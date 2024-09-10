قرية أبو ديس.. احتلتها إسرائيل عام 1967 وقسمها جدار الفصل

قرية أبو ديس بلدة فلسطينية تقع شرق مدينة القدس، وكانت مركزا لجيش صلاح الدين الأيوبي. تأثرت بجدار الفصل الإسرائيلي الذي أدى إلى مصادرة أراضٍ منها وفصل أجزائها والتفرقة بين سكانها.

تضم القرية معالم كثيرة أبرزها جامعة القدس، وفيها كذلك العديد من الآبار والمغارات التاريخية.

الموقع

تقع قرية أبو ديس في ظاهر القدس الشرقي، وتبعد حدودها الغربية عن المسجد الأقصى نحو 3 كيلومترات، بارتفاع يصل إلى 630 مترا عن مستوى سطح البحر.

تبلغ مساحة مجمل أراضيها 28 ألفا و232 دونما (الدونم يعادل ألف متر مربع)، تشغل منها بنايات ومنازل البلدة 1411 دونما.

يحول جدار الفصل بينها وبين مركز مدينة القدس، لذلك تقع في نطاق الضفة الغربية وتتبع محافظة القدس.

وتحيط بالقرية أراضي قرى الخان الأحمر والنبي موسى وعرب السواحرة وصور باهر وسلوان والطور والعيزرية.

احتلتها إسرائيل عام 1967 في حرب يونيو/حزيران، وعند توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وسلطات الاحتلال، كانت أبو ديس من ضمن الأراضي التابعة لسلطة المنظمة، وأسست فيها السلطة الوطنية الفلسطينية مجلسا بلديا.

التاريخ

بلدة أبو ديس من القرى التي حررها صلاح الدين الأيوبي قبل تحريره مدينة القدس عام 1187م، وكانت هي والبلدات المجاورة مقرا لجيشه وقاعدة متقدمة لشن الهجمات على الصليبيين في مدينة القدس بغرض تحريرها.

وعلى الرغم من قربها من مدينة القدس، فقد فصلها عنها الاحتلال الإسرائيلي وألحقها بلواء بيت لحم.

وقد تكرس هذا الفصل بعد عام 1993 مع بدء الاحتلال بعزل القدس عن محيطها الحيوي وعن البلدات والقرى التابعة لها عبر إقامة الحواجز على مداخلها.

وفصل الاحتلال بلدة أبو ديس عن بقية مدن الضفة الغربية من أجل خلق واقع جديد، على الرغم من أن جزءا كبيرا من مساحة البلدة (الجهة الغربية والجنوبية الغربية) تابع لما يسمى بلدية القدس.

وبسياسة استيطانية سعت إسرائيل بعد 1967م إلى ضم أكبر مساحة ممكنة من الأرض بأقل عدد ممكن من السكان إلى بلدية القدس التي تديرها سلطة الاحتلال.

وثلث أراضي بلدة أبو ديس خاضعة لبلدية الاحتلال، ونسبة قليلة فقط من سكانها هم من يحملون الهوية الإسرائيلية، ولا يتجاوزون 2% من سكان البلدة.

وبعد بدء بناء الجدار الإسرائيلي تم فصل سكان البلدة عن بعضهم، وأدى ذلك إلى تشتيت شمل العائلات ومصادرة مزيد من الأراضي لصالح بلدية الاحتلال، قدرت مساحتها بـ60 دونما، إضافة إلى الاستيلاء على منزلين وفندق.

التسمية

يعتقد أن أصل تسمية أبو ديس مستلهم من اللغة التركية، فكلمة "ديس" كلمة تركية تعني "القش"، وقد كان سكان القرية قديما يلتقطون القش من شواطئ البحر الميت ومن وادي الأردن، ويصنعون منه الحصائر، لأنها كانت أجود من تلك التي كانت تصنع من سعف النخيل.

ويعتقد البعض أن اسم أبو ديس مشتق من الكلمة اليونانية "ديكا" التي تعني الرقم عشرة، وقد سميت أبو ديس بـ"أم العشر خرب"، ويقصد بها التجمعات القروية التي تتشكل منها، وبعضها يعود إلى قرون قبل الميلاد:

خربة أبو أسعد.

خربة أم جمال.

خربة الرغباني.

خربة الخرايب.

خربة أبو الثيران.

خربة أبو حويلان.

خربة أم عبيد.

خربة أبو الصوان.

خربة المرصص.

خربة صوانة صلاح.

