه الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني أعدادا كبيرة.
التصنيع
كشفت إيران عن الصاروخ الباليستي "قادر 1" لأول مرة في الثاني من سبتمبر/أيلول 2013 بالعاصمة طهران.
و"قادر 1″ صاروخ من الصواريخ الباليستية ونسخة مطورة من صواريخ سكود، التي لا يتجاوز مداها 300 كيلومتر.
المواصفات
- يصل مداه إلى 300 كيلومتر.
- يبلغ طوله 740 سنتيمترا.
- قطره 36 سنتيمترا.
- تصل سرعته إلى 0.9 ماخ.
- وزن غطائه يبلغ 200 كيلوغرام.
- يرتفع من 20 إلى 30 مترا فوق مستوى سطح البحر.
- قادر على الطيران بارتفاع 3 إلى 5 أمتار فوق الماء في المرحلة النهائية من الاقتراب من الهدف.
القدرات والمميزات
- يساعده مداه على ضرب أهداف في عُمق إسرائيل.
- يمكن تعديل الصاروخ ليصير دقيقا أكثر وقادرا على حمل رؤوس حربية مختلفة، تقليدية أو نووية.
- بإمكانه ضرب الأهداف الساحلية والزوارق بدقة عالية وقوة تدميرية كبيرة.
- يمكن إطلاقه من الشاطئ ومن البحر ومن البر.
- مرونته التشغيلية عالية ويملك قدرة كبيرة على الحركة.
- يعد بالنسبة للبحرية الإيرانية خيارا مناسبا للدرع الدفاعي الصاروخي.
- يستطيع التعامل مع الحرب الإلكترونية واكتشاف موقع رادار العدو.
- صاروخ خفيف الوزن نسبيا ما يُمكّنه من الطيران على ارتفاعات منخفضة وبدقة عالية.
- يُستعمل ضد الأهداف السطحية.
- رأسه الحربية من النوع شديد الانفجار.
- يستطيع اختراق دروع السفن ذات الصمامات المتأخرة.
- يتمتع بقوة تدميرية عالية ضد الأهداف الساحلية والسفن الحربية.
- يستخدم نظام الطيار الآلي الرقمي الذي يضبط مسار طيرانه نحو الهدف ويضمن إصابته.
- تعتمد منظومة توجيه صاروخ قادر على رادار داخلي نشط.
- قادر على التوجيه والتحكم المتفوق.
- يمكن تركيبه على طائرات مثل مروحية ميل 17 ومقاتلة إف 4 فانتوم، ما يجعله أكثر دقة وأسرع في تدمير الأهداف.
المصدر : الصحافة اللبنانية