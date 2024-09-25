إبراهيم قبيسي.. قائد منظومة صواريخ حزب الله الذي اغتالته إسرائيل

إبراهيم قبيسي قيادي عسكري في حزب الله اللبناني، انضم إلى صفوفه منذ انطلاقته عام 1982، وتدرج فيه حتى تولى مسؤولية وحدة بدر العسكرية شمالي نهر الليطاني، وقاد عددا من التشكيلات الصاروخية في الحزب.

المولد والنشأة

ولد إبراهيم قبيسي -الذي يلقب بـ"الحاج أبو موسى"- في بلدة زبدين في جنوبي لبنان يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول 1962.

التجربة القتالية

انضم قبيسي إلى صفوف المقاومة الإسلامية منذ انطلاقتها عام 1982، وتدرج في مسؤولياتها التنظيمية وهياكلها، وخضع لتدريبات ودورات قيادية عليا.

أشرف قبيسي على عدد من عمليات المقاومة ضد إسرائيل، وخطط لعدد منها، أبرزها كان عند توليه مسؤولية الجناح العسكري "محور الإقليم" بين عامي 1998 و2000.

ومع مطلع القرن الـ21، تولى مسؤولية "وحدة بدر العسكرية" شمالي نهر الليطاني حتى عام 2018، كما قاد عددا من التشكيلات الصاروخية في حزب الله.

وقال الجيش الإسرائيلي لحظة إعلانه اغتيال قبيسي إنه كان "قائد منظومة الصواريخ والقذائف في حزب الله".

الاغتيال

وفي 24 سبتمبر/أيلول 2024، استهدفت إسرائيل قبيسي بغارة جوية نفذتها بطائرات من طراز "إف-35" على منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية.

وأكد حزب الله مقتل قائده، قائلا إنه "ارتقى شهيدا على طريق القدس"، وهي العبارة التي يستخدمها التنظيم للإشارة إلى مقاتليه الذين يسقطون بنيران الجيش الإسرائيلي.