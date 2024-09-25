"قادر 1".. صاروخ متوسط المدى قصف به حزب الله مقر الموساد

صاروخ باليستي إيراني متوسط المدى، وهو نوعان، بحري وجوي، ويشكل جزءا أساسيا من ترسانة إيران وحزب الله في مواجهة إسرائيل، ويملك منه الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني أعدادا كبيرة.

التصنيع

كشفت إيران عن الصاروخ الباليستي "قادر 1" لأول مرة في الثاني من سبتمبر/أيلول 2013 بالعاصمة طهران.

و"قادر 1″ صاروخ من الصواريخ الباليستية ونسخة مطورة من صواريخ سكود، التي لا يتجاوز مداها 300 كيلومتر.

المواصفات

يصل مداه إلى 300 كيلومتر.

يبلغ طوله 740 سنتيمترا.

قطره 36 سنتيمترا.

تصل سرعته إلى 0.9 ماخ.

وزن غطائه يبلغ 200 كيلوغرام.

يرتفع من 20 إلى 30 مترا فوق مستوى سطح البحر.

قادر على الطيران بارتفاع 3 إلى 5 أمتار فوق الماء في المرحلة النهائية من الاقتراب من الهدف.

القدرات والمميزات