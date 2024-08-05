أسامة حمدان.. مهندس كيمياء في قيادة حماس

قيادي فلسطيني ولد في الكويت وتعود أصوله إلى قرية البطاني الشرقي المهجرة. يعتبر أحد أبرز قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وأحد قادة المقاومة الفلسطينية عموما.

كان له دور رئيسي وبارز في تعزيز العلاقات الدولية للحركة، والمساهمة في جهود توحيد الصف الفلسطيني.

المولد والنشأة

ولد أسامة حمدان في عام 1965م بدولة الكويت، وظل مقيما بها حتى عام 1991.

يعود أصله لعائلة فلسطينية من قرية البطاني الشرقي، التي هجرت العصابات الصهيونية أهلها إثر نكبة عام 1948، واستقرت عائلته في قطاع غزة.

الدراسة والتكوين العلمي

أكمل دراسته الابتدائية والإعدادية والثانوية في الكويت عام 1982م، والتحق بجامعة اليرموك في الأردن، وفيها أكمل دراسته الجامعية عام 1986م متخرجا بدرجة البكالوريوس في الكيمياء.

التجربة السياسية

كان أسامة حمدان ناشطا في الحركة الطلابية الإسلامية خلال فترة الجامعة (1982-1986)، وانضم للعمل في حركة حماس عام 1992، إذ عين مساعدا لممثل الحركة في العاصمة الإيرانية طهران عماد العلمي، وفي عام 1994 أصبح هو الممثل الرسمي للحركة هناك، وفي عام 1998 تم تعيينه ممثلا لحماس في لبنان، وفي عام 2009 تولى مسؤولية العلاقات الدولية للحركة.

كما شارك في الحوار مع الفصائل الفلسطينية المختلفة بشأن توحيد الصف وإعادة إعمار غزة والإعداد للانتخابات.

كان أسامة حمدان أحد القادة في حماس الذين دأبوا على عقد مؤتمرات صحفية باستمرار لنقل وقائع ونتائج معركة طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتلاها عدوان إسرائيلي على القطاع استمر عدة أشهر.

وعقد حمدان عدة مرات مؤتمرات صحفية في مكتب الحركة في العاصمة اللبنانية بيروت لينقل مستجدات العدوان ويعبر عن مواقف حماس والمقاومة، كما تحدث عن الظروف والوقائع المتعلقة بالمفاوضات من أجل اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

الوظائف والمسؤوليات

شغل أسامة حمدان في مسيرته مع المقاومة عدة مناصب ومسؤوليات، أبرزها:

مساعد ممثل مكتب حماس بطهران.

الممثل الرسمي لحماس في طهران.

ممثل لحماس في لبنان.

مسؤول العلاقات الدولية لحماس.

عضو المؤتمر القومي العربي والمؤتمر الإسلامي.

عضو مجلس أمناء مؤسسة القدس.

المؤلفات والإنجازات

ساهم أسامة حمدان مع آخرين في تأليف عدد من الكتب أغلبها أصدرها مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات. ومن أبرز هذه المؤلفات:

حركة المقاومة الإسلامية حماس: دراسات في الفكر والتجربة.

أزمة المشروع الوطني الفلسطيني والآفاق المحتملة.

منظمة التحرير الفلسطينية: تقييم التجربة وإعادة البناء.

كما له أوراق بحثية منشورة حول القضية الفلسطينية، والعلاقات الفلسطينية-العربية، والصراع العربي-الإسرائيلي.