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إلياس خوري روائي لبناني جمع بين هم الأدب ووجع فلسطين

FILE - Lebanese prominent writer and intellectual Elias Khoury speaks during an interview with The Associated Press at his office in the Institute for Palestine Studies in Beirut, Lebanon, Friday, Aug. 8, 2014. (AP Photo/Bilal Hussein, File)
إلياس خوري جمع بين الكتابة الأدبية والنشاط السياسي (الأوروبية)
18/9/2024

إلياس خوري كاتب روائي ومفكر لبناني ولد عام 1948 في العاصمة اللبنانية بيروت، لعائلة مسيحية أرثوذكسية. أظهر تأثره بالقضية الفلسطينية منذ شبابه، وزار مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن عام 1967، وانضم إلى حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح).

تميزت رواياته بأصالة الأسلوب وعمق السرد، ومن أشهرها "باب الشمس" الصادرة عام 1998 وتناولت معاناة اللاجئين الفلسطينيين، وحُولت لاحقا إلى فيلم سينمائي.

شارك في تحرير عدة مجلات وصحف، منها "الدراسات الفلسطينية" و"النهار" و"القدس العربي". وترجمت أعماله إلى لغات عدة وحصل على جوائز عديدة مثل جائزة فلسطين الكبرى وجائزة الثقافة العربية من منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (يونسكو).

توفي في 15 سبتمبر/أيلول 2024 بعد معاناة طويلة مع المرض، واعتبر الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين أن وفاته "خسارة كبيرة للمشهد الثقافي العربي".

مولد ونشأة إلياس خوري

ولد إلياس خوري في 12 يوليو/تموز 1948، بمنطقة الأشرفية بالعاصمة اللبنانية بيروت، لعائلة مسيحية أرثوذكسية من الطبقة المتوسطة، وتزوج وله أبناء.

بدأ اهتمامه بالقراءة منذ صغره، متأثرا بأعمال الروائي اللبناني جرجي زيدان، وروايات من الأدب العربي والروسي الكلاسيكي.

epa01780957 Lebanese writer Elias Khoury presents the Spanish-language version of his book 'The Sun Cave' in Madrid, Spain, 02 July 2009. The book is the first ever novel written in arabic language on the Palestinian people's tragedy. Khoury worked at a Palestinian refugee camp for seven year. EPA/JAVIER LIZON
إلياس خوري أثناء تقديم الترجمة الإسبانية لروايته "باب الشمس" في مدريد عام 2009 (الألمانية)

الدراسة والتكوين العلمي

أكمل إلياس خوري دراسته الثانوية عام 1966 في بيروت، ثم درس التاريخ في الجامعة اللبنانية وتخرج منها عام 1971، كما حصل على درجة الدكتوراه في التاريخ الاجتماعي من جامعة باريس بفرنسا.

التجربة السياسية والأدبية لإلياس خوري

عرف عن إلياس خوري أنه أحد أبرز الأدباء المناصرين للقضية الفلسطينية، إذ زار عقب دراسته الثانوية مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن عام 1967، وانضم في العام ذاته إلى حركة فتح إحدى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

غادر الأردن بعد أحداث "أيلول الأسود" عام 1970، وسافر إلى باريس، قبل أن يعود إلى لبنان. شارك في الحرب الأهلية اللبنانية التي اندلعت عام 1975 وأصيب بجروح خطيرة.

منذ عام 1972 عمل خوري في مجلات وصحف عدة، منها مجلة "مواقف"، و"شؤون فلسطينية"، و"الكرمل"، و"السفير"، و"الدراسات الفلسطينية"، وصحيفة "النهار"، و"القدس العربي". كما شغل منصب المدير الفني لمسرح بيروت، وكان مديرا مشاركا لمهرجان سبتمبر للفنون المعاصرة.

تميزت رواياته بأصالة الأسلوب وسلاسة السرد وعمق تصوير المشاعر الإنسانية، ومن أبرزها "عن علاقات الدائرة"، و"أبواب المدينة"، و"رحلة غاندي الصغير"، و"مملكة الغرباء"، و"رائحة الصابون"، و"أولاد الغيتو".

كما اشتهر بتأليف رواية "باب الشمس" عام 1998، والتي تناولت سردا مؤثرا لتجربة اللاجئين الفلسطينيين وتاريخهم، وحُولت إلى فلم سينمائي من إخراج المصري يسري نصر الله.

