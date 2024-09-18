ألفريد غروس تلميذ أينشتاين الذي اخترع جهاز "البيجر"

ألفريد غروس مخترع كندي، لقب بـ "الأب المؤسس للاتصال اللاسلكي"، ولد عام 1918 في مدينة تورنتو بكندا، ثم انتقل مع عائلته إلى مدينة كليفلاند في الولايات المتحدة الأميركية في سن مبكرة.

بدأ اهتمامه بالراديو في سن التاسعة، ومع مرور الوقت نما شغفه بالإلكترونيات. تلقى تعليمه العالي تحت إشراف العالم الفيزيائي الألماني السويسري ألبرت أينشتاين، في معهد الدراسات المتقدمة.

حصل على 12 براءة اختراع، منها أول راديو شخصي محمول باليد وجهاز الاتصال اللاسلكي ونظام الاتصالات أرض-جو أثناء الحرب العالمية الثانية، وجهاز البيجر، واختراعات أخرى ساهمت في تطوير عالم التكنولوجيا لسنوات طويلة.

مولد غروس ونشأته

ولد ألفريد غروس في 22 فبراير/شباط 1918 بمدينة تورنتو جنوب مقاطعة أونتاريو بكندا، وانتقل مع عائلته منذ طفولته إلى مدينة كليفلاند في الولايات المتحدة.

بدأ اهتمامه بالراديو عندما كان في التاسعة من عمره، حينما سافر مع أسرته عبر سفينة بخارية، وذهب إلى مقصورة تشغيل الراديو وقضى رحلته كاملة في مراقبة أفراد طاقم السفينة وهم يعملون، وهو ما أثار في نفسه حبا كبيرا لهذا المجال.

الدراسة والتكوين العلمي

درس غروس في مدرسة مايفيلد الثانوية بالولايات المتحدة، والتحق عام 1936 بجامعة كيس وسترن ريزيرف بكليفلاند، حيث درس الهندسة الكهربائية.

تم اختياره للدراسة بمعهد الدراسات المتقدمة في بلدة بيرنستون، وتعلم على يد الفيزيائي ألبرت أينشتاين.

تجربة ألفريد غروس في الاختراع

بدأ ألفريد غروس يتلمس خطواته الأولى في مجال الراديو وهو في سن الثانية عشرة من عمره، إذ صنع جهاز راديو خاصا به جمعه من قطع خردة من قبو المنزل.

وفي سن السادسة عشر حصل على رخصة مشغل راديو للهواة، غير أنه شعر بالإحباط من أنه لم يكن يستطيع حمله والتجول به والتحدث مع الهواة الآخرين.

راودته فكرة اختراع راديو محمول، وبحلول عام 1938 حصل على براءة اختراع أول راديو شخصي محمول باليد ثنائي الاتجاه، أو ما عرف بـ "جهاز اتصال لاسلكي"، وكان قادرا على الإرسال والاستقبال من مسافة قصيرة على الأرض.

في عام 1941، لفت الجهاز انتباه مكتب الخدمات الإستراتيجية الأميركية -الذي أصبح فيما بعد وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية– فعينه خلال الحرب العالمية الثانية مسؤولا عن مشروع لتصميم نظام اتصالات أرض-جو ثنائي الاتجاه للاستخدام العسكري.

سمح هذا النظام للقوات على الأرض بالتواصل مع طياري قاذفات سلاح الجو الملكي البريطاني الذين كانوا يحلقون على ارتفاعات عالية. وقد قال رؤساء هيئة الأركان المشتركة الأميركيين لاحقا عن الجهاز إنه ساعد في إنقاذ ملايين الأرواح أثناء الحرب العالمية الثانية.

في أواخر أربعينيات القرن العشرين، أسس غروس شركة "سيتيزنس راديو كوربوريشن" لتصنيع أجهزة الراديو ثنائية الاتجاه للاستخدام الشخصي.

واخترع عام 1949 جهاز "البيجر" أو ما عرف بجهاز النداء اللاسلكي، الذي استخدم في مجال الطب والطوارئ، كما باعه للمزارعين وقوة خفر السواحل الأميركية لاستخدامه.

في عام 1951 ابتكر غروس أول هاتف لاسلكي، تلاه عام 1958 اختراعه أول آلة حاسبة تعمل بالبطاريات، وتم تطويرها للجيش حينها.

وفي خمسينيات القرن العشرين سعى غروس لجذب اهتمام شركات الهاتف الأميركية لاختراعاته وأفكاره بشأن الهاتف المحمول، غير أن شركة بيل تلفون لم تظهر اهتمامها، في حين تخوفت الشركات الأخرى من احتكار بيل لخطوط الاتصالات.

حصل جهاز "البيجر" عام 1958على موافقة لجنة الاتصالات الفدرالية من أجل الاستخدام العام.

استمر غروس في اختراعاته في خمسينيات وستينيات القرن العشرين، فحصل على 12 براءة اختراع.

في سنواته الأخيرة عمل مع شركة "أوربيتال ساينس كورب" في مجال علوم الفضاء، وساهم في تطوير أجهزة التوقيت الرقمية في صواريخ تايتان وأطلس ومينوتمان. كما اخترع جهازا لكشف أصل وموقع الرعد.

عمل ألفريد غروس أيضا في مجال التدريس، وألقى محاضرات على طلاب المدارس الابتدائية والثانوية عن التكنولوجيا والاختراعات.

إنجازات غروس وجوائزه

حقق ألفريد غروس إنجازات واسعة في عالم الابتكار، إذ حصل على 12 براءة اختراع تميزت بكونها علامات فارقة في مجالات متعددة، ومن أبرز اختراعاته:

جهاز الاتصال اللاسلكي (1938).

نظام اتصالات أرض-جو (1941).

جهاز النداء اللاسلكي (البيجر) (1949).

أول هاتف لاسلكي (1951).

أول آلة حاسبة تعمل بالبطاريات (1958).

جهاز كاشف لأصل وموقع الرعد.

وحصل غروس على جوائز عدة منها:

جائزة فريد لينك من نادي الراديو الأميركي.

ميدالية مئوية من معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات.

ميدالية ماركوني الذهبية للإنجاز من جمعية مشغلي الراديو القدامى.

جائزة إدوين هوارد أرمسترونغ للإنجاز.

تكريم من الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان.

وفاته

توفي ألفريد غروس في 21 ديسمبر/كانون الأول عام 2000، عن عمر ناهز 82 عاما، بصن سيتي في ولاية أريزونا الأميركية.