السكان

بلغ عدد سكان قرية أبوديس أكثر من 14 ألف نسمة حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2024، وتعد حمولة "الخنافسة" أكثر حمولات القرية عددا وحمولة الحلبية التي تعود بأصولها إلى حلب شمال سوريا، وأما حمولة "آل جابر" أو "العريقات" فتعود أصولهما إلى قبيلة "الحويطات" في الأردن.

أبرز الأعلام

أحمد قريع

يلقب بأبي علاء، وهو شخصية بارزة في السياسة الفلسطينية، شغل منصب رئيس المجلس التشريعي منذ 1996 وكان مهندسا رئيسيا لاتفاقات أوسلو.

عمل أحمد قريع في القطاع المصرفي حتى عام 1968 قبل أن يتفرغ للعمل السياسي، ولعب دورا فعالا في إنشاء مؤسسات وطنية عديدة.

تولى منصب رئيس الوزراء الفلسطيني خلفا لمحمود عباس عام 2003، وقاد مفاوضات مهمة مع إسرائيل، بما في ذلك مفاوضات اتفاقية واي ريفر. وحصل على عدة جوائز، وكتب دراسات اقتصادية منها كتاب "السلام المعلق".

كامل عريقات

سياسي وبرلماني أردني من أصل فلسطيني، كان رئيسا لمجلس النواب الأردني، ورئيسا لنقابة تجار أريحا عام 1942. توفي عام 1984.

شارك في حركة المقاومة الفلسطينية بقيادة عبد القادر الحسيني في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين، وانضم إلى جيش الجهاد المقدس بين عامي 1947-1949، ثم أصبح قائدا للفتوة الفلسطينية عام 1945 وحتى عام 1947.

انتخب نائبا في مجلس النواب الأردني في خمسينيات القرن العشرين. وحصل على عدد من الأوسمة، منها: وسام نجمة فلسطين عام 1949، ووسام الاستقلال الأردني من الدرجة الثانية عام 1958، ووسام من اليونان برتبة كومودور عام 1959، ووسام من بطريرك الروم الأرثوذكس برتبة فارس عام 1960.

أهم المعالم

تضم أبو ديس عددا من المغارات التي تعود لعصور مختلفة وتُستخدم لإيواء المواشي. إضافة إلى عدد كبير من الآبار معظمها من العهد الروماني منها: بئر صلاح وبئر الرغابنة وبئر زريق وبئر العقبة "بير أبو صفاه".

وكذا آبار خربة المرصص السبعة، وبئر أبو الوحش وبئر بدر وبئر الرحبة وبئر الطاحونة، وخربة عطا وخربة وادي أبو هندي وخربة ساري وخربة أم خيار وبئر الحية.

ومن أبرز معالمها مسجد صلاح الدين الأيوبي، أحد أقدم مساجد القرية ويقع على حافة الشارع الرئيسي وسط البلدة. أنشئ عام 1351هـ، وفيه منبر وبقايا شواهد تيجان وأعمدة تعود للفترة الأيوبية.

تُعَدّ أبو ديس مركزا مهما لصنع القرار الفلسطيني، إذ تضم فروعا ومكاتب لعدد من المؤسسات الحكومية، بما فيها مقر محافظة القدس ووزارات مختلفة وأجهزة أمنية. إضافة إلى مؤسسات أهلية وشركات خاصة مثل شركة جيكا الفرنسية للمياه ومدرسة المعهد العربي الأردني النموذجية.

وتعد جامعة القدس إحدى أهم مؤسساتها التي تؤثر بشكل كبير في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتنموية فيها، وتُقدّم تخصصات فريدة ودرجات علمية متنوعة.

جدار الفصل الإسرائيلي

أثر بناء جدار الفصل العنصري الإسرائيلي على البلدة، فحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيليّة في نيسان/أبريل 2007 يمتد الجدار على أراضي أبو ديس بطول 8 كيلومترات.

وفصل الجدار من الجهة الغربية البلدة عن مدينة القدس، وصادر من الجهة الشرقية 11 ألفا و95 دونما من أراضيها وعزل عنها مناطق سكنيّة وأراضي زراعيّة ومراعي ومناطق مفتوحة، وغيرها.

والجدار المبني شرق البلدة، جزء من الجدار المخطط له حول تجمع "معاليه أدوميم" الاستيطاني، الّذي تسعى سلطات الاحتلال إلى ضمه ليصبح الحدود الجديدة لبلديّة القدس، ضمن إطار مشروع "القدس الكبرى" الذي تنفذه سلطات الاحتلال على الأراضي الفلسطينيّة.