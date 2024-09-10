إدموندو غونزاليس أوروتيا معارض فنزولي لاجئ بإسبانيا

إدموندو غونزاليس سياسي دبلوماسي وأكاديمي ومحلل دولي فنزويلي، عمل في وزارة خارجية بلاده وسفيرا في الجزائر وتونس والأرجنتين، ثم كرس نفسه أواخر مسيرته الدبلوماسية للعمل الأكاديمي وحضور المؤتمرات وكتابة المقالات الأكاديمية والتحليلات السياسية، قبل أن يعلن تحالف المعارضة الرئيسي في البلاد المعروف بـ"التحالف الديمقراطي الموحد" ترشيحه لتمثيله في انتخابات 2024.

المولد والنشأة

ولد إدموندو غونزاليس أوروتيا يوم 29 أغسطس/آب 1949 في بلدة لا فيكتوريا بولاية أراغوا شمالي فنزويلا.

وغونزاليس أوروتيا حفيد وينسيسلاو أوروتيا وزير خارجية فنزويلا عام 1858، ووزير المالية والائتمان العام عام 1868.

دراسة إدموندو غونزاليس وتكوينه

درس غونزاليس أوروتيا الدراسات الدولية في جامعة فنزويلا المركزية، ثم أكمل دراساته العليا متخصصا في العلاقات الدولية بالجامعية الأميركية في واشنطن. وهو يتقن 4 لغات.

التجربة السياسية

بدأ غونزاليس أوروتيا مسيرته الدبلوماسية في سبعينيات القرن العشرين عندما عمل سفيرًا لبلاده في بلجيكا والولايات المتحدة، ووكلت إليه متابعة العلاقات الثنائية.

وعمل في السلفادور أثناء النزاع المسلح الذي اندلع فيها، قبل أن يشغل منصب مدير لجنة التنسيق والتخطيط الإستراتيجي في وزارة الخارجية أوائل تسعينيات القرن العشرين.

وانتقل غونزاليس أوروتيا بعدها إلى الجزائر حيث عين سفيرا خلال عهدي كارلوس أندريس بيريز ورامون خوسيه فيلاسكيز حتى عام 1993، وعاد بعدها لبلاده وعين مديرا عاما للسياسة الدولية في وزارة الخارجية حتى عام 1998.

انتقل إلى الأرجنتين وعين فيها سفيرا خلال حكومة رافائيل كالديرا، وبقي في المنصب مع بداية ولاية هوغو شافيز حتى عام 2002، وحينها غير الرئيس تدريجيا الدبلوماسيين العاملين في وزارة الخارجية، وعين مكانهم موظفين موالين للمبادئ الأيديولوجية والأهداف المهيمنة للتشافيزية أو "التشافيزمو" (نسبة إلى هوغو تشافيز).

وكان رئيسا لمجلس إدارة "المائدة المستديرة للوحدة الديمقراطية"، التحالف الذي جمع أهم أحزاب المعارضة قبل تشكيل "التحالف الديمقراطي الموحد".

قرر غونزاليس التقاعد من مسيرته الدبلوماسية والتفرغ للعمل الأكاديمي، وكان يحلل الأحداث والتغيرات السياسية في بلاده، وركز على انتقاد السياسات التي انتهجها نظام "التشافيزية".

وكان يعارض مبادرات التكامل الإقليمي، مثل "ميركوسور" (السوق المشتركة لبلدان أميركا الجنوبية) و"يوناسور" (اتحاد دول أميركا الجنوبية)، لأنه يرى أن هذه المنظمات كانت مرتبطة أو متأثرة بأجندات سياسية تهدف إلى تعزيز نفوذ نظام شافيز، ولا تخدم بلاده.

وعلى الرغم من تقاعده وتفرغه للأنشطة الأكاديمية والمحاضرات، فقد طلب منه "التحالف الديمقراطي الموحد" (بي يو دي) الذي يتكون من 13 حزبا سياسيا أن يكون مرشحا رئاسيا باسمه.

وفي السباق الانتخابي ضد الرئيس نكيولاس مادورو، رشحت المعارضة غونزاليس أوروتيا خلفا لماريا ماتشادو، التي صدر ضدها قرار قضائي بعدم أهليتها للترشح، ما حرمها من الترشّح 15 عاما.

وروجت المعارضة لغونزاليس على أنه رجل معتدل يرغب بإجراء "انتقال سلمي" مع مادورو حال فوزه، وتصفه الصحافة الفنزويلية بأنه "قريب من الديمقراطية المسيحية"، و"يميل إلى خلق مساحات للحوار والواقعية السياسية".

وعقب فرز نتائج الانتخابات أعلن رئيس هيئة الانتخابات أواخر يوليو/تموز 2024 فوز مادورو بولاية رئاسية ثالثة، بحصوله على نسبة 51%، مقابل 44% لخصمه غونزاليس.

وتعليقا على النتائج قالت ماتشادو إنّ غونزاليس حصل على 70% من أصوات 40% من المحاضر التي بحوزة مراقبي المعارضة، ومن ثم اعتبرت أن فوز الرئيس مادورو غير صحيح.

وصادق المجلس الوطني الانتخابي على فوز مادورو مطلع أغسطس/آب 2024 بنسبة 52% من الأصوات دون تقديم عدد الأصوات الدقيق أو محاضر مراكز الاقتراع.

وأعلنت النيابة العامة الفنزويلية أنها فتحت تحقيقا جنائيا بحق غونزاليس أوروتيا وزعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو بتهم عدة بينها "اغتصاب سلطة ونشر معلومات كاذبة والتحريض على عصيان القوانين والتحريض على التمرد والتآمر الإجرامي".

وتجاهل غونزاليس أوروتيا 3 استدعاءات للمثول أمام القضاء للتحقيق معه بهذه الشبهات، وهو ما دفع بمادورو إلى وصفه بأنه "جبان" و"يقود انقلابا من مخبئه".

وأصدر القضاء الفنزويلي في الثاني من سبتمبر/أيلول 2024 مذكرة توقيف بحق غونزاليس، وأعلنت ديلسي رودريغيس نائبة الرئيس الفنزويلي أن غونزاليس طلب اللجوء السياسي في إسبانيا، وأن فنزويلا "منحته التصريح اللازم، وذلك من أجل مصلحة السلام والهدوء السياسي في البلاد".

وأوضحت نائبة الرئيس الفنزويلي أن التصريح بالمرور الآمن صدر بعد "اتصالات بين الحكومتين واتخاذ التدابير اللازمة، وفق القانون الدولي"، قبل إعلان مغادرته البلاد رسميا في الثامن من سبتمبر/أيلول 2024.

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