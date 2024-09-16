محمد غازي الجلالي رئيس وزراء سوريا المنحدر من الجولان

محمد غازي الجلالي سياسي ومهندس سوري، شغل منصب وزير الاتصالات والتقانة عام 2014، وعمل أستاذا مساعدا في جامعة دمشق قبل أن يرأس الجامعة السورية الخاصة عام 2023. عيّن رئيسا للوزراء في سبتمبر/أيلول 2024، وأصبح أول شخصية من الجولان في هذا المنصب منذ عهد حافظ الأسد.

المولد والنشأة

ولد محمد غازي الجلالي عام 1969 في العاصمة السورية دمشق، وتنحدر أصوله من قرى الجولان السوري المحتل.

متزوج وله 3 أبناء، ولدان وبنت.

الدراسة والتكوين العلمي

حصل الجلالي على الإجازة (البكالوريوس) في الهندسة المدنية من جامعة دمشق عام 1992، وبعدها على دبلوم الدراسات العليا في الهندسة المدنية بالجامعة نفسها عام 1994.

التحق بجامعة عين شمس المصرية عام 1997 وتخرج فيها حاصلا على الماجستير في الهندسة المدنية، وأكمل الدكتوراه فيها عام 2000 في تخصص الاقتصاد الهندسي.

أبرز الوظائف والمسؤوليات

عيّن عضوا في مجلس إدارة المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية عام 2005 حتى 2013، وعضوا في مجلس التعليم العالي بوزارة التعليم العالي عام 2008.

عمل الجلالي بعدها معاونا لوزير الاتصالات والتقانة عام 2008، ورئيسا لمجلس إدارة المؤسسة العامة للبريد في الفترة نفسها، قبل أن يشغل منصب وزير الاتصالات والتقانة عام 2014 حتى 2016.

ترأس مجلس أمناء مجموعة صناع الجودة العرب عام 2019، وكان نائب رئيس المجلس الاستشاري العربي للخدمات العلمية الإلكترونية.

عمل أستاذا مساعدا ورئيسا لقسم الهندسة المدنية والبيئية في جامعة يرموك الخاصة، وأستاذا مساعدا في جامعة دمشق، قبل أن يتولى رئاسة الجامعة السورية الخاصة عام 2023.

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما كلّف فيه الجلالي بتكشيل حكومته خلفا لرئيس الوزراء السابق حسين عرنوس يوم 14 سبتمبر/أيلول 2024، وصار بذلك أول شخصية سياسية من الجولان تكلف بتشكيل الحكومة السورية منذ عهد الرئيس السوري السابق حافظ الأسد.

وخضع الجلالي لعقوبات من الاتحاد الأوروبي عام 2014 بسبب مشاركته في "المسؤولية عن القمع العنيف الذي مارسه النظام ضد السكان المدنيين".