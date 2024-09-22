فادي طويل.. شهيد سُمّي عليه صاروخ لحزب الله

مناضل لبناني انضم لصفوف المقاومة عام 1982، شارك في مهمات نضالية عدة، تراوحت بين عمليات رصد واستطلاع وكمائن في عمق الشريط المحتل. استشهد يوم 30 مايو/أيار 1987 أثناء مشاركته في عملية بدر الكبرى.

مولد ونشأة فادي طويل

ولد فادي حسن طويل يوم 10 مايو/أيار 1969 في منطقة بيروت الغربية، وينحدر أصله من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، عاصر في طفولته الحرب الأهلية اللبنانية.

عُرف بالتزامه الديني وتواضعه وبره بوالديه وجيرانه، وهو شقيق القائد في حزب الله وسام طويل، الذي استشهد في قصف إسرائيلي لجنوب لبنان في يناير/كانون الثاني 2024، أثناء دعم الحزب للمقاومة في غزة خلال معركة "طوفان الأقصى".

عام 1985 حج إلى بيت الله الحرام وعمره 16 عاما.

الدراسة والتكوين العلمي

أنهى دراسة المرحلة الابتدائية بمدرسة المقاصد في منطقة رأس النبع، ثم انتقل إلى مدرسة خربة سلم الرسمية لدراسة المرحلة الإعدادية.

درس 4 سنوات في حوزة خربة سلم التي تهتم بتدريس العلوم الإسلامية.

التجربة النضالية لفادي طويل

انضم إلى صفوف المقاومة الإسلامية في لبنان عام 1982، وتلقى عدة دورات عسكرية، رغم قصر الفترة بين انضمامه لصفوف المقاومة واستشهاده، إلا أنه شارك في عدة مهام، شملت عمليات مراقبة واستطلاع، إضافة لنصب كمائن في عمق المناطق المحتلة.

آخر عملية عسكرية

كانت العملية التي أطلق عليها حزب الله "بدر الكبرى" آخر العمليات العسكرية التي شارك بها فادي، ونفذتها المقاومة ضد المواقع العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي وجيش لبنان الجنوبي الذي كان يتزعمه أنطوان لحد، والذي تعاون مع الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على جنوب لبنان.

بدأت العملية يوم 30 مايو/أيار 1987 باقتحام 4 مواقع عسكرية إسرائيلية قرب مدينة جزين، واستمرت نحو 10 ساعات متواصلة.

دمر سلاح الهندسة دبابة ميركافا عندما حاولت التدخل، واستولى المقاومون على آلية نصف مجنزرة ومدفع هاون عيار 81 ميليمترا وعدد من الرشاشات، كما فجروا 6 مواقع للمدفعية، وقُتل فيها عدد كبير من الإسرائيليين.

صاروخ فادي

هو صاروخ أرض -أرض تكتيكي سوري الصنع، من الصواريخ الموجهة متوسطة المدى، وتتميز بدقتها، وفعاليتها ضد المواقع المحصنة والتجمعات الكبيرة للقوات المستهدفة.

سمي هذا الصاروخ على الشهيد فادي طويل، وينتمي للترسانة العسكرية لحزب الله، الذي أدخله الخدمة أثناء حرب يوليو/تموز 2006.

تبلغ كتلة الرأس المتفجرة لصاروخ فادي 2 نحو 170 كيلو غراما، وطوله 6 أمتار ويصل مداه إلى 100 كيلومتر، وعياره 303 مليمترات، يعادل خيبر "إم 302".

استخدمه حزب الله في سبتمبر/أيلول 2024 عندما أطلق سلسلة هجمات صاروخية على شمال إسرائيل والجولان السوري المحتل، استهدفت قاعدة ومطار رامات دافيد، وشركة رافائيل للصناعات العسكرية الإسرائيلية.

الاستشهاد

استشهد فادي طويل يوم 30 مايو/أيار 1987 مع عدد من المقاومين أثناء مشاركتهم في عملية بدر الكبرى.

بقي جثمانه في أرض المعركة 8 أيام، وبعدها تمكن رفاقه من سحبه وتشييعه بمشاركة أهالي القرى المجاورة لخربة سلم، ودُفن يوم 8 يونيو/حزيران 1987.