ترجمت رواياته إلى لغات عدة، منها الإنجليزية والفرنسية والهولندية والألمانية والعبرية وغيرها، كما ألف 3 مسرحيات وكتب مقالات وكتبا نقدية.

Novelist/playwright Elias Khoury attends Face-to-Face: Confronting the Torturers: A PEN Freedom to Write event at Joe's Pub on April 29, 2010 in New York City. *** Local Caption ***
إلياس خوري في إحدى الفعاليات الثقافية بنيويورك عام 2010 (غيتي)

وإلى جانب عمله كاتبا روائيا، درّس في جامعات محلية ودولية من بينها جامعة نيويورك وشيكاغو وجورج تاون وبواتييه (في فرنسا) وجامعة لندن وجامعة برلين والجامعة الأميركية في بيروت والجامعة اللبنانية الأميركية والجامعة اللبنانية.

وبشأن القضية الفلسطينية قال إلياس خوري في تصريحات إنه يعتبرها "قضية إنسانية، بل هي أكبر قضية إنسانية في الزمن الحالي".

ووصف تجربته السياسية بأنها كانت "حماس شاب يشارك من خلال الحس الإنساني، والتماهي مع المهمشين والمقهورين لأنه واحد منهم".

وفي مقال خطّه من سريره في المستشفى في يوليو/تموز 2024 بعنوان "عام من الألم"، استذكر معاناته من "وجع لا سابق له"، وكتب "غزة وفلسطين تُضربان بشكل وحشي منذ ما يقارب العام، وهما صامدتان لا تتزحزحان. إنهما النموذج الذي أتعلم منه كل يوم حبّ الحياة".

الوظائف والمسؤوليات

  • عضو في حركة فتح.
  • كاتب في مجلات وصحف عدة.
  • المدير الفني لمسرح بيروت.
  • مدير مشارك لمهرجان سبتمبر للفنون المعاصرة.
  • أستاذ في جامعات محلية ودولية.
غلاف باب الشمس للكاتب الياس خوري
رواية باب الشمس أشهر مؤلفات إلياس خوري (الجزيرة)

المؤلفات والإنجازات

ألف إلياس خوري خلال مسيرته مجموعة من الروايات زادت عن 10، وترجمت إلى لغات عدة، من أبرزها:

  • عن علاقات الدائرة 1975.
  • باب الشمس 1998.
  • أبواب المدينة 1981.
  • رحلة غاندي الصغير 1989.
  • مملكة الغرباء 1993.
  • رائحة الصابون 2000.
  • إنها نائمة 2007.
  • سينالكول 2012.
  • أولاد الغيتو 2016.

كما حاز جوائز وأوسمة عدة منها:

  • جائزة فلسطين الكبرى عن روايته "باب الشمس".
  • جائزة الثقافة العربية من منظمة يونسكو عام 2011.
  • وسام جوقة الشرف الإسباني 2011.
  • جائزة كتارا للرواية العربية عام 2016.
PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 24. Lebanese writer Elias Khoury poses during a portrait session on September 24, 2013 in Paris, France. (Photo by Ulf Andersen/Getty Images)
إلياس خوري نال أوسمة وجوائز عدة وكتب مؤلفات متنوعة (غيتي)

الوفاة

توفي إلياس خوري يوم الأحد 15 سبتمبر/أيلول 2024، عن عمر ناهز 76 عاما، بعد معاناة مع مرض استدعى مُكثه في المستشفى أشهرا طويلة.

ونعاه أدباء وكتاب وفنانون من مختلف الدول العربية، منهم المؤرخ اللبناني فواز طرابلسي، والروائي الفلسطيني أحمد حرب، ورسام الكاريكاتير السوري سعد حاجو، والشاعر المصري زين العابدين فؤاد.

ونعته حركة فتح معبرة عن "فخرها واعتزازها بهذه القامة الروائية وبما جسدته من إرث سيكون وثيقة لكل الأجيال السابقة واللاحقة ولسان حق فلسطيني بلغات الإنسانية المؤمنة بنضال شعبنا الفلسطيني وصولا للحرية والخلاص".

واعتبر الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين وفاته "خسارة كبيرة للمشهد الثقافي العربي"، مؤكدا أن "إرثه سيبقى أمانة للأجيال المتعاقبة".

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية

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