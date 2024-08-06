تيم والز.. تعرف على نائب كامالا هاريس في سباق الرئاسة الأميركية

سياسي وأكاديمي أميركي ولد منتصف ستينيات القرن الـ20، عمل مدرسا وكذلك جنديا في الحرس الوطني، واقتحم ميدان السياسة فنال عضوية مجلس الشيوخ.

انتخب بعدها حاكما لولاية مينيسوتا، وفي عام 2024 اختارته مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس نائبا عنها في سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية.

المولد والنشأة

ولد تيم والز -واسمه الكامل تيموثي جيمس والز- يوم 6 أبريل/نيسان 1964 في مدينة ويست بوينت بولاية نبراسكا في منطقة الغرب الأوسط بالولايات المتحدة الأميركية.

ترعرع في مدينة فالنتاين بالولاية نفسها، ثم انتقلت الأسرة إلى مدينة بوت التي تقع أيضا في ولاية نبراسكا.

أبوه جيمس والز كان مدير مدرسة وشارك في الحرب الكورية، أما أمه فاسمها دارلين.

عندما كان في المرحلة الثانوية أصيب أبوه بسرطان الرئة، وتوفي بعد عام من حصول ابنه على الثانوية العامة.

تزوج تيم والز عام 1994 من غوين وايبل، وأنجبا ولدين هما هوب وغوس.

ويقول المقربون من والز إنه تربى منذ صغره على مبادئ وأخلاقيات العمل الجماعي والخدمة العامة، مما وفر له أحد أسباب النجاح في حياته السياسية.

الدراسة والتكوين العلمي

حصل والز على الثانوية العامة من ثانوية بوت عام 1982، ثم انخرط في الحرس الوطني للجيش الأميركي، وبعد سنوات زاوج بين عمله والدراسة الجامعية.

تخرج في جامعة تشادرون بولاية نبراسكا، وحصل منها عام 1989 على بكالوريوس في علم الاجتماع، وفي عام 2001 واصل دراسته وحصل على الماجستير في علوم التربية من جامعة مينيسوتا.

وتم قبوله أيضا للدراسة في جامعة هارفارد، لكنه فضل الذهاب في بعثة للتعليم في الصين، وأمضى هناك قرابة عام.

بعد عودته من الصين عمل مدرسا بالمدارس الثانوية، وخلال ذلك التقى مع زوجته غوين وايبل التي كانت مدرّسة معه في المؤسسة نفسها.

انتقلا عام 1996 إلى مدينة مانكاتو للتدريس في إحدى ثانوياتها، وفي عام 2005 قدم استقالته من الحرس الوطني.

التجربة السياسية

ينتمي تيم والز إلى الحزب الديمقراطي، وقد مثله في كثير من المعارك الانتخابية، ويعد داعما كبيرا لإسرائيل، وقد أدان بوضوح هجوم طوفان الأقصى الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مستوطنات غلاف غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

في عام 2006 انتخب عضوا في الكونغرس الأميركي، وفي الفترة بين 2018 و2022 انتخب حاكما لولاية مينيسوتا، وأعيد انتخابه أيضا للمنصب نفسه في 2022.

وخلال فترة حكمه حقق إنجازات عدة لتحسين حياة السكان، وركز على الاستثمار في الأطفال والأسر والفرص الاقتصادية والصحة والسلامة، وعمل على حماية الحريات وتعزيز حقوق التصويت.

وقّع والز على قانون يحدد ميزانية التعليم في الولاية بقيمة 2.3 مليار دولار، ويعد هذا أكبر استثمار في التعليم العام في تاريخها، وأمر بتقديم وجبات إفطار وغداء مجانية في المدرسة، كما أشرف على استثمارات كبيرة لمحو الأمية.

وضمن كذلك الدراسة مجانا في الجامعة للطلاب الذين يقل دخل أسرهم عن 80 ألف دولار سنويا، وذلك بهدف تنمية القوى العاملة في مينيسوتا.

رفع والز سن شراء السجائر إلى 21 عاما، وخصص 300 مليون دولار لتلبية احتياجات السلامة العامة ومكافحة الجريمة، وزاد العقوبات الجنائية على شراء الأسلحة النارية.

كما خفّض الضرائب عن الأسر العاملة والطبقة المتوسطة والشركات الصغيرة، وقدم منحا لكبار السن والطلاب والأسر من الطبقة المتوسطة تصل قيمتها إلى 1300 دولار.

ووقّع والز كذلك على مشروع يعتبر الأكبر في تاريخ الولاية لإعادة بناء الطرق والجسور وإصلاح محطات الإطفاء ومعالجة المياه، وأيضا تحديث منازل المقاتلين القدامى وأنظمة تخفيف الفيضانات.

وجعل من أهدافه أن يوصل ولاية مينيسوتا إلى 100% من الكهرباء النظيفة بحلول عام 2040، ووسع البنية التحتية للسيارات الكهربائية في الولاية.

وفي 6 أغسطس/آب 2024 اختارته مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس نائبا لها في سباق الانتخابات الرئاسية.