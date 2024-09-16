آموس هوكشتاين.. مبعوث أميركي للبنان مولود في إسرائيل

آموس هوكشتاين سياسي ودبلوماسي أميركي، ولد عام 1973 في إسرائيل لعائلة يهودية أميركية. وتلقى تعليمه في مدارس يهودية قبل أن يخدم في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

انتقل إلى عاصمة الولايات المتحدة الأميركية واشنطن، وعمل في عدد من المناصب في الكونغرس الأميركي قبل أن يبدأ العمل في وزارة الخارجية عام 2011، وشغل مناصب مهمة مثل نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة، والمبعوث الخاص، ومنسق شؤون الطاقة الدولية.

برز هوكشتاين في ملفات عدة، مثل العقوبات على إيران والتعاون في مجال الطاقة مع الهند والصين، والملفات الإسرائيلية الإقليمية مثل صفقة الغاز مع الأردن، وترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وجهود خفض التصعيد مع حزب الله.

مولد ونشأة هوكشتاين

ولد آموس هوكشتاين في الرابع من يناير/كانون الثاني 1973 في إسرائيل لأبوين يهوديين أميركيين، وهو يهودي أرثوذكسي.

تزوج من جولي راي رينجل، عضو هيئة التدريس في كلية التعليم المستمر بجامعة جورج تاون الأميركية، ولهما 4 أطفال.

الدراسة والتكوين العلمي

درس هوكشتاين عام 1987 في مدرسة "نتيف مئير" الثانوية الدينية في إسرائيل، قبل أن ينتقل منها إلى مدرسة هارتمان الدينية بالقدس المحتلة.

عقب تخرجه من الثانوية العامة، خدم في جيش الاحتلال الإسرائيلي من عام 1992 إلى عام 1995 قبل أن ينتقل إلى واشنطن.

الوظائف والمسؤوليات

مستشار سياسي أول بلجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي.

نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الطاقة.

المبعوث الخاص ومنسق شؤون الطاقة الدولية.

مستشار بشركات النفط والغاز الخاصة.

مستشار أول لأمن الطاقة بوزارة الخارجية.

مبعوث الولايات المتحدة الأميركية إلى لبنان.

التجربة العملية والسياسية لهوكشتاين

غادر آموس هوكشتاين إسرائيل نحو واشنطن، وهناك سرعان ما اكتسب مكانة في أروقة الحكومة الأميركية، إذ أصبح عضوا ديمقراطيا في لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأميركي، وكبير المستشارين السياسيين للجنة.

أمضى 15 عاما في تقديم المشورة للمسؤولين المنتخبين في الولايات المتحدة وقادة الفكر وشركات النفط والغاز الخاصة، بشأن مبادرات سياسة الطاقة المحلية والعالمية.

بدأ العمل في مكتب موارد الطاقة بوزارة الخارجية عام 2011 في عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما، ثم عُين عام 2014 نائبا لمساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة، قبل أن يشغل منصب المبعوث الخاص ومنسق شؤون الطاقة الدولية.

عمل هوكشتاين وسيطا في صفقة بيع الغاز الموقعة عام 2014 بين إسرائيل والأردن، وزار العراق في العام نفسه، إذ توصل إلى عدة اتفاقيات لتصدير النفط الكردستاني إلى تركيا وأوروبا، وأقنع الإدارة الأميركية بذلك، وحصلت إسرائيل على نصيبها من النفط عبر ميناء عسقلان في يونيو/حزيران 2014.

كما شارك في الجهود الأميركية في ملفات عدة، من بينها العقوبات على إيران، والتعاون في مجال الطاقة مع الهند والصين، والإستراتيجية بشأن روسيا، والحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

خدم هوكشتاين في وزارة الخارجية الأميركية حتى عام 2017، حيث غادر في عهد الرئيس دونالد ترامب وعمل في القطاع الخاص في شركات النفط والغاز، وفي مجلس إدارة المجلس الأطلسي، ومركز بيلفر التابع لكلية كينيدي للإدارة الحكومية في جامعة هارفارد.

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في العاشر من أغسطس/آب 2021 تعيين هوكشتاين مستشارا أول لأمن الطاقة.

قاد هوكشتاين -بصفته منسقا رئاسيا خاصا بالطاقة- الوساطة الأميركية بين لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية، والتي انتهت بتوقيع وثيقة اتفاق في أكتوبر/تشرين الأول 2022 وصفها الرئيس الأميركي جو بايدن بـ"التاريخية".

وفي أغسطس/آب 2023، زار هوكشتاين لبنان مجددا لتقييم إمكانية إجراء مباحثات لترسيم الحدود البرية بينها وبين إسرائيل.

كما قاد الجهود الأميركية في أغسطس/آب 2024 لخفض التصعيد الدائر بين حزب الله اللبناني وإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